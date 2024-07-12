Секрети вирощування ідеальних помідорів: 4 поради від шеф-кухаря, що став садівником

Томати – королі городу. Кожен садівник хоче виростити ідеальні помідори, а кожен кухар хоче мати їх у себе на дошці.

Ідеальні помідори – ось мета кожного городника. Але коли ми говоримо про ідеал, то не завжди маємо на увазі те саме.

Тому особливо цікаво послухати думку Бонні Гранта – шеф-кухаря, який став садівником. Gardening Know How опублікував чотири важливі поради щодо вирощування помідорів від Бонні, які допоможуть вам максимально наблизитися до ідеалу.

Різноманітність вирішує все

Томати

Не варто віддавати перевагу одному сорту, особливо якщо перед вами стоїть багато завдань.

Як шеф-кухар Бонні Грант любить готувати соуси самостійно. Найкращі помідори для цього – м'ясисті плоди, наприклад, сливоподібні. Такі самі помідори підійдуть для консервації.

Але для салату потрібні зовсім інші сорти — м'ясисті, але соковиті і великі.

Також варто посадити як ранні сорти (щоб насолоджуватися стиглими плодами якомога раніше), так і пізніші (щоб продовжити задоволення).

Якщо вам особливо сподобався якийсь сорт, постарайтеся зібрати насіння для майбутніх урожаїв.

Кухонні відходи – це золото

Заведіть собі компостну шухляду або купу, щоб завжди мати органічне добриво. За допомогою компостного ящика кухонні відходи можна швидко перетворити на ідеальну добавку до помідорів.

Садити помідори у бідний ґрунт – поширена помилка, яка заважає отримати хороший урожай. Компост збагачує ґрунт та збільшує дренаж, тому у помідорів не мокрі ноги, але волога при цьому зберігається.

Зосередьтеся на годівлі та напуванні

Томати

Як і будь-яка жива істота, їжа та вода мають вирішальне значення для виживання, здоров'я та плодоношення томатів. Поливати рослини томату найкраще щодня вранці, намагаючись поливати лише ґрунт. У спеку потрібно поливати двічі на день.

Надмірний полив може призвести до розтріскування плодів, тому перед поливом перевіряйте, чи верхня поверхня ґрунту має бути сухою.

Добрива томатам необхідні, тому що плоди є важкими кормовими рослинами. Використовуйте кісткове борошно, яке вноситься в ґрунт навколо молодих рослин приблизно через місяць після пересадки.

Під час цвітіння рослині потрібна додаткова порція калію. В цьому випадку Бонні використовує домашнє добриво для томатів з бананової шкірки, висушеної в дегідрататорі. Він подрібнює її в кухонному комбайні та змішує порошок із ґрунтом.

Як тільки з'являються плоди, Бонні вносить сульфат магнію (англійську сіль). І також розкидає подрібнену яєчну шкаралупу навколо кореневої зони, сподіваючись уникнути вершинної гнилі суцвіть.

Збирання врожаю – це питання часу

Бонні Грант починає збирати помідори лише тоді, коли плоди стануть яскравими та пухкими. Детермінантні сорти томатів він використовує переважно у свіжому вигляді, оскільки вони плодоносять усе літо. Детерміновані види дозрівають майже всі відразу.

Помідори продовжуватимуть дозрівати після збору, але найкращий смак отримують плоди, залишені дозрівати до свого піку.

Бонні не зберігає зібрані помідори в холодильнику, оскільки це псує їх смак. Залиште їх на столі, але використовуйте, поки вони не стали надто м'якими.

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