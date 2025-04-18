Сезон кліщів: що про них треба знати та як захистити своїх тварин / © Credits

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Особливо вразливими до їх укусів є наші чотирилапі друзі — собаки та коти. Як не підпустити до них біду та чим небезпечні ці мікроскопічні вороги, розповіли на сторінці centralna.vet.

Де мешкають кліщі та коли вони найактивніші

Попри поширений міф, кліщі не живуть на деревах і не стрибають на жертву згори. Вони мешкають у вологих і затінених місцях — у високій траві, кущах, лісосмугах, парках, на дачах і навіть на міських газонах. Зазвичай не підіймаються вище ніж на півтора метра, чекають, поки хтось пройде повз і зачепить їх.

Пік активності кліщів припадає на квітень — червень, але небезпека триває майже цілий рік. Тому, вирушаючи на прогулянку з собакою чи випускаючи кота на двір, не варто втрачати пильність.

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Чому кліщі небезпечні для тварин

Головна загроза — не сам укус, а ті хвороби, які кліщ може переносити. Одна з найнебезпечніших — піроплазмоз (бабезіоз). Вона вражає кров’яні клітини тварини та без лікування може скінчитися смертю.

Тривожні симптоми:

раптове підвищення температури тіла;

сеча темного, іноді майже чорного кольору;

в’ялість, слабкість, задишка;

блювання, діарея, відмова від їжі.

Якщо ви помітили щось подібне, не зволікайте та негайно зверніться до ветеринара. Чим раніше почати лікування, тим більше шансів на повне одужання.

Що робити, якщо ви виявили кліща на своєму улюбленці

Якщо кліщ ще не присмоктався — обережно зніміть його, уникайте розчавлення та знищте. Ранку варто продезінфікувати.

Якщо кліщ присмоктався — обережно викрутіть його (використовуйте пінцет або спеціальний гачок), не смикайте. Обробіть місце укусу антисептиком і уважно спостерігайте за тваринкою впродовж кількох днів.

Зверніть увагу: не всі кліщі заражені, але краще бути насторожі.

Як захистити тварину від кліщів

На щастя, сучасна ветеринарія пропонує безліч ефективних засобів, які допоможуть уникнути зараження:

Краплі на холку — прості у використанні, діють до 4 тижнів.

Нашийники від кліщів — зручні для довготривалого захисту (до 6-8 місяців).

Спреї — ефективні для короткочасного використання, наприклад, перед походом у ліс.

Таблетки — діють системно, забезпечуючи захист зсередини.

Порадьтеся з ветеринаром, який варіант буде найкращим саме для вашого улюбленця, враховуйте його породу, вагу та стан здоров’я.

Поради для власників тварин

Після кожної прогулянки ретельно оглядайте шерсть і шкіру тварини, особливо у ділянці вух, шиї, пахв, живота.

Тримайте газон на подвір’ї коротко підстриженим.

Уникайте прогулянок у височенній траві, особливо у період найбільшої активності кліщів.

Завжди майте під рукою контакт хорошого ветеринара.

Пам’ятайте, профілактика — найкраща турбота про здоров’я вашого чотирилапого друга. Вчасний захист від кліщів — це не просто комфорт, а життєва необхідність. Нехай ваші прогулянки будуть безпечними, а тваринки — здоровими.