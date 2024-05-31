Що зробити, аби ваші півонії довше простояли у вазі: корисні поради

Півонії з їхніми пишними пелюстками та п’янким ароматом є квінтесенцією найулюбленіших серед квітколюбів. Вони можуть додати радості та елегантності до будь-якого простору чи оселі.

Півонії не розпускаються одночасно – це одна з чудових примх матінки-природи! Після того як півонія повністю розкриється, її цвітіння триватиме 2-3 дні. Півонії дуже красиві, але надзвичайно тендітні квіти, тому розгортати їх та проводити різні маніпуляції з ними треба обережно.

На сторінці sparkle_ua вийшло відео з порадами, що треба робити, аби ваші півонії якомога довше простояли у вазі та тішили вас своєю пишною красою.

Ваза має бути достатньо високою та великою, щоб підтримувати рясні квіти. Використовуйте скляні або керамічні вази, вони не заважатимуть процесу зволоження. Ніколи не використовуйте контейнери з металу, адже вони можуть змінити pH води та скоротити тривалість життя зрізаних півоній;

Наповніть вазу приблизно на дві третини свіжою теплою водою. Міняти її треба кожного дня або через день. Щоденна заміна води зменшує ймовірність розвитку бактерій або грибків у вазі та допомагає підтримувати стебла квітів у відмінному стані;

Підрізати стебла треба на 1-2 см під гострим кутом. Використовуйте для цього найгостріші ножиці, які у вас є. Ідеально підійдуть спеціальні флористичні ножиці. Зрізавши стебла півонії під кутом, ви отримаєте більшу площу поверхні для вживання водою, це допоможе зберегти ваші півонії зволоженими та пишними. Приберіть зі стебла все листя, що знаходиться у воді. При зануренні у воду листя розкладається, це спричиняє розвиток бактерій, скорочуючи тривалість життя зрізаних квітів.

Півонії віддають перевагу прохолодній температурі, якомога далі від прямих сонячних променів і тепла. Особливо не люблять вони протяги та вітерці;

Зверху півонії можна оприскувати з пульверизатора прохолодною, відстояною водою.

Якщо ваші півонії ніяк не відкриються, обережно помасажуйте бруньки біля шийки стебла і поставте їх на сонячне місце. Так вони швидше відкриються.

@sparkle_ternopil Як доглядати за півоніями? Все просто, дотримуйтесь рекомендацій у відео і вони будуть стояти довго ♬ intro x chorus the night we met - ourfeelings

Для довготривалого збереження квітів можете додати до води спеціальне підгодовування для рослин. Корм для квітів півонії допомагає їй швидше зацвісти. Якщо ваші зрізані півонії передчасно в’януть, занурте все стебло в теплу воду на 30 хвилин або 1 годину, щоб зволожити квіти. Якщо занурення їх не оживляє, спробуйте обрізати стебло під гострішим кутом, щоб допомогти їм поглинати більше води.

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