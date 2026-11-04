Ще є час усе виправити: 4 ознаки того, що ваші вікна не готові до зими

Чоловік відчиняє вікно / © Credits

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Температура повітря знижується, ми дістаємо з шаф улюблені светри й ковдри, тож саме час подбати про підготовку оселі до зими. Це передбачає догляд за садовим інвентарем (газонокосарками, шлангами тощо) та перевірку справності системи опалення. Також варто обов’язково переконатися, що ваші вікна готові до зимового періоду.

Не знаєте, на які тривожні ознаки звернути увагу? Good Housekeeping зібрав поради експертів, як встигнути усунути несправності вікон, доки не настали сильні холоди.

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Протяги (витік повітря)

Якщо вікно негерметичне, холодне повітря потрапляє всередину, а тепле — назовні. Якщо поєднати всі місця витоку повітря у звичайній оселі, вийде такий самий ефект, наче одне вікно залишили відчиненим навстіж на всю зиму. Вікна — одна з головних причин втрат тепла.

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Щоб перевірити герметичність, експерти радять провести запаленою свічкою або ароматичною паличкою вздовж віконних рам (найкраще робити це у вітряну погоду). Якщо дим відхиляється вбік — отже, є суттєвий витік повітря.

Такі щілини треба усунути за допомогою герметика, монтажної піни та спеціальних ущільнювальних стрічок.

Запотівання або конденсат

Якщо ви помітили «туманний» наліт або дрібні краплі води, які неможливо витерти, це, ймовірно, означає, що герметичність склопакета порушена, а ізоляційний газ витік назовні.

Вікно може продовжувати функціонувати, але воно вже не забезпечує теплоізоляцію. Натомість коли скло охолоджується, у приміщенні утворюється конденсат.

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Якщо рама в хорошому стані, можна замінити лише склопакет, звернувшись до фахівця. Однак якщо вона зношена, часто доцільніше замінити вікно повністю.

Брудне скло

Брудні вікна можуть здаватися лише естетичною проблемою, проте підтримання їх у чистоті насправді підвищує енергоефективність вашого будинку.

Це сприяє максимальному проникненню сонячного світла, що дозволяє отримувати більше тепла від сонця протягом зими. Крім того, чисті вікна гарантують належну роботу низькоемісійних покриттів: вони відбивають тепло зсередини приміщення назад до кімнати, водночас пропускаючи сонячне світло ззовні.

Несправні засуви

Окрім зношеного герметика та конденсату, зверніть увагу на вікна, які важко відчиняти, зачиняти або фіксувати засувом. Через літні погодні умови дерев’яні рами й фундамент будинку можуть зміщуватися або розбухати.

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Якщо ви не можете щільно притиснути стулки вікна одну до одної та зафіксувати їх, ущільнювач у місці їхнього з’єднання не виконує свою функцію. Це, найімовірніше, призводить до потрапляння холодного повітря до вашої оселі.

Спершу видаліть бруд і пил із напрямних вікна, а потім змастіть петлі та напрямні силіконовим спреєм.

Також можна підтягнути розхитані гвинти, щоб засув щільніше притягував стулки одна до одної. Якщо ж деревина деформувалася, встановіть ущільнювач із піноматеріалу або спеціальну стрічку вздовж рами вікна.

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