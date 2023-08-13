Секрет білих шкарпеток: п'ять способів відіпрати бруд і повернути їм блискіт

Білі шкарпетки, з чого б вони не були зроблені, згодом втрачають свою сліпучу білизну, а в деяких місцях набувають плям, які просто неможливо відіпрати звичайними засобами.

Чисто білі шкарпетки швидко втрачають свій блискіт під час носіння. Згодом на них з'являються брудні плями, які важко видалити, скільки б ви їх не прали. На щастя, є кілька простих прийомів, які можна використовувати для того, щоб шкарпетки, які раніше були яскравими й білими, а тепер поступово сіріють, повернулися до свого первісного кольору.

Експерт поділився з Express.co.uk п'ятьма найкращими способами відбілювання шкарпеток.

Харчова сода

Харчова сода може видалити стійкі плями і допомогти зробити білі шкарпетки супербілими лише за одне прання. Щоб відбілити шкарпетки харчовою содою, просто замочіть їх у відрі, раковині чи ванні з теплою водою, змішаною з харчовою содою. Залиште шкарпетки в цій суміші на кілька годин, перш ніж випрати їх у пральній машині, як завжди, з невеликою кількістю харчової соди. Варто пам'ятати, що сода може зробити тканину жорсткішою, тому додайте чашку білого оцту, щоб шкарпетки залишалися м'якими.

Білий оцет

Оцтова кислота — це сильнодійна речовина, яка може видалити плями з будь-якої тканини. Кислота в білому оцті сильна і є чудовим засобом для чищення. Вона може допомогти розчинити бруд із ваших шкарпеток. Щоб почистити оцтом білі шкарпетки, просто нагрійте один літр води і додайте до неї одну чайну ложку білого оцту. Залиште шкарпетки в цій суміші приблизно на 30 хвилин. Потім виперіть їх у пральній машині, як завжди, і вони повинні стати гарними, білими і без будь-яких залишкових запахів.

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Засіб для миття посуду

Рідке мило для посуду підходить і для відбілювання шкарпеток. Наповніть відро, раковину або ванну теплою водою і змішайте в ній велику кількість рідкого засобу для миття посуду. Залиште шкарпетки в цій суміші на ніч. Вранці помістіть їх до пральної машини і виперіть, як завжди. Оскільки рідина для миття посуду не містить пом'якшувальних компонентів, додайте чашку білого оцту, щоб шкарпетки не стали жорсткими.

Лимонний сік

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Лимонний сік доступний і не коштує дорого. Лимон добре відомий своєю здатністю боротися зі стійкими плямами, залишаючи одяг блискучим і наче новим. Він також може боротися з будь-якими бактеріями, що залишилися на одязі. Кислота в лимонному соку відмінно підходить для видалення жорстких плям, бруду й кіптяви. Ви можете легко вивести стійкі плями з білих шкарпеток за допомогою такого простого засобу, як лимонний сік. Все, що вам потрібно зробити, це приготувати суміш води та свіжого лимонного соку. Потім залиште свої шкарпетки в цій суміші на кілька годин. Якщо плями не зникають повністю, протріть їх лимонним соком і пральним порошком. Щойно це буде зроблено, помістіть шкарпетки до пральної машини, виперіть їх, як завжди, і вони матимуть вигляд абсолютно нових.

Пральний порошок

У більшості випадків прального порошку цілком достатньо, щоб позбутися плям і відбілити шкарпетки, якщо його використовувати правильно. Спочатку промийте їх теплою водою, а потім потріть у пральному порошку, злийте з них воду і залиште на ніч. Наступного ранку помістіть шкарпетки до пральної машини і виперіть їх, як завжди.

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