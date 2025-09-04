Садові ножиці наголо: 7 рослин, які ви пошкодуєте, що не обрізали у вересні

Обрізання троянд

Якби вам запропонували вибір між виходом на подвір’я взимку з садовими ножицями або виділенням часу на обрізання наприкінці літа або восени, що б ви обрали?

Не тільки вигідніше уникати холоду, але й для деяких рослин краще обрізати їх наприкінці літа або восени, ніж взимку. Деякі чагарники та дерева не потребують обрізання взимку, і це фактично зробить ваші рослини більш вразливими до холоду, замість того, щоб стимулювати ріст.

GardeningKnowHow зібрали все, що вам потрібно знати про те, які рослини найбільше виграють від ретельно продуманого обрізання у вересні.

Лаванда

Лаванда / © Associated Press

Пізнє літо або початок осені — найкращий час для обрізання лаванди, щоб стимулювати нове зростання та підтримувати рівномірну форму. Влітку обрізані частини кущів лаванди будуть вразливими до сильного сонця, а з настанням зими не варто занадто сильно втручатися та піддавати свіжі зрізи низьким температурам. Тому вересень ідеально підходить для їх обрізання, а за потреби — для наступного навесні.

Лаванду слід обрізати у вересні, щоб вона залишалася компактною та сприяла кращому цвітінню наступного року. Це запобігає її дерев’яненню та розростанню, що необхідно, оскільки дерев’янисті стебла лаванди можуть тріскатися або розколюватися взимку, зменшуючи утворення квітів.

Обріжте всі побурілі відцвілі стебла в сухий день, намагаючись не зрізати жодної свіжої зеленої гілочки. Обрізання лаванди після дощу може збільшити ймовірність розвитку грибка на свіжих зрізах, тому важливо тримати лаванду сухою.

Гліцинія

Глициния / © ТСН

Зараз саме час ретельно обрізати гліцинію до настання осені. Ця рослина найкраще росте, якщо її обрізають двічі на рік: один раз, поки вона ще перебуває в стані спокою, наприкінці зими перед весняним цвітінням, а потім ще раз наприкінці літа після закінчення цвітіння.

Обрізання будь-яких відцвілих або надто тонких пагонів зараз допоможе забезпечити, щоб ваша рослина не заплуталася та не заросла, а цвітіння тривало, не приховуючись надлишком листя.

Обріжте довгі літні пагони за допомогою садових ножиць та зосередьтеся на формуванні гліцинії таким чином, щоб вона мала акуратний вигляд та дозволяла бачити ваші квіти.

Троянди

Троянди / © ТСН

Хоча рання весна є традиційним часом для обрізання троянд, багатьом сортам може знадобитися гарна обрізка у вересні, перш ніж почне встановлюватися прохолодніша погода. Це допоможе запобігти тому, щоб ваші кущі троянд мали довгоногий вигляд, та захистить їх від пошкодження вітром восени.

Багато сортів добре ростуть, якщо їх обрізати у вересні. Якщо цього не зробити, вони можуть розвинути високі пагони, які можуть бути пошкоджені або вирвані з корінням зимовими вітрами.

Крім того, якщо, якщо ви обрізаєте розлогі троянди, це потрібно робити після цвітіння влітку або на початку осені, оскільки, на відміну від інших видів, вони цвітуть на старій деревині. Видаляйте всі мертві або пошкоджені квіти, а також гілки, які стають занадто довгими або починають занадто сильно перетинатися одна з одною. Ці гілки можуть заплутатися та призвести до ламання частин вашого куща троянди.

Літньоплодоносна малина

Малина / © lady.tsn.ua

Лісові ягоди — це справжнє благословення, особливо якщо ви любите випічку та варення. Вересень — ідеальний час для обрізання літньоплодоносної малини, щоб стимулювати оптимальний ріст та рясний урожай соковитих коштовностей наступного року.

Малину, яка закінчила плодоносити, можна обрізати, видаливши пагони, щоб дозволити ріст наступного року. Старі пагони стануть хворими та непродуктивними, якщо їх не обрізати, а скупчені пагони можуть зменшити потік повітря, збільшуючи ризик захворювань.

Під час обрізання рослин малини зріжте будь-які коричневі дерев’янисті пагони, які завершили плодоношення до рівня землі. Потім, якщо у вас є здорові гілочки, яким потрібна допомога, щоб стояти, підв’яжіть їх до опори для рослин, щоб стимулювати сильний ріст і подальше сходження.

Ожина

Ожина / © Associated Press

Вересень також ідеальний час для обрізання кущів ожини. Так само, як і рослини малини, відцвілі пагони ожини можуть почати гинути, а якщо їх залишити прикріпленими до решти рослини, можуть поширитися хвороби.

Ті пагони, які плодоносили цього літа, загинули. Виріжте їх, щоб зменшити кількість хвороб і звільнити місце для нових пагонів.

Багаторічні трави

Чебрець / © Associated Press

Багаторічні трави, такі як шавлія, чебрець та орегано, почнуть свій шлях до стану спокою після закінчення літа, тому вересень — чудовий час, щоб обрізати їх перед тим, як вони заснуть.

Легке вересневе обрізання підтримує ці трави здоровими та компактними, коли вони переходять у стан спокою. Необрізані трави можуть дерев’яніти, що призводить до слабшого весняного росту, тому легке обрізання може мати велике значення.

Обріжте приблизно третину кожної рослини, зосереджуючись на ділянках, які мають такий вигляд, ніби вони потемніли або втрачають свіжість. Це може здатися забагато, але ці рослини швидко омолоджуються навесні.

Плетисті гортензії

Плетиста гортензія / © Credits

Плетисті гортензії дуже оцінять вересневе обрізання, щоб видалити їхні зів’ялі квіти та стимулювати рясне весняне цвітіння. Цей місяць року ідеально підходить для нього, оскільки вони завершили своє літнє цвітіння.

Пропуск обрізання може призвести до неохайної форми, а також до розвитку хвороб і дрібнішого цвітіння в майбутньому. Видаліть усі відмерлі квіткові головки, які ви бачите, і злегка сформуйте рослину за допомогою садових ножиць, щоб створити гарний, однорідний вигляд.