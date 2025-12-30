Секрет ідеальної кухні: як очистити щілину між плитою та стільницею

Секрет ідеальної кухні / © Credits

Реклама

Невелика, але хитра ділянка може впливати на загальну чистоту кухні більше, ніж здається на перший погляд. Видання Martha Stewart розповіло про перевірені способи, як професійно очистити цю складну зону та підтримувати її чистоту.

Вакуумний спосіб

Найпростіший та швидкий варіант для видалення крихт — ручний пилотяг із вузькою насадкою.

Відключіть плиту та переконайтеся, що вона охолола. Встановіть вузьку насадку та протягом 2–4 хв пилотяжте щілини. Для залишкових крихт використайте щіточку для щілин, плоску насадку пилотяга чи вузьку лопатку. Пройдіться пилотягом ще раз, щоб видалити все залишкове сміття.

Цей метод ідеально підходить як перший крок перед глибшим очищенням.

Реклама

Плаский моп

Плаский моп із мікрофібри — зручний інструмент для вузьких ділянок, який, швидше за все, вже є у вашій кухні.

Моп змочіть гарячою водою та добре відтисніть. Просуньте у щілину та протріть один бік. Переверніть моп і очистьте протилежний бік. Повторюйте процедуру, поки моп не залишатиметься чистим, промивайте та відтискайте його за потреби.

Для особливо брудних щілин можна трохи змочити моп у розчині білого оцту з водою чи в універсальному мийному засобі. Альтернатива — моп із довгою ручкою та маленьким наконечником у формі літери «Т», який дозволяє одночасно протирати обидва боки щілини.

Паста з харчової соди

Для застарілого жиру та липких плям ідеально підійде сода — безпечна для кам’яних та нержавійних поверхонь.

Змішайте соду з водою до густої пасти. Нанесіть пасту на ватні диски чи великі ватні кульки. Оберніть насадку ватою та просувайтеся вздовж щілини. Змийте залишки пасти чистою вологою тканиною чи мопом.

Цей метод ідеально підходить для глибокого очищення без ризику пошкодити поверхню стільниці.

Реклама

Як запобігти повторному забрудненню

Щоб ця «чорна діра» на кухні не перетворювалася на щотижневу проблему, скористайтеся кількома простими лайфгаками:

Силіконові накладки для щілин: стійкі до високих температур і легко знімаються для очищення.

Стрічки для плити: спеціальні накладки для стику плити та стільниці, які щільно закривають щілину та можуть мати клейку основу.

Регулярний догляд: раз на тиждень протирайте щілину пласким мопом або пилотягом, щоб сміття не накопичувалося.

Чиста кухня — це не лише осяяна плита та блискуча раковина. Справжній ефект досягається тоді, коли звертаєте увагу на приховані, вузькі місця, які накопичують забруднення. Пилотяг, плаский моп, сода і трохи профілактики — і щілина між плитою та стільницею більше не буде вашим «таємним смітником».