Секрет садівника: як змусити троянди цвісти пишно і все літо

Троянди, які цвітуть все літо та теплу частину осені – мрія кожного садівника.

Садовий експерт Керол Кляйн розповіла Еxpress, як підтримувати троянди в найкращому стані, щоб вони продовжували цвісти все літо і початок осені:

"Щоб домогтися безперервного цвітіння, особливо якщо йдеться про троянди, ви повинні постійно зрізати старі квіти."

Чому потрібно зрізати квіти, які відцвіли

Фото: lady.tsn.ua

Здавалося б така проста порада виявляється дуже логічною та дієвою. Якщо не зрізати квіти, які відцвіли, рослина почне виробляти насіння і перестане цвісти, бо фактично виконала свою функцію.

Обрізка — практика видалення зів'ялих квіток з декоративних рослин, особливо важлива для троянд. Не давайте трояндам утворити плоди шипшини.

Як обрізати троянди

Фото: lady.tsn.ua

Керол запропонувала зрізати відцвілі голівки трохи вище за останній лист, щоб не стирчав великий шматок стебла, який може почати гнити.

Фото: lady.tsn.ua

При зрізанні зів'ялих квіткових головок експерт запропонувала робити зріз під кутом або нахилом:

"Причина, через яку ви робите похилий зріз, а не ріжете прямо впоперек, полягає в тому, що це допомагає дощу стікати зі стебла". А це означає, що стебла не загрожує гниття.

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