Секрети вирощування гарденій вдома

Гарденії / © Credits

Гарденії — це не просто декоративні рослини. Їх цінують за інтенсивний, приємний аромат і глянцеве листя насиченого зеленого кольору. Проте через тропічне походження ці квіти досить вибагливі: різкі перепади температур, протяги чи низька вологість легко позбавляють їх пелюсток і здоров’я. На щастя, навіть у квартирних умовах можна створити для них комфортні умови, які сприятимуть росту та рясному цвітінню, про це розповіло видання Martha Stewart.

Як вибрати та де розмістити рослину

Варто обирати компактні сорти для горщиків. Вони легше адаптуються до домашніх умов і добре реагують на обрізання, яке формує красивий кущ та стимулює цвітіння.

Гарденії потребують яскравого світла 4–6 годин на день. Найкраще — східні чи південні підвіконня. Якщо сонця замало, вирощування підтримує спеціальна лампа для рослин.

Грунт, температура та вологість

Головні фактори успіху — кислий ґрунт, постійна температура та висока вологість:

Ґрунт повинен добре пропускати воду та мати pH 5–6.

Оптимальна температура вдень 18–24°C, трохи прохолодніше вночі.

Вологість 50–60% і більше: гарденії чутливі до сухого повітря, тож використання піддона з водою, групування рослин або невеликого зволожувача допоможе уникнути опадання бутонів.

Полив і підживлення

Поливати треба регулярно та глибоко, але не допускати застою води.

Підживлювати легкими добривами для кислих ґрунтів під час активного росту, це стимулює листя та цвітіння.

Пересаджування

Весна чи початок літа — найкращий час для пересаджування. Горщик повинен мати дренажні отвори.

Обережно вийміть рослину з горщика, щоб не травмувати коріння. Розпушіть коріння, щоб уникнути його скутості. Додайте свіжий ґрунт і встановіть рослину на колишню глибину. Добре полийте після пересаджування.

Контроль шкідників

Афіди, павутинні кліщі, білокрилки та псевдощитівки — найпоширеніші вороги гарденій. Органічний німовий олійний спрей допоможе захистити рослину. Звертайте увагу на пожовтіння листя, липкі виділення чи білі ворсинки — це сигнали до дії.

Розповсюджені питання

Скільки живуть гарденії? 15–50 років, залежно від догляду.

Чи отруйні вони? Так, рослини можуть викликати проблеми шлунку у домашніх тварин за поїдання.

Чи підходять для букетів? Гарденії можна зрізати, але термін життя у вазі всього 1–2 дні. За правильного догляду можна подовжити до 5 днів.

Гарденії — вибагливі, але неймовірно красиві рослини, які можуть стати справжньою гордістю вашого домашнього саду. Коли ви дотримаєтеся простих правил, то забезпечите собі насолоду від цвітіння та аромату цілий рік.