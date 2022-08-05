Що з ним не так: хвороби газонів та їхня профілактика

Ідеальний газон – мрія садівника. Щоб трава росла рівномірно, без дірок і жовтих плям, дуже важливо дотримуватися всіх рекомендацій по догляду за травою.

Про те, як доглядати газон, щоб запобігти хворобам, розповідають експерти Gardening know how.

Коричневі та жовті плями: дірки на газоні можуть бути наслідком хвороби. Більшість поширених захворювань трав викликаються грибками. І хоча типів захворювань є багато, основні заходи профілактики та боротьби з ними однакові.

Найпоширеніші хвороби газону

Боротися з проблемами газону легше, якщо ви можете ідентифікувати конкретне захворювання, але ідентифікація може бути складною, тому що багато хвороб мають однаковий вигляд. Щоб ще більше заплутати ситуацію, хвороби газонів нагадують інші проблеми, такі як плями собачої сечі, надмірне чи недостатнє добриво, надмірний чи недостатній полив, надто багато тіні та тупі леза косарки.

Великі коричневі плями на газоні можуть вказувати на хворобу бурої плямистості або антракнозу. Коричневі плями зазвичай мають круглу форму, а антракнозні плями мають неправильну форму.

Якщо на траві почали з'являтися жовті або коричневі плями, правильної круглої форми та діаметром до 10 см, то це, найімовірніше, грибок доларова плямистість.

На холодній траві після зимної погоди або танення снігу може розвинутися фузаріоз або снігова пліснява. Вона може бути сірою чи рожевою, залежно від типу.

Профілактика захворювань газону

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Щоб запобігти появі хвороб дотримуйтесь таких рекомендацій:

вибирайте траву, рекомендовану для вашої місцевості, і завжди вибирайте найбільш стійкий до хвороб сорт;

вирівняйте газон, щоб позбавитися ділянок, де може застоюватися вода;

тестуйте ґрунт кожні п'ять років і дотримуйтесь рекомендацій після тестування;

дотримуйтесь регулярного графіка внесення добрив;

тримайте леза газонокосарки гострими та видаляйте не більше однієї третини довжини при кожному скошуванні;

не косіть мокру траву;

аеруйте газон раз на два роки, щоб кисень та поживні речовини надходили до коріння газону;

видаліть солому, коли вона стане товщою 13 мм;

стежте за тим, щоб на газоні не було листя та сміття;

поливайте траву рясно, але нечасто, щоб стимулювати глибоке коріння;

полив рано вранці дозволяє воді випаровуватися протягом дня, він найкращий, бо мокра трава за ніч провокує хвороби;

стежте за проблемами, щоб запобігти їм до того, як вони стануть серйозними.

Стрижка уражених ділянок

Запобігти поширенню хвороби можна, якщо підстригти траву на ураженій ділянці дуже коротко. Зрізану заражену траву не кидайте в компост, а знищіть. Після стрижки очистіть обладнання догляду за газоном, перш ніж переходити на інші частини газону.

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