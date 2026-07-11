Що не варто робити під час дощу: домашні справи, які краще відкласти до сонячної погоди

Що не варто робити в дощ / © Associated Press

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Коли за вікном ллє дощ, здається, що це ідеальний момент розібрати накопичені домашні справи. Проте висока вологість повітря, слизькі поверхні, навіть навантаження на міські каналізаційні системи можуть зробити деякі звичні заняття менш ефективними чи навіть ризикованими. Видання Martha Stewart пояснило, що іноді найкраще рішення — просто дочекатися на ясну погоду.

Прання

Не варто прати під час сильних дощів, особливо якщо ви живете в місті, де дощова вода та побутові стоки потрапляють до спільної каналізаційної системи. В такі дні вона працює з підвищеним навантаженням, а додатковий об’єм стічної води може створювати проблеми для комунальної інфраструктури.

Крім того, сушильна машина чи сушіння білизни у приміщенні підвищують рівень вологості в оселі. Якщо дощ триває кілька днів поспіль, це може сприяти появі сирості.

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Косіння газону

Після дощу газон здається ідеальним для косіння, але це оманливе враження. Волога трава зрізається нерівномірно, збивається у грудки та забиває косарку. Важка техніка також може залишити глибокі сліди на розмоклому газоні.

Краще косити траву лише тоді, коли вона повністю висохне, бажано ближче до вечора, після того, як зникне ранкова роса.

Миття підлоги вдень

У дощову погоду підлога дуже швидко знову забруднюється — мокре взуття, парасолі, лапи домашніх улюбленців та бруд із вулиці практично миттєво зводять усі зусилля нанівець.

Краще мити підлогу ввечері, коли всі вже повернулися додому. Також варто покласти біля входу килимок, який добре вбирає вологу, попросити домашніх залишати взуття біля дверей та підготувати для них домашні капці.

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Витирання пилу

Навіть якщо вікна зачинені, дощ підвищує вологість повітря всередині будинку. У вологому повітрі пил не збирається на серветці, а розмазується поверхнями. Як результат, ви фактично лише переміщуєте його кімнатою, а не прибираєте.

Очищення водостоків і миття зовнішніх вікон

Обидві роботи потребують використання драбини, а мокрі поверхні значно підвищують ризик падіння. Навіть сходинки зі спеціальним покриттям можуть стати слизькими під час дощу.

Краще зачекати, доки опади припиняться, а дах і вікна повністю висохнуть.

Запускання посудомийної машини

Як і прання, робота посудомийної машини збільшує обсяг стічної води. У містах зі спільною каналізаційною системою це може призвести до переповнення мереж і потрапляння недостатньо очищених стоків до річок, озер або інших водойм.

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Саме тому рекомендується за можливості запускати посудомийну машину вже після припинення дощу.

Генеральне прибирання ванної кімнати

Під час дощу дзеркала швидше запотівають, душові кабіни довше залишаються мокрими, а провітрювання стає менш ефективним.

Варто перенести глибоке прибирання ванної на день, коли можна відчинити вікно та забезпечити хорошу циркуляцію повітря, адже для чистоти важливе не лише миття поверхонь, а й якісне висихання приміщення.

Чищення килимів, меблів і матраців

Висока вологість значно подовжує час висихання тканин. Через це після вологого чищення можуть з’явитися неприємний запах, пліснява чи грибок.

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Варто прати килими, очищувати м’які меблі чи матраци лише в суху погоду, коли можна відчинити вікна або скористатися вентилятором. Втім, якщо вдома працює потужна вентиляція, опалення чи осушувач повітря, проводити таке прибирання можна і в дощові дні.

Головний висновок простий: не кожне прибирання однаково ефективне незалежно від погоди. Іноді кілька днів очікування допомагають виконати роботу швидше, безпечніше та з кращим результатом.

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