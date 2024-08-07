Щоб зацвіли наступної весни: 8 квітів, які можна посіяти наприкінці літа та восени

Пік літа вже минув, але п'янкі дні серпня – одні з найрадісніших днів, проведених у саду, і поки ви вбираєте принади цьогорічного саду, почніть планувати наступні весну й літо.

Gardening Know How назвав кілька гарних квітів для садіння в серпні. Якщо ви візьметеся до цього зараз, це дозволить вам отримати перевагу в майбутньому вегетаційному сезоні.

Маки

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Маки сповнені символізму і використовувалися в медичних та кулінарних цілях протягом століть. Квітучі протягом тривалого періоду літа, ці ніжні красені додають клумбам яскравого сплеску кольору в культовому червоному або м'якіших відтінках білого, рожевого, фіолетового, помаранчевого чи жовтого.

Сійте насіння маку на сонячному місці в бідному або середньому добре дренованому ґрунті наприкінці літа, восени або навесні. Вони не люблять пересадження, тому сійте їх просто там, де хочете, щоб вони цвіли.

Однорічні маки вимагають мінімального догляду та поливання, водночас багаторічні сорти можуть потребувати підв'язування і трохи більшого догляду.

Ехінацеї

Ехінацеї / Фото: Credits

Улюблена запилювачами, ехінацея пурпурна є яскравим елементом саду з її високими архітектурними суцвіттями. Є також інші види ехінацеї, які можна посадити в садах, майже всіх відтінків веселки, всі з квітками, схожими на маргаритки.

Ехінацеї невибагливі, стійкі до посухи. Вони чудово ростуть у малородючому, добре дренованому ґрунті на сонячному місці.

Багато квітникарів вважають, що стратифікація (охолодження) насіння протягом зимових місяців забезпечує щедріше цвітіння.

Наприкінці літа, коли квітки здаються втомленими, обріжте рослину на третину. Це часто дає новий урожай квітів, які триматимуться до перших заморозків.

Дельфінії

Дельфінії / Фото: Credits

Досягаючи запаморочливої висоти до 2 м, дельфінії (Delphinium) височіють над бордюрами в літньому саду і цінуються за свій рідкісний синій колір, хоча вони також доступні у відтінках рожевого, фіолетового, червоного, жовтого й білого.

Сійте насіння там, де хочете, щоб з'явилися квіти, у вологому, але добре дренованому ґрунті, збагаченому компостом. Їх потрібно розміщувати на сонячному місці, але у спекотніших зонах для них буде корисна південна тінь.

Дельфінії не люблять сухий ґрунт, тому поливайте їх постійно, але не переборщіть, і мульчуйте, щоб утримувати вологу. Рослини вимагають багато живлення, тому регулярно удобрюйте навесні та влітку.

Ротики

Ротики / Фото: Credits

Левиний зів – це чудові квіти середнього розміру, доступні в різних кольорах: від яскраво-червоного, помаранчевого й жовтого до ніжно-рожевого та білого. Квіти більш елегантні, ніж випливає з їхньої назви, але вони надзвичайно витривалі.

Зазвичай їх вирощують як однорічні рослини, але ротики можна вирощувати як недовговічні багаторічники, вони щедро розмножуються самовисіванням.

Левиний зів потребує повного сонця і гарно дренованого ґрунту. Прищепіть верхнє стебло та довгі бічні пагони, щоб стимулювати більше квітів і гарнішу форму. Регулярно поливайте в посушливі періоди.

Календули

Календули (нагідки) / Фото: Credits

Календула, або нагідка, – це невибагливі квіти, які ростуть на бідному й середньому ґрунті на відкритому сонці або в напівтіні. Квіти їстівні та мають гострий перцевий смак. Їхній аромат робить їх цінною рослиною-компаньйоном для овочів, оскільки вони приваблюють безліч хижих комах і служать "пасткою", яка відволікає шкідників від урожаю.

У прохолодних зонах її вирощують як однорічну рослину. Сійте насіння безпосередньо наприкінці серпня, щоб нагідки зацвіли навесні. Паростки з'являться за кілька тижнів і перезимують, перш ніж розпустяться золотавими квітами, щойно земля навесні прогріється. Якщо у вашій зоні бувають серйозні морози, сійте календулу пізно восени.

Рослина потребує мінімального догляду, лише періодичного поливання та обрізання відцвілих квіток. Прищеплюйте стебла, щоб рослини не росли тонкими.

Братки

Братки / Фото: Credits

Ще одна їстівна квітка, братки. Висівання цих квітів у серпні винагородить вас яскравим проявом кольору навесні.

Братки ростуть низько, тому садіть їх у підвісних кошиках чи контейнерах на терасі або використовуйте їх для обрамлення грядок.

Висівайте до лотків для насіння для пересадження навесні і захищайте розсаду в сувору погоду. Висаджуйте у грунт, який добре дренується, збагачений органічними речовинами і водою в посушливі періоди. Регулярно зрізайте братки, щоб забезпечити тривалий сезон цвітіння.

Люпини

Люпини / Фото: Credits

Прекрасні люпини (Lupinus spp.) є основними рослинами в садах і додають бажаних яскравих кольорів на задню частину клумб. Квіти притягують запилювачів і є рослинами-господарями для личинок видів метеликів, що зникають.

Сійте насіння люпину наприкінці літа або восени на сонячному місці у добре дренованому ґрунті. Пере д садінням замочіть насіння на ніч у теплій воді, щоб пом'якшити оболонку та сприяти проростанню.

Люпини віддають перевагу звичайному ґрунту, тому не вносьте до нього жодних змін перед садінням. Проте підживлення рослин навесні стимулює цвітіння. Зів'ялі квітки зберігають продуктивність рослин.

Мальви

Мальви

Мальви мають чудовий вигляд у літньому саду і є ідеальними квітами для переднього двору, щоб надати клумбі привабливості. Високі красуні цвітуть усе літо та приваблюють бджіл і метеликів.

Зазвичай насіння мальви сіють наприкінці весни або на початку літа. Однак висівання наприкінці літа або на початку осені все ще дає рослинам час розвинутися до моменту цвітіння наступного літа.

Насіння висівають до невеликих горщиків і залишають зимувати в теплиці або холодному парнику. Висаджуйте рослини на постійне місце навесні, вибираючи сонячне місце на багатому, родючому ґрунті.

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