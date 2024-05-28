Що зробити, щоб зацвів каланхое: поради садівниці

На своїй сторінці Gardening Soul опублікували рецепт підгодування вашого каланхое, аби наситити його корисними мікроелементами та він порадував вас своїм пишним цвітінням.

Рецепт підгодування:

Візьміть тарілку у якій зможете настояти продукт;

Додайте жменю порізаної картоплі;

Жменю соєвих бобів;

Одну ложку коричневого цукру;

Одну ложку білого оцту;

Додайте літр теплої води;

Залиште все бродити на три дні.

Полийте цією сумішшю рослину десь два-три рази. За деякий час вона зацвіте. Автор каже, що таке підгодовування можна використовувати для поливу всіх рослин у домі. Але саме з каланхое варто уникати надмірного поливу, це провокує загнивання коренів. Поливати слід помірно, тільки піддон після підсихання верхнього шару ґрунту, зайву воду краще злити.

Для отримання пишної рослини з великою кількістю бутонів каланхое осінню годують комплексними добривами. Та будьте уважні, адже при надмірному надходженні поживних речовин рослина нарощує зелену масу, а ось цвітіння сповільнюється.

Восени-взимку слід віддавати перевагу комплексним добривам з підвищеним вмістом калію.

Навесні-влітку: комплексним добривам з високим вмістом азоту.

Горщик краще поставити якомога далі від будь-яких опалювальних приладів і ближче до джерела світла. Якщо у приміщенні слабке освітлення, доведеться забезпечити рослині підсвітку.

Каланхое відмінно росте без обприскувань. Для підтримки декоративності його м'ясисте листя протирають вологою ганчірочкою.

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