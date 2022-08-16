Щоб сад не перетворився на туалет: як відлякати від ділянки котів

Як зробити так, щоб чужі, та й свої, кішки не какали на ваших грядках, у квітниках та під деревами? Ми зібрали для вас кілька цікавих способів вигнати пухнастих інтервентів.

Британський експерт із прибирання місіс Гінч, справжнє ім'я якої Софі Гінчліфф має понад 4,5 мільйона підрисників у соціальних мережах і часто у групах ентузіастів прибирання проводить опитування, пропонуючи своїм читачам поділитися рецептами та методами вирішення різних побутових проблем. Нещодавно ми розповідали вам про те, як шанувальники Софі запропонували двоетапний план порятунку від мурах у будинку.

Зараз Еxpress.co.uk опублікувало результати нової дискусії на тему "як навчити котів не какати на вашій ділянці".

Найпопулярнішою ідєю було розкласти в саду шкірку цитрусових. "Якщо у вас на ділянці багато відкритого ґрунту, ви повинні покласти дерев'яну стружку та розрізати лимони, тому що коти не люблять цитрусові." — рекомендує один із користувачів. На користь нарізаних лимонів висловилося ще кілька людей.

"Я позбувся котів у своєму саду трохи більше двох років тому. Наскільки я розумію, лаванду вони теж не люблять," — поділився досвідом інший ентузіаст прибирання.

Ось ще кілька цікавих способів відвадити кішок:

апельсинова шкірка, сидр;

прозорі пластикові пляшки з водою (лякають кішок);

чайні пакетики з лемонграсом:

олія перцевої м'яти;

чорний перець;

кава;

пластикові пакети прив'язані до куща (кішок лякає шарудіння).

Всі ці способи не вимагають від вас зусиль і витрат, тому можете спробувати кожен із запропонованих і зробити висновок про те, який з них дієвіший.

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