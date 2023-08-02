Щоб були смачними: коли й як збирати помідори та як їх правильно зберігати

Кожен садівник хоче знати, коли потрібно збирати помідори, щоб вони були солодкими, чи потрібно чекати, коли вони повністю почервоніють, чи варто їх зривати трохи раніше.

Як допомогти дозріти зеленим помідорам із "правильною" швидкістю для "кращого" і смачного врожаю.

Помідори найкраще дозрівають у теплу погоду, а це означає, що їхні плоди стануть червоними найближчими тижнями. Експерт із садівництва розповів Еxpress.co.uk, як краще визначити, чи дозріли помідори для збирання.

Коли можна збирати помідори

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Урожай може бути готовий до збирання з початку літа і протягом усього сезону, залежно від того, коли вони томати посіяні та посаджені у ґрунт.

Експерт рекомендує вибирати тверді на дотик плоди злегка оранжевого кольору. Їм не потрібно досягати повного кольору, оскільки вони продовжать дозрівати після збирання.

У чому перевага раннього збирання помідорів

Коли і як збирати і помідори та як їх правильно зберігати / Фото: Credits

Ранній збір також знижує ймовірність пошкодження їх комахами та хворобами.

Коли ваша рослина матиме приблизно від шести до восьми гілок, плоди почнуть рости і набудуть відповідного кольору, який зазвичай яскраво-червоний, але може бути блідо-оранжевим або жовтим для рідкісних сортів.

Як збирати помідори

Коли ви будете готові збирати плоди, просто зірву помідори з рослини, залишивши лист у формі квітки нагорі. За словами експерта, це допоможе дозрівати фруктам із правильною швидкістю.

Як зберігати помідори після збирання

Після збору тримайте помідори подалі від прямих сонячних променів, щоб забезпечити рівномірне дозрівання. Помістіть їх у прохолодне темне місце в один шар до повного дозрівання і поставте холодильник на кілька годин перед їжею.

Як змусити зірвані помідори дозріти швидше

Коли й як збирати помідори та як їх правильно зберігати / Фото: Credits

Щоб помідори дозріли швидше, помістіть їх у ящик із бананом, який виділить етилен – гормон, пов'язаний із дозріванням фруктів, який допоможе прискорити процес дозрівання.

Яблука також виділяють той самий газ, але банани, як правило, працюють краще. Вам варто регулярно перевіряти ящик та видаляти помідори, як тільки вони дозріють.

Помідори найкраще свіжі, наскільки це можливо. Але якщо у вас їх занадто багато, то помідори, що повністю дозріли, можна зберігати в холодильнику близько тижня, щоб вони не заплісніли.

Чому помідори краще не зберігати у холодильнику

Постарайтеся не зберігати їх у холодильнику довго, оскільки текстура може зіпсуватися. Доведіть їх до кімнатної температури перед їжею, щоб насолодитись повним смаком.

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