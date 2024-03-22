Рослина, що вимагає терпіння: що варто знати про вирощування спаржі

Спаржа, відома своїм вишуканим смаком та корисними властивостями, вимагає певного терпіння від свого садівника. Що варто знати про спаржу розповідає експерт із садівництва epicgardening.

Вибір при посадці

При вирощуванні спаржі можна вибрати між насінням, саджанцями або кронами, що є корінням більш зрілих рослин. Більшість садівників віддають перевагу саджанцям або кронам, оскільки це дозволяє скоротити час до першого врожаю.

Перші роки життя

У перші 1-2 роки врожаї спаржі зазвичай не рекомендується збирати. Рослина витрачає багато енергії на утворення кореневої системи. У цей період рекомендується дозволити рослині рости та дозрівати для майбутнього врожаю.

Час до першого врожаю

Спаржа / Фото: Getty Images

Зазвичай до того, як спаржа буде готова для регулярного збору врожаю, пройде близько 3 років. Це період, коли рослина зміцнюється та формує свою кореневу систему.

Послідовні врожаї

У цей період рослина зазвичай вже має сильну кореневу систему і достатньо енергії для регулярних врожаїв. Вона може продукувати врожаї протягом кількох сезонів, що перевершує очікування та нагороджує садівника за його терпіння та турботу.

Спаржа, хоча й потребує терпіння та турботи, але як тільки ви інвестуєте у її вирощування, вона подарує вам багатоцінними врожаями.

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