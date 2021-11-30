Що таке сатин і які переваги сатинового постільної білизни Новини компаній

Що таке сатин і які переваги сатинового постільної білизни Новини компаній

Сатин — це бавовняна щільна тканина, яка має гладку, блискучу лицьову сторону і матовий виворот.

Сатинова постільна білизна — стильна і сучасна, з пластичною текстурою і легким глянцевим ефектом все більше привертає увагу покупців. Сатин — це бавовняна щільна тканина, яка має гладку, блискучу лицьову сторону і матовий виворот.

Особливості матеріалу

Щоб відповісти на запитання: сатин, що це за тканина, важливо зрозуміти, у чому його відмінність від інших матеріалів.

Його особливою ознакою є такий вид плетіння, коли з лицьового боку тканини кладуться тонші, ніж з вивороту, закручені бавовняні нитки. Саме цим і досягається характерний для сатину благородний блиск.

Вперше цей матеріал створили 800 років тому у Китаї. Протягом століть він залишається популярним завдяки витонченому зовнішньому вигляду, міцності та здатності зберігати свої якості.

Велику популярність набув сатин після того, як Джон Мерсер запропонував свою технологію обробки бавовни розчином гідроксиду натрію. В результаті мерсеризації тканина набула ще більш характерного блиску.

Усі різновиди сатину виготовляються з бавовни. До складу деяких із них додаються синтетичні волокна. Відсоток добавок вказується на етикетці тканини. Як добавки застосовуються:

лайкра;

поліестер;

еластан;

штучний шовк;

віскоза.

Зрозуміти, який на прилавку сатин: бавовна чи синтетика, можна за кількома ознаками:

натуральний матеріал на вагу важчий за штучний;

він не електризується;

тканина без синтетичних добавок не залишає заломів;

натуральний сатин швидко зігрівається у руках, а синтетика довго залишається холодною;

штучна тканина сильніше блищить;

висока ціна — дуже точний показник якості (натуральний матеріал не коштуватиме дешево).

Переваги сатину перед бяззю

Обидва матеріали складаються з бавовни й застосовуються для шиття постільних речей. Вони мають загальні характеристики, у тому числі щільну, приємну на дотик фактуру. Принципова різниця цих тканин полягає у блиску, який властивий лише сатину. На відміну від нього бязь має матову поверхню з обох боків.

Вибираючи сатин чи бязь, варто звернути увагу на переваги та недоліки того чи іншого матеріалу.

Комплекти з бязі коштують набагато дешевше сатинових, вони мають меншу щільність. Попри практичність і довговічність, бязева білизна грубіша на дотик, сильно мнеться і не має блиску. Крім того, такі вироби дають помітне усадження після прання.

Постільні речі, зшиті з натурального сатину, відрізняються такими перевагами:

м'яка і шовковиста фактура;

стійкість до усадки;

відсутність статичної електрики;

відмінна терморегуляція;

гігроскопічність;

повітропроникність;

гіпоалергенність;

здатність зберігати колір;

довговічність у використанні.

Як вибрати білизну із сатину

При покупці спального комплекту варто звернути увагу на такі якості тканини:

Міцність. Вона визначається кількістю бавовняних ниток за кожен сантиметр матеріалу. Для сатину оптимальне число ниток становить від 110 до 180 см. Візуально щільність сатину можна побачити, якщо піднести виріб до світла. Тканина з низькою щільністю просвічуватиметься.

Гладкість. Ця властивість є підтвердженням якісного натурального сатину.

Запах. Постільна білизна високої якості не повинна пахнути. Наявність неприємного аромату — ознака того, що виробник використав дешеві барвники.

Мерсеризація. Ця короткочасна обробка гідроксидом натрію не лише посилює блиск тканини, але й робить матеріал більш довговічним.

Догляд за постільною білизною із сатину

Як будь-який швейний виріб, який має контакт із тілом, нова білизна підлягає обов'язковому пранню. Це той випадок, коли сатин краще завантажити в машину та випрати при температурі 40°C.

Подальші прання допускають вищий температурний режим до 90°C. Миючий засіб не повинен містити відбілюючих компонентів. Вони зазвичай руйнують текстуру тканини. Найкраще використовувати м'який порошок. Крім того, рекомендовано застосовувати ополіскувач, з ним постільна білизна стає більш шовковистою та ніжною.

Щоб під час машинного прання тканина не покрилася «катишками», сатинові спальні комплекти краще прати окремо від інших постільних речей. А якщо вивернути білизну навиворіт, то малюнок на ньому довше збереже свою яскравість.

Оскільки тканина добре тримає форму і майже не мнеться, білизну потрібно розправити й акуратно розвісити. Це полегшить прасування. Сушити вироби з натуральних тканин потрібно далеко від прямих сонячних променів. Гладять сатинові комплекти злегка вологими, з виворітного боку.