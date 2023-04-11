Цвітіння нарцисів: як його подовжити та зберегти на довгі роки

Сезон цвітіння нарцисів чудовий. Але коли яскраво-жовті квіти в'януть і засихають, садівники ставлять собі запитання, що з ними робити.

Нарциси — одні з найулюбленіших весняних квітів. Сезон цвітіння нарцисів зазвичай триває від березня до травня, хоча це багато в чому залежить від сорту, що вирощується.

Хоча вони, як відомо, недовговічні, за весняними цибулинами можна ретельно доглядати, щоб вони цвіли довше і тішили вас довгі роки.

Експертка із садівництва та письменниця Сара Рейвен розповіла Еxpress.co.uk, як правильно доглядати за нарцисами.

Як подовжити сезон цвітіння нарцисів

Є нарциси, які розквітають рано, приносячи із собою сонячне світло саме тоді, коли ми найбільше цього потребуємо, а є пізноквітучі та довгоквітучі, стійкі сорти, які продовжують весняне шоу – об'єднайте ці два сорти, і ви отримаєте майже три місяці веселого кольору та аромату у вашому саду та будинку.

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Як зберегти цвітіння нарцисів на довгі роки

У нарцисів витривалі багаторічні цибулини, тому за правильного посадження та догляду вони будуть цвісти щороку. Зараз найкращий час подбати про те, щоб наступної весни ваші нарциси знову зацвіли.

Все, що вам потрібно зробити, це видалити зів'ялі квіти з рослини, щойно вони стануть сухими. Для цього зріжте стебло над листям. Зробіть це після того, як вони відцвітуть, щоб енергія рослини використовувалася для створення запасів у цибулині, а не для насіння.

Багато садівників припускаються помилки, коли зав'язують порожні стебла вузлом або обмотують їх гумкою. Насправді головку квітки, яка вже відцвіла, потрібно просто відщипнути від стебла великим та вказівним пальцями. Це дозволяє сонцю проникати всередину стебла, фотосинтезувати через листя, утворювати живлення, відправляти його в цибулину для квітів наступного року. Потім, приблизно наприкінці травня, ви можете повністю зрізати стебло, яке на той час уже засохне.

Також не варто видаляти листя, залиште його як мінімум на шість тижнів після цвітіння або довше, і це також допоможе квітам наступного року. Занадто раннє скошування листя нарцисів, коли вони посаджені на газоні, є найпоширенішою причиною сліпих неквітучих цибулин.

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