Щоб був добрий урожай: що потрібно знати про вирощування баклажанів

Вирощувати баклажани не так і складно, але є певні нюанси, які потрібно враховувати, щоб зібрати хороший урожай.

За останні кілька років популярність баклажанів на присадибній ділянці зросла. Але багато садівників, які вирощують цей овоч, засмучуються, коли він має квіти, але не має плодів через те, що вони опадають з рослини.

Цей незвичайний на вигляд, але смачний овоч тісно пов'язаний з помідорами і належить до того ж сімейства — пасльонових, і багато хвороб і шкідників, що вражають томати, також впливають на баклажани. Одна з таких проблем – коли квітки баклажанів опадають із рослини, не приносячи плодів.

Як повідомляє Gardening Know How, коли баклажан має квіти, але немає плодів, це пов'язано з однією з двох проблем. Перше, що може призвести до опадання квітів, — це нестача води, а друге — відсутність запилення.

Квітки баклажанів засихають через нестачу води

Коли рослина баклажана відчуває стрес, її квіти засихають і опадають, не приносячи плодів. Найпоширеніша причина стресу – нестача води. Баклажанам потрібно її багато, а в дуже спекотну погоду ще більше.

Більшість води слід подавати за одне поливання, щоб вода проникала глибше в землю і з меншою ймовірністю швидко випаровувалась. Глибоке поливання також сприяє утворенню у баклажанів глибокого коріння, що допомагає їм знаходити воду глибше в землі і задовольняти таким чином потреби у ній.

Квітки баклажанів засихають через брак запилення

Квітка баклажану зазвичай запилюється вітром, тобто для її запилення не потрібні комахи, такі як бджоли та метелики. Проблема з запиленням може виникнути, коли погода надто волога або надто спекотна.

Коли повітря дуже вологе, пилок квітки баклажана стає дуже липким і не може впасти на маточку для запилення квітки. Коли погода дуже спекотна, пилок стає неактивним, тому що рослина думає, що не зможе витримати стрес формування плоду разом за такої погоди. У якомусь сенсі рослина перериває цвітіння, щоб не наражати себе на подальший стрес.

Що потрібно знати про вирощування баклажанів / Фото: Credits

Запилення квітів баклажанів вручну

Якщо ви підозрюєте, що квітки баклажанів опадають через відсутність запилення, використовуйте ручне запилення. Запилювати квіти баклажанів вручну нескладно. Все, що вам потрібно зробити, це взяти невеликий чистий пензлик і провести ним по внутрішній частині квітки баклажана. Потім повторіть процедуру з кожною другою квіткою, закінчивши тією, з якої ви почали. Це дозволить розподілити пилок навколо.

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