Секрети зберігання різних видів фруктів і овочів: корисні поради

Одна з найбільш поширених помилок, яка призводить до швидкого псування продуктів — це зберігання фруктів і овочів занадто близько одне до одного. Внаслідок цього накопичується етилен, газ, який прискорює процес гниття.

Журнал RealSimple поділився порадами щодо правильного зберігання фруктів і овочів. Застосовуючи кілька простих методів, ми можемо значно зменшити кількість продуктів, які ми викидаємо і таким чином допомогти зберегти навколишнє середовище та знизити витрати на продукти.

Яблука

Яблука / Фото: Credits

Зберігайте яблука у відкритій мисці серед інших фруктів на стільниці, подалі від прямого сонячного світла. Обгорнувши яблука у вологий паперовий рушник і помістивши їх у пластиковий пакет з отворами, ви можете зберігати їх свіжими до шести тижнів. Однак важливо не зберігати яблука поруч з іншими фруктами та овочами, оскільки вони виділяють етилен, який сприяє швидкому дозріванню інших продуктів.

Спаржа

Спаржа / Фото: Associated Press

Зберігайте спаржу у холодильнику, де вона залишатиметься свіжою протягом тижня. Однак дехто вважає за краще тримати спаржу у воді, подібно до квітів. Для цього обріжте кінці стебел і поставте спаржу у чашку чи вазу з чистою водою. Поставте її в холодильник, хоча якщо місця не вистачає, можна залишити на стільниці на кілька днів. Щоб зберегти її хрусткість, накрийте спаржу поліетиленовим пакетом, плівкою чи паперовим рушником. Якщо вода почала каламутніти, замінюйте її, бажано, щодня. Такий спосіб зберігання дозволяє свіжій спаржі залишатися гарною більше тижня.

Щоб заморозити спаржу, бланшуйте її (цілою чи нарізаною шматочками), перш ніж покласти у морозильну камеру.

Авокадо

Авокадо / Фото: Credits

Найкращий спосіб зберігати незріле авокадо — залишити його цілим і покласти на стільницю, подалі від інших фруктів та овочів. Воно може залишатися таким протягом чотирьох-п'яти днів. Однак, оскільки авокадо дозріває поступово, важливо щодня перевіряти його на готовність.

Якщо авокадо вже дозріло чи наближається до цього, можна помістити його у холодильник, де воно залишатиметься свіжим на кілька днів, у залежності від ступеня зрілості. Для зберігання найкраще покласти його у герметичний контейнер або у шухляду для продуктів. Однак, якщо зберігати його поруч з бананами чи яблуками, газ етилен з цих фруктів прискорить процес дозрівання, тому перевіряйте авокадо частіше.

Щоб заморозити половину авокадо, видаліть кісточку та шкірку, збризкайте м’якоть лимонним або лаймовим соком і обгорніть її поліетиленовою плівкою. Для зменшення контакту з киснем можна помістити авокадо у вакуумний пакет або герметичний пластиковий пакет.

Банани

Банани / Фото: Credits

Якщо ви не плануєте їсти банани негайно, купуйте їх, коли вони ще трохи зелені та зберігайте їх окремо від інших фруктів у фруктовій вазі (оскільки вони виділяють багато етилену). Можна використовувати бананову підставку, щоб тримати плоди окремо та запобігти утворенню синців. Також намагайтеся зберігати банани подалі від прямих сонячних променів, оскільки тепло від сонця може прискорити їхнє дозрівання.

Буряк

Буряк / Фото: Credits

Щоб правильно зберігати цілий буряк, зріжте всю зелену частину та залиште лише частину з цибулиною. Зайву бурякову зелень можна викинути чи зберегти для приготування гарніру, обсмажити її з часником та оливковою олією. Шкірку краще залишити, оскільки вона захищає внутрішню частину та допомагає зберігати буряк свіжим довше. Уникайте миття буряку, оскільки волога прискорить його псування. Зберігайте цілий буряк у прохолодному, сухому місці в ящику вашого холодильника, уникайте використання поліетиленових пакетів або інших контейнерів, які перешкоджають вентиляції. В такому вигляді буряк може зберігатися до двох місяців.

Сирий буряк не підходить для заморожування, оскільки після розморожування він стає м’яким. Якщо плануєте заморожувати, краще спочатку його відварити.

Чорниця

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Перевірте чорницю та видаліть усі пошкоджені ягоди, оскільки вони можуть призвести до швидкого поширення цвілі. Щоб запобігти цьому, не мийте ягоди до моменту, коли будете готові їх їсти, оскільки волога є головним ворогом для збереження їхньої свіжості.

Для зберігання чорниці виберіть контейнер з хорошою вентиляцією, вистеліть його паперовим рушником для поглинання зайвої вологи. Покладіть ягоди та поставте контейнер на полицю у холодильник — полиця краще, ніж ящик для овочів, оскільки забезпечує кращу циркуляцію повітря. Такий спосіб зберігання дозволить їй залишатися свіжою близько тижня.

Для заморожування чорниці спочатку охолодіть її на деку в морозильній камері протягом кількох годин, а потім перекладіть у поліетиленовий пакет або герметичний контейнер, який підходить для заморожування.

Морква

Морква / Фото: Associated Press

Зріжте зелень з моркви та або викиньте її, або збережіть для іншого використання, наприклад для песто. Якщо залишити зелень, вона поглинатиме вологу та сприятиме швидшому псуванню коренеплоду. Уникайте миття моркви до того, як ви будете її готувати чи їсти, адже сухі морквини зберігаються довше. Щоб правильно зберігати моркву, загорніть її у сухий паперовий рушник і покладіть у герметичний контейнер або пакет для зберігання продуктів, розмістивши ц найхолоднішій частині холодильника.

Найкращий спосіб заморозити моркву — це спочатку бланшувати її, а потім розкласти на деку для охолодження у морозильній камері протягом кількох годин. Після цього перекладіть охолоджену моркву у герметичний пакет і поверніть у морозильник.

Вишні

Вишні / Фото: Credits

Вишні швидко псуються при кімнатній температурі, тому їх потрібно одразу покласти у холодильник після покупки. У холодильнику вони збережуться близько тижня. Не накривайте вишні, оскільки це може призвести до накопичення вологи, яка сприяє їхньому псуванню.

Для заморожування вишень без кісточок, спершу помийте їх, видаліть плодоніжки та розкладіть на деку, щоб вони охололи у морозильній камері. Коли вишні охолонуть, перемістіть їх у герметичний контейнер, який підходить для заморожування та знову покладіть у морозильник.

Кінза

Кінза / Фото: Credits

Обріжте кінці стебел кінзи та помістіть пучок у банку чи скляну посудину з водою, стеблом вниз. Потім накрийте кінзу чистим поліетиленовим пакетом, нещільно покривши листя. Зберігайте кінзу у холодильнику, оскільки її ніжне листя віддає перевагу прохолодним температурам. Міняйте воду, якщо вона змінює колір. У такому вигляді кінза може зберігатися до двох тижнів. Не мийте її до використання, оскільки зайва волога прискорює її гниття.

Для заморожування кінзи змішайте її з водою чи оливковою олією до однорідної консистенції за допомогою блендера чи кухонного комбайна, а потім вилийте суміш у форму для льоду для подальшого використання.

Цитрусові

Лимон / Фото: Credits

Оскільки сітки для упаковки лимонів, апельсинів і лаймів небезпечні для морських тварин та птахів, купуйте ці фрукти без упаковки. Їх можна зберігати за кімнатної температури, але після досягнення максимальної зрілості, поміщення у холодильник допоможе продовжити їх зберігання. Це ж стосується і помідорів та авокадо. Якщо цитрусові починають псуватись, наріжте їх і заморозьте. Заморожені цитрусові відмінно підходять для використання як кубики льоду в напоях.

Огірки

Огірки / Фото: Credits

Мийте огірки одразу після того, як принесете їх додому з магазину. Переконайтеся, що вони повністю висохли, оскільки зайва волога може сприяти їхньому псуванню. Потім обгорніть кожен огірок у тканину чи пластикову плівку та зберігайте їх у герметичному контейнері. Пластикова плівка допомагає утримувати вологу, а це запобігає їхньому дозріванню та утворенню каши.

Часник

Часник / Фото: Credits

Зберігайте головки часнику у прохолодному, сухому місці з хорошою циркуляцією повітря. Часник найкраще тримати у прохолодному місці, але не у холодильнику, якщо ви не плануєте використовувати його протягом кількох днів.

Часник можна заморожувати у різних формах: цілими головками, очищеними чи подрібненими. Очищені зубчики слід розкласти на деку та заморозити до повного затвердіння, а потім зберігати у пакеті для заморожування.

Імбир

Імбир / Фото: Credits

Щоб імбир зберігався свіжим довше, покладіть його у герметичний контейнер для харчових продуктів або закритий поліетиленовий пакет і зберігайте в ящику для продуктів у холодильнику. Це дозволить зберегти його свіжість протягом місяця чи навіть довше.

Якщо ви плануєте заморозити імбир, обов’язково промийте його та добре висушіть перед заморожуванням, а потім помістіть у поліетиленовий пакет або контейнер, придатний для заморожування.

Виноград

Виноград / Фото: Credits

Цілі ягоди винограду потрібно ретельно вимити, висушити, а потім зберігати у контейнері з хорошою вентиляцією в ящику для продуктів у холодильнику. Це дозволить їм зберігатися до трьох тижнів. Уникайте герметичних контейнерів або поліетиленових пакетів, оскільки це обмежує циркуляцію повітря.

Щоб заморозити виноград, промийте його, висушіть і викладіть на деко. Помістіть його у морозильну камеру на кілька годин або на ніч. Коли виноград замерзне, перекладіть його у контейнер для зберігання, щоб легко дістатися до нього.

Зелень

Петрушка / Фото: Credits

Прекрасний спосіб зберігати свіжий базилік та іншу зелень — подрібнити листя у кухонному комбайні, додати трохи оливкової олії та помістити суміш у форму для льоду. Потім зберігайте її у морозильній камері. Коли вам знадобиться базилік для приготування, просто використовуйте готовий кубик льоду.

Листя салату

Салат Айсберг / Фото: Credits

Для більшості сортів салату, таких як шпинат, почніть з того, щоб витягнути салат з упаковки та видалити пошкоджене зовнішнє листя. Далі загорніть головки у паперові рушники та покладіть їх у нові поліетиленові пакети у холодильник. Не відривайте та не мийте листя до того моменту, коли плануєте його вживати, оскільки цілі головки залишаються свіжішими, а вода може призвести до їхнього в'янення.

Для салату айсберг зберігання трохи відрізняється. Рекомендується залишити салат айсберг у його оригінальній упаковці та зберігати в холодильнику до моменту, коли будете готові його використати. Не розривайте та не мийте його до того часу, щоб уникнути псування через надмірну вологу.

Якщо у вас є свіжий салат з власного саду, рішення, коли його мити, залежить від вас. Якщо листя має чистий вигляд, зберігайте їх як інші види салату. Якщо ж листя дуже грубе чи містить комах, промийте їх, щоб уникнути забруднення холодильника. Після миття зберігайте зелень у поліетиленових пакетах із паперовими рушниками, які поглинатимуть вологу та помістіть у холодильник. Однак майте на увазі, що після миття зелень псується швидше, тому намагайтеся вжити її протягом кількох днів.

Гриби

Гриби Гливи / Фото: Credits

Якщо ви купили розфасовані гриби, залиште їх у тій самій упаковці. Оригінальна пакування зазвичай має вентиляційні отвори, щоб гриби залишалися сухими у холодильнику. Якщо гриби не розфасовані, найкраще зберігати їх у коричневому паперовому пакеті, вистеленому паперовими рушниками. Немає потреби щільно закривати пакет, оскільки доступ повітря допомагає зберегти гриби сухими. Оскільки гриби виділяють вологу, їм необхідна абсорбуюча упаковка для тривалого зберігання. Мийте гриби тільки перед використанням, оскільки надлишок води пришвидшує їхнє псування. Зберігайте гриби у холодильнику, де вони можуть зберігатися до тижня.

Для заморожування очистіть гриби, а потім зберігайте їх у герметичному контейнері чи пакеті, який підходить для заморожування продуктів. За умови правильного зберігання гриби залишатимуться свіжими у морозильній камері до двох місяців.

Цибуля та картопля

Нарізана цибуля / Фото: Credits

Цибулю, картоплю та цибулю-шалот найкраще зберігати у темному прохолодному місці, наприклад, у кошику у шафі чи погребі. Уникайте зберігання цих продуктів у поліетиленових пакетах, оскільки це може призвести до їхнього швидкого псування. Нарізану цибулю слід зберігати у холодильнику у закритому пакеті, де вона залишатиметься свіжою близько тижня. Якщо вам потрібно зберегти цибулю ще довше, наріжте її та покладіть у контейнер у морозильник.

Що стосується картоплі, хоча її не слід зберігати в холодильнику, вона може бути заморожена після попереднього приготування. Картопля найкраще зберігається у морозильній камері, якщо приготувати її, наприклад, як картопляне пюре чи запіканку, а потім зберігати готову страву у морозилтній камері. Ви також можете частково відварити картоплю перед заморожуванням, це допоможе зменшити вміст води та запобігти кашоподібній текстурі після заморожування.

Персики

Персик / Фото: Credits

Незрілі персики слід зберігати за кімнатної температури на столі в один шар, щоб уникнути пошкоджень, поки вони не дозріють і не стануть стиглими. Зазвичай на це потрібно кілька днів. Якщо ви не плануєте їсти їх одразу, зберігайте стиглі персики у холодильнику. Холод допоможе уповільнити дозрівання та дасть більше часу на їхнє споживання. Пам'ятайте, що персики слід мити тільки перед вживанням, оскільки їхня шкірка містить природний консервант, який зберігає свіжість м’якоті.

Полуниця

Полуниця / Фото: Credits

Для зберігання полуниці покладіть чистий сухий паперовий рушник у контейнер, а зверху — немиту полуницю. Закрийте ємність і поставте у холодильник.

Якщо ви хочете заморозити нарізану полуницю, яка підходить для десертів або смузі, розкладіть ягоди на деко, застелене пергаментом, зрізом вниз. Заморозьте їх на кілька годин, а потім перекладіть у герметичний контейнер і поверніть у морозильну камеру. Цей метод дозволяє зберігати полуницю свіжою до 10-12 місяців.

Помідори

Помідор

Якщо помідори ще не дозріли, зберігайте їх кілька днів на стільниці, поки вони не стануть м’якими на дотик і не набудуть свого аромату. Коли помідори дозріють, споживайте їх одразу чи поставте у холодильник для збереження свіжості. Стиглі помідори можуть залишатися свіжими у холодильнику до двох тижнів.

Якщо у вас є багато стиглих помідорів і ви не плануєте їх використати всі одразу, промийте їх, дайте висохнути, видаліть плодоніжки та заморозьте у герметичному контейнері чи пакеті, який підходить для заморожування.

Кавун

Кавун / Фото: Credits

Якщо ви не плануєте їсти кавун одразу, зберігайте його на стільниці, подалі від прямих сонячних променів. У кондиційованому приміщенні або у прохолодну погоду кавун може залишатися свіжим протягом одного-двох тижнів. Якщо кавун дозрів, але ви не встигаєте його з’їсти, не переживайте, але не нарізайте його. Покладіть цілий кавун у холодильник, де він залишиться свіжим ще два-три тижні.

Для заморожування наріжте кавун на невеликі шматочки, видаліть насіння та викладіть їх на деко, застелене пергаментом. Помістіть деко у морозильник на кілька годин, щоб шматочки швидко заморозилися. Після цього перемістіть їх у контейнер або пакет, який підходить для заморожування, позначте дату та поверніть до морозилки.

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