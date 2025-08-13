Секрет яскраво-блакитних гортензій: чи може кавова гуща змусити їх змінити колір

Гортензії / © ТСН

Чи є кавова гуща секретом яскраво-блакитних гортензій та які це поширене твердження має нюанси.

Якщо ви не чули про цей домашній садівничий лайфгак, він звучить приблизно так. Якщо ви візьмете залишки кавової гущі з ранкового заварювання та посипете нею основу ваших рожевих великолистих гортензій, то через кілька тижнів ваші квіти гортензії змінять колір і стануть яскраво-блакитними.

Звучить непогано, чи не так? Але чи це насправді працює? Перш ніж ви почнете нервувати від хвилювання через ваші майбутні блакитні гортензії або від перевантаження кофеїном, давайте поглянемо на факти та раз і назавжди відповімо на запитання: чи змінює кавова гуща колір гортензій?

Які гортензії можуть змінити колір

Лише певні сорти гортензій можуть змінювати колір. Гортензії мереживні та гірські мають квіти, які можуть змінювати колір залежно від рівня pH ґрунту в саду. Гортензії волотисті, дуболістні, гладкі та плетисті ніколи не стануть синіми, що б ви не робили.

Який pH ґрунту потрібний для зміни кольору гортензій

Для гортензій, що змінюють колір, те, чи стануть ваші квіти рожевими чи синіми, залежить від pH ґрунту. Щоб виростити сині гортензії, вам потрібно забезпечити кущі кислим ґрунтом, тобто ґрунтом з низьким pH. pH 7 вважається нейтральним, а все, що нижче за це значення, — кислим.

Рожевим гортензіям потрібен нейтральний або лужний ґрунт для підтримки рожевого цвітіння. Все, що вище 7 за шкалою pH, вважається лужним і призведе до рожевого цвітіння. Гортензії також можуть давати фіолетові квіти, коли ґрунт більш нейтральний.

Фактична кислотність ґрунту не є єдиною причиною кольору цвітіння, але вона є ключовим фактором. Гортензії змінюють колір через алюміній у ґрунті. Гортензії можуть поглинати алюміній лише в тому випадку, якщо він кислий. Отже, щоб отримати блакитні квіти, вам потрібен ґрунт, який містить алюміній і також є кислим.

Отже, чи є кавова гуща кислою

Багато садівників стверджують, що кавова гуща та гортензії — ідеальна пара. Це твердження ґрунтується на переконанні, що кавова гуща є кислою, і що її додавання в ґрунт навколо гортензій підкислює його і надає квітам яскраво-блакитного кольору.

Хоча кава, яку ви п’єте, вважається кислою і має близько 5 балів за шкалою pH, гуща, яка залишається після того, як ви заварите ранкову чашку кави, не є такою — принаймні не завжди. Дослідження, які вивчали кислотність кавової гущі, показали, що вона зазвичай знаходиться в нейтральному діапазоні від 6,4 до 6,8.

Однак інші дослідження показали, що кавова гуща має значення від 4,6 (слабко кисла) до 8,4 (дещо лужна) за шкалою pH. Кислотність або лужність кавової гущі також може змінюватися з часом. Один дослідник виявив, що ґрунт, оброблений кавовою гущею, протягом 2-3 тижнів ставав більш лужним, а потім його pH поступово знижувався.

Кавова гуща, яка ще не заварена, набагато кисліша, ніж та, яку ви висипаєте з кавоварки після сніданку. Ви, ймовірно, матимете кращий успіх, використовуючи свіжу кавову гущу на гортензіях, щоб зробити квіти синіми, але це означає, що ви витратите чудову чашку напою.

Чи можна використовувати кавову гущу для блакитних гортензій

Використання кавової гущі на гортензіях для отримання блакитних квітів не є надійним методом. Звичайно, ви можете знайти садівників як в Інтернеті, так і в реальному світі, які стверджують, що нанесення кавової гущі на їхні гортензії зробило їхні квіти синіми — і вони можуть мати рацію. Але це не означає, що це спрацює для вас або навіть для них наступного разу.

Звичайно, якщо ви однаково п’єте каву і вже вирощуєте гортензії, то ви завжди можете перевірити цю теорію самостійно. Це безкоштовно та легко зробити. Можливо, ви будете одним із щасливчиків, у кого справді виростуть сині гортензії.

Чи корисна кавова гуща для гортензій

Навіть якщо ваші квіти не набувають бажаного синього відтінку, використання кавової гущі в саду має інші переваги. Вона може допомогти покращити текстуру ґрунту та навіть запобігти деяким грибковим захворюванням, таким як фузаріоз, пітіум та склеротинія, а також деяким шкідливим бактеріям, таким як кишкова паличка та стафілокок.

Окрім гортензій, є й інші рослини, які люблять кавову гущу. Спробуйте використовувати кавову гущу на будь-яких рослинах, яким потрібна невелика доза азоту.

Що використовувати замість цього

Експерт з гортензій каже, що якщо ви вже п’єте каву, немає причин викидати її залишки, якщо її можна використовувати деінде. Викиньте кавову гущу у вашу компостну купу, якщо нічого іншого не оберете.

Також рекомендують один конкретний продукт, який допомагає вирощувати прекрасні блакитні гортензії протягом тривалого часу, — сульфат алюмінію як ґрунтова добавка. Придбайте пакетик органічного підкислювача ґрунту та приготуйтеся до рясного блакитного цвітіння.