Секрет розмноження гортензії живцями

Якщо ви хочете збільшити свій сад гортензій, розмножити їх неймовірно просто.

Гортензії — надзвичайні квіткові кущі з пишним листям, доступні в широкому спектрі кольорів і сортів. Вони додають елегантності будь-якому саду чи ландшафту. Завдяки розмноженню гортензій можна створити нові рослини з унікальними характеристиками.

На сторінці Green Garden вийшло нове відео в якому розповідається про те, як розмножити гортензії живцями, щоб ваші квіти постійно вас тішили своїм довгим цвітінням.

Не поспішайте викидати гортензії після того, як вони відцвітуть. Стебла цих квітів дуже хороші для розмноження. Якщо ви бачите на стеблі повні бруньки, це підвищує шанс вкорінення.

Кілька кроків, щоб розмножити гортензії:

Спочатку зріжте зів'ялі квіти;

Видаліть зайве листя;

Два верхніх листочки розріжте навпіл;

Зробіть нижній скошений зріз;

Візьміть кілька пластикових склянок, додайте води;

У склянку води додайте кілька крапель "Стимулятора коренів"

Візьміть губку чи пінопласт і зробіть отвір посередині;

Вставте гілки в пінопласт, а потім у пластикові склянки.

На вкорінення потрібно близько 20 днів.

Плюси:

Відносно легкий і надійний спосіб;

Дозволяє створювати кілька нових рослин.

Мінуси:

Вимагає деякого терпіння та обережності під час процесу вкорінення.

На відміну від багатьох інших рослин, гортензії швидко ростуть і можуть стати зрілими квітучими кущами протягом одного року.

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