Секрети вирощування кукурудзи: поради досвідченого садівника

Кукурудза — смачна літня страва та ефектна рослина, яка додає структури вашому городу.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Секрети вирощування кукурудзи

Секрети вирощування кукурудзи / © Associated Press

Кукурудза вирізняється невибагливістю у догляді, швидко проростає та тішить урожаєм. Проте навіть така стійка культура має свої секрети вирощування, які варто знати, особливо якщо ви — початківець або вирощуєте кукурудзу в невеликих масштабах.

За словами британського садівника Джеймі Волтона, кукурудзу доволі легко вирощувати з насіння. Ви можете просто висіяти зернятка до горщиків чи просто у відкритий ґрунт — за умови, що температура буде достатньо теплою.

«Я часто обираю спеціальні сорти, адаптовані до помірного клімату. Це дозволяє мені вирощувати кукурудзу навіть у теплиці чи в будинку», — ділиться Джеймі.

Важливість тепла і світла

Кукурудза любить тепло: оптимальна температура для проростання — від +18°C. Якщо ви живете в регіоні з прохолодною весною, найкраще розпочати з розсади в горщиках, а вже потім пересадити у відкритий ґрунт після того, як мине загроза заморозків.

Правильне запилення

Один з найбільших викликів для садівників-початківців — недостатнє запилення. І саме тут найчастіше з’являється проблема: качани кукурудзи виростають неповними, з пропущеними зернятами.

«Кожна ниточка волокна на качані кукурудзи — це майбутнє зернятко. Якщо пилок не потрапить, куди треба — зерна не буде», — пояснює Волтон.

У природі запилення відбувається завдяки вітру: пилок із верхніх волотей осідає на нижчі суцвіття сусідніх рослин. Ось чому кукурудзу краще висаджувати не рядами, а квадратами чи колами — так ймовірність природного запилення значно зростає.

Ручне запилювання

Для тих, хто вирощує кукурудзу в теплиці або на балконі, природного запилення може не вистачити. У такому разі на допомогу приходить ручне запилення.

Інструкція:

  1. Дочекайтеся, поки на верхівках рослин з’являться волоті — вони дозрівають першими та випускають пилок.

  2. Обережно обламайте дозрілу волоть та використайте її як «пензлик».

  3. Легкими рухами проводьте по ніжних волокнах, які виходять з качана кожної рослини.

  4. Повторіть процедуру з кількома волотями, щоб переконатися, що всі рослини отримали пилок.

Найкращий час для запилення — ранкові години, адже саме тоді рослини найінтенсивніше виділяють пилок.

Догляд за кукурудзою

  • Поливання: кукурудза має глибоку кореневу систему, тому потребує регулярного, але не надмірного поливання. Найважливіше — не допускати пересихання ґрунту під час утворення качанів.

  • Підживлення: раз на два тижні підживлюйте рослини органічними добривами (наприклад, компостним чаєм або перегноєм). Кукурудза особливо цінує азот, тож не шкодуйте зелених добрив на початкових етапах зростання.

  • Прополювання: кукурудза не любить конкуренції, тож слідкуйте, щоб бур’яни не заважали її зростанню.

Поради

  • Вирощуйте кукурудзу поряд з бобовими — вони збагачують ґрунт азотом.

  • Для компактних ділянок обирайте сорти мінікукурудзи, які дозрівають швидше.

  • Експериментуйте з кольорами: існують сорти з червоними та фіолетовими зернами.

Вирощування кукурудзи — це не тільки смачно, а й красиво. Якщо дотримуватись порад досвідчених садівників, ви зможете насолоджуватись соковитими качанами навіть на маленькому клаптику землі чи в умовах міста.

