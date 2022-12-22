Щоб були пухнастими: як правильно прати рушники

Рушники можуть стати жорсткими та колючими вже після кількох прань. Проте є способи зберегти їх м'якими й пухнастими якомога довше.

Підтримувати чистоту та пухнастість рушників може бути непросто, особливо якщо прати їх разом з іншими речами. Експерт поділився з Еxpress.co.u до порадами, які допоможуть зробити рушники м'якшими і дозволять користуватися ними довше.

Як вибрати якісні рушники

Почнемо з того, що один із найголовніших факторів – це вибір рушників. Їхня м'якість і довговічність визначаються якістю матеріалу, з якого вони виготовлені. Дуже важливо купувати високоякісні рушники. Вибір бавовняних махрових рушників, виготовлених з високоякісних матеріалів, як-от суміш бавовни та поліестеру або бавовни з нульовою круткою, гарантує вам тривалий термін їхньої служби та м'якість.

Нульова крутка означає, що пряжу не треба було скручувати у процесі виробництва, а це можливо лише з високоякісними бавовняними волокнами. Дійсно якісні рушники виготовляються з такої бавовни.

Навіщо прати нові рушники

Майже всі нові рушники покриваються пом'якшувачами, які часто використовуються в процесі виробництва, щоб надати їм більш привабливого пухнастого вигляду. Таке покриття може обмежувати поглинальну здатність рушників, тому краще випрати їх перед першим використанням.

Якими засобами не варто користуватися під час прання рушників

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Під час прання рушників краще уникати агресивних хімікатів, як-от хлорний відбілювач, оскільки це може вплинути на якість і колір рушників.

Хоча багато хто любить прати з додаванням кондиціонера для білизни, від нього, за словами експерта, цілком можна відмовитися. Додавання пом'якшувача тканини покриває волокна речовинами, які можуть перешкоджати вбиранню води. Замість кондиціонера спробуйте використати кульки для сушіння вовни, щоб розпушити волокна та прискорити час сушіння.

Як прати рушники

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Також варто уникати додавання рушників до змішаного прання. Періть одяг і рушники окремо. Прання рушників з одягом може призвести до обміну великою кількістю бактерій між кожним предметом у циклі прання.

Не залишайте мокрі рушники у пральній машині на тривалий час, оскільки це може призвести до неприємного затхлого запаху.

Ідеальна температура для сушіння рушників, якщо ви використовуєте сушильну машину, становить 40°C. Якщо ви не використовуєте сушарку для білизни, природне висихання може тривати кілька днів.

Який мийний засіб вибрати для прання рушників

Ви можете використовувати для прання білий оцет, оскільки він допомагає зробити рушники пухнастими і водночас очищає їх.

Під час вибору мийного засобу важливо обрати біомийний, оскільки він може працювати за більш низьких температур, іноді до 30°C.

Є багато брендів, котрі продають біомийні засоби, але дуже важливо вибирати засіб, який містить достатню кількість ферментів для ефективного очищення і видалення бруду та плям. Якщо ви вибираєте небіологічний мийний засіб, обов'язково ознайомтеся з інструкцією, тому що такі засоби часто бувають ефективними лише за вищих температур.

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