Що зробити, щоб зацвів каланхое: поради садівниці

Каланхое – це унікальний представник сімейства Товстолистових, квітка що відрізняється рідкісною красою.
На своїй сторінці Gardening Soul опублікували рецепт підгодування вашого каланхое, аби наситити його корисними мікроелементами та він порадував вас своїм пишним цвітінням.
Рецепт підгодування:
- Візьміть тарілку у якій зможете настояти продукт;
- Додайте жменю порізаної картоплі;
- Жменю соєвих бобів;
- Одну ложку коричневого цукру;
- Одну ложку білого оцту;
- Додайте літр теплої води;
- Залиште все бродити на три дні.
Полийте цією сумішшю рослину десь два-три рази. За деякий час вона зацвіте. Автор каже, що таке підгодовування можна використовувати для поливу всіх рослин у домі. Але саме з каланхое варто уникати надмірного поливу, це провокує загнивання коренів. Поливати слід помірно, тільки піддон після підсихання верхнього шару ґрунту, зайву воду краще злити.
Для отримання пишної рослини з великою кількістю бутонів каланхое осінню годують комплексними добривами. Та будьте уважні, адже при надмірному надходженні поживних речовин рослина нарощує зелену масу, а ось цвітіння сповільнюється.
Восени-взимку слід віддавати перевагу комплексним добривам з підвищеним вмістом калію.
Навесні-влітку: комплексним добривам з високим вмістом азоту.
Горщик краще поставити якомога далі від будь-яких опалювальних приладів і ближче до джерела світла. Якщо у приміщенні слабке освітлення, доведеться забезпечити рослині підсвітку.
Каланхое відмінно росте без обприскувань. Для підтримки декоративності його м'ясисте листя протирають вологою ганчірочкою.
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