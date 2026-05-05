Що не варто зберігати під ліжком / © Associated Press

Підліжковий простір давно став символом швидких рішень: заховати та забути. Видання Real Simple розповіло, що це ефективно лише на перший погляд.

Насправді ж під ліжком створюється специфічне середовище — темне, запилене та з обмеженою циркуляцією повітря. Саме тому не всі речі «витримують» без наслідків таке зберігання. Ба більше, деякі з них можуть навіть приваблювати шкідників або шкодити вашому здоров’ю.

Папір і картон. Коробки з-під взуття, старі журнали, документи чи фотографії здаються безпечними, проте це не так. Папір — справжній «шведський стіл» для комах, наприклад, міль та навіть таргани можуть використовувати його як джерело їжі. Крім того, вологість і пил шкодять самим матеріалам, вони псуються та втрачають вигляд.

Постіль і текстиль. Зберігати пледи, подушки чи ковдри під ліжком без герметичних контейнерів — погана ідея. Пил найактивніше осідає саме там і легко вбирається у тканини. Це особливо важливо для людей з астмою чи алергіями, бо пилові кліщі обожнюють такі місця.

Шкіряні речі. Сумки чи взуття зі шкіри під ліжком поступово втрачають вигляд, адже пил висушує матеріал, викликає тріщини та зміну кольору. Якщо іншого варіанту немає, використовуйте герметичні пластикові контейнери.

Важкі та незручні предмети. Запасний матрац чи великі коробки можуть здаватися логічним вибором для зберігання там, але кожен раз, коли ви дістаєте їх, то навантажуєте спину. Це не лише незручно, а й підвищує ризик травм і пошкодження речей.

Їжа. Навіть запаковані снеки — погана ідея. Миші та інші шкідники легко прогризають картон. І навіть якщо у вас їх немає, просто подумайте, чи справді вам хочеться їсти печиво, яке місяцями лежало у пилюці.

Електроніка. Старі гаджети, DVD-плеєри чи телефони краще тримати якомога далі. Пил шкодить електроніці, а батареї у таких умовах можуть працювати нестабільно та навіть створювати ризик перегріву чи займання.

Що можна та як зберігати

Якщо уникнути зберігання речей у цьому просторі просто неможливо, памʼятайте основні правила:?

використовувати герметичні контейнери

обирати прозорі бокси, щоб бачити вміст

надавати перевагу контейнерам на колесах

зберігати лише те, що ви регулярно використовуєте

Простір під ліжком здається зручним, але він легко перетворюється на хаос, який працює проти вас, і фізично і психологічно. Іноді найкраще рішення — не знайти ще одну коробку для зберігання, а переглянути сам підхід до зберігання речей. Адже чистий простір під ліжком — це не лише порядок, а й якісний сон, легкість у думках і відчуття, що у вашому домі нічого не «приховано та забуто».

