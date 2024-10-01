Що в саду у Девіда Бекхема: футболіст показав, як вирощує картоплю

Відомий футболіст уже вкотре доводить, що він не лише талановитий спортсмен, але й чудовий господар.

На своїй сторінці футбольний секс-символ Девід Бекхем часто показує своє буденне життя та прочиняє завісу свого господарського дворика.

У часи Covid багато хто з зірок почав займатися садівництвом і вирощуванням власних свіжих та якісних продуктів. Серед них Памела Андерсон, Джулія Робертс, Кортні Кокс, Девід Бекхем тощо. І якщо з часом хтось покинув цю справу, Бекхем, певно, залишається в ній на довго, адже окрім курей, він має свій невеличкий город, яким похизувався підписникам.

На відео футболіст показав свої грядки та курочок, а в тексті до відео зізнався: "Раніше я цікавився мотоциклами та кемпінгом, але тепер мене цікавить салат кейл, мед і квіти для дому, однак можливо, скоро доведеться все ж вирушати в дорогу…".

Читачі вражені заповзятістю красунчика щодо садівництва. Його відео набирають чималу кількість переглядів і коментарів.

І що ж вирощує Девід:

цибулю;

сливу;

трави та квіти;

салат кейл;

чорноголову капусту;

хелену капусту;

картоплю;

ягоди.

Девід зазначив, що на його грядках доволі багато картоплі, з якої він збирається робити домашні чипси. Чималу територію свого городу він готує для вирощування ягід і зараз саме готує необхідну для цього зону.

А от читачі звернули увагу на справжню педантичність та ідеальність його грядок, адже всі рослини дійсно доглянуті, а навкруги справжня чистота попри те, що на територію інколи заходять відомі "курочки Бекхема".

@davidbeckham I can hear my east end mates going “he has changed” ♬ original sound - David Beckham

Підписники кажуть, що Девід зрозумів, що таке тихе щастя, і транслює цю ідею своїм підписникам. І багато хто з тих, хто проживає в будинках, уже завели своїх перших милих курчат.

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