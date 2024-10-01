Що в саду у Девіда Бекхема: футболіст показав, як вирощує картоплю

Відомий футболіст уже вкотре доводить, що він не лише талановитий спортсмен, але й чудовий господар.
На своїй сторінці футбольний секс-символ Девід Бекхем часто показує своє буденне життя та прочиняє завісу свого господарського дворика.
У часи Covid багато хто з зірок почав займатися садівництвом і вирощуванням власних свіжих та якісних продуктів. Серед них Памела Андерсон, Джулія Робертс, Кортні Кокс, Девід Бекхем тощо. І якщо з часом хтось покинув цю справу, Бекхем, певно, залишається в ній на довго, адже окрім курей, він має свій невеличкий город, яким похизувався підписникам.
На відео футболіст показав свої грядки та курочок, а в тексті до відео зізнався: "Раніше я цікавився мотоциклами та кемпінгом, але тепер мене цікавить салат кейл, мед і квіти для дому, однак можливо, скоро доведеться все ж вирушати в дорогу…".
Читачі вражені заповзятістю красунчика щодо садівництва. Його відео набирають чималу кількість переглядів і коментарів.
І що ж вирощує Девід:
- цибулю;
- сливу;
- трави та квіти;
- салат кейл;
- чорноголову капусту;
- хелену капусту;
- картоплю;
- ягоди.
Девід зазначив, що на його грядках доволі багато картоплі, з якої він збирається робити домашні чипси. Чималу територію свого городу він готує для вирощування ягід і зараз саме готує необхідну для цього зону.
А от читачі звернули увагу на справжню педантичність та ідеальність його грядок, адже всі рослини дійсно доглянуті, а навкруги справжня чистота попри те, що на територію інколи заходять відомі "курочки Бекхема".
@davidbeckham
I can hear my east end mates going “he has changed”♬ original sound - David Beckham
Підписники кажуть, що Девід зрозумів, що таке тихе щастя, і транслює цю ідею своїм підписникам. І багато хто з тих, хто проживає в будинках, уже завели своїх перших милих курчат.
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