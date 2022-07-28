Секрет садівника: як змусити троянди цвісти пишно і все літо

Троянди, які цвітуть все літо та теплу частину осені – мрія кожного садівника.
Садовий експерт Керол Кляйн розповіла Еxpress, як підтримувати троянди в найкращому стані, щоб вони продовжували цвісти все літо і початок осені:
"Щоб домогтися безперервного цвітіння, особливо якщо йдеться про троянди, ви повинні постійно зрізати старі квіти."
Чому потрібно зрізати квіти, які відцвіли
Здавалося б така проста порада виявляється дуже логічною та дієвою. Якщо не зрізати квіти, які відцвіли, рослина почне виробляти насіння і перестане цвісти, бо фактично виконала свою функцію.
Обрізка — практика видалення зів'ялих квіток з декоративних рослин, особливо важлива для троянд. Не давайте трояндам утворити плоди шипшини.
Як обрізати троянди
Керол запропонувала зрізати відцвілі голівки трохи вище за останній лист, щоб не стирчав великий шматок стебла, який може почати гнити.
При зрізанні зів'ялих квіткових головок експерт запропонувала робити зріз під кутом або нахилом:
"Причина, через яку ви робите похилий зріз, а не ріжете прямо впоперек, полягає в тому, що це допомагає дощу стікати зі стебла". А це означає, що стебла не загрожує гниття.
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