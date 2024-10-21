Що я роблю не так: професіонали розповіли, як правильно мити кухонні стільниці

Хто б міг подумати, що можна неправильно чистити стільниці на кухні. Але, виявляється, є низка досить поширених помилок, яких ми припускаємося під час прибирання.

Є деякі домашні завдання, над якими ми не замислюємося, і на те є вагомі причини.

Однак, як стверджує Woman&Home, існує революційний метод чищення кухонних стільниць, який розплющить вам очі на те, що до цього ви робили це неправильно весь час.

Помилка, якої потрібно уникати під час чищення кухонних стільниць

Королева чистоти Лінсі Кромб розкрила цей простий секрет, який змінює життя, у своєму Instagram.

Лінсі стверджує, що якщо ви хочете, щоб ваші засоби для чищення працювали належним чином, розпороште засіб на поверхню і залиште на деякий час. Відійдіть і помийте посуд або зробіть ще, перш ніж повернутися.

Це чудова нагода виконати невелику роботу, наприклад, як слід почистити кухонні шафи, це займе всього кілька хвилин. Цього часу буде достатньо, щоб дезінфікувальний спрей подіяв.

Потім просто протріть його, і тоді ви знатимете, що ваші поверхні чисті та продезінфіковані.

Про що важливо пам'ятати

Якщо дати спрею попрацювати на стільниці всього кілька хвилин, бактерицидна сила буде повнішою, а також це допоможе в усуненні більших і стійкіших плям.

Просто переконайтеся, що ви не забули про спрей і не залишили його на поверхні багато годин.

Ви також можете встановити таймер, щоб нагадати собі, що не закінчили прибирання.

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