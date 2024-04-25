Що таке Immunity Support Mix від бренду Оптіміл (Optimeal)? І чому це важливо при виборі раціону для вашого собаки?

З настанням теплих весняних днів господарі собак частіше виводять своїх улюбленців на прогулянку, більше часу проводять на вулиці, в парку, виїжджають до лісу. Весняні прогулянки – це позитивні емоції, свіже повітря та корисні фізичні навантаження. Але це ще й ризик застуд через мінливу погоду, зараження інфекційними хворобами при контакті з вуличними тваринами. А головне – навесні активізуються іксодові кліщі, укуси яких дуже небезпечні. Вони переносять бабезіоз, при якому руйнуються червоні кров'яні тільця, а також хворобу Лайма, що завдає удару по різних системах організму та спричиняє тяжкі ураження.

Планова вакцинація та регулярна обробка від кліщів значно зменшують ризики, але цього недостатньо, адже важливо також зміцнювати імунітет собаки. А стан імунної системи значною мірою залежить від раціону харчування. Повноцінне, збалансоване харчування для собак і цуценят має містити не лише основні поживні речовини – білки, жири та вуглеводи, але й спеціальні добавки для підтримки імунітету. Такий комплекс добавок є у кожному раціоні Optimeal.

Immunity Support Mix від бренду Оптіміл

Рецептури кормів Оптіміл розроблені ветеринарними лікарями та нутриціологами, вони збалансовані за вмістом білків та жирів, вітамінів та мінералів. А «візитівкою» бренду Optimeal з моменту появи перших кормів цієї торгової марки є комплекс Immunity Support Mix, формула якого розроблена з метою підтримання імунітету собаки.

Кожна складова комплексу Immunity Support Mix відіграє свою роль у зміцненні здоров’я:

SubStar ULTRA – антиоксиданти природного походження , джерелом яких є екстракт розмарину. Вони забезпечують захист від окисного стресу, шкідливого впливу зовнішнього середовища (вільних радикалів), підтримують здоров’я на клітинному рівні, знижують ризик серцево-судинних та онкологічних захворювань;

, джерелом яких є екстракт розмарину. Вони забезпечують захист від окисного стресу, шкідливого впливу зовнішнього середовища (вільних радикалів), підтримують здоров’я на клітинному рівні, знижують ризик серцево-судинних та онкологічних захворювань; Actigen – пребіотики МОС (маннанолігосахариди) . Вони пригнічують активність патогенної мікрофлори кишківника та створюють сприятливі умови для росту корисної мікрофлори, що необхідна для здорового травлення;

. Вони пригнічують активність патогенної мікрофлори кишківника та створюють сприятливі умови для росту корисної мікрофлори, що необхідна для здорового травлення; MacroGard – очищені бета-глюкани, природні сполуки з вираженими імуностимулюючими властивостями. Вони забезпечують зміцнення загального імунітету.

Відповідальність починається із турботи про імунітет собаки

З кожною порцією будь-якого раціону Оптіміл ваш улюбленець отримає комплекс природних речовин для всебічного захисту організму – від вільних радикалів, від дисбактеріозу та від різноманітних інфекцій. Останню складову захисту забезпечують бета-глюкани.

«Організм собаки, кішки чи людини бореться з інфекціями завдяки клітинам імунної системи – лейкоцитам, але рівень активності цих клітин іноді недостатній для ефективного опору інфекціям. Його можна підвищити. Якщо уявити, що лейкоцити – це замок, то бета-глюкани – ключ до нього. Поєднуючись з рецепторами на поверхні лейкоцитів, вони стимулюють їх захисну та протизапальну активність. І це доводять дослідження: вчені зі Словаччини виявили, що у цуценят, які разом з вакциною отримали бета-глюкани у формі сиропу, рівень антитіл в крові був вищим, ніж у тих, кого просто вакцинували», - Олеся Шморгун, ветлікарка, керівниця спецканалу Optimeal.

Оптіміл (Optimeal) піклується про імунітет вашого собаки

Турбуватись про імунну систему собак необхідно протягом усього року, адже від її стану напряму залежить загальне здоров’я. Але навесні імунітет особливо потребує підтримки, адже ризик небезпечних захворювань підвищується, а захисні сили організму за зиму виснажуються. Підтримати та відновити їх допоможе харчування від бренду Оптіміл завдяки комплексу Immunity Support Mix, який входить до складу кожного раціону.