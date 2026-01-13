Що обрізати в саду у січні — рослини, яким зимова стрижка піде на користь / © Associated Press

Поки більшість культур перебувають у стані спокою, деякі з них саме зараз потребують обрізання. Видання Woman&Home назвало ключові рослини, які варто обрізати у січні та пояснили, як зробити це правильно.

Січневе обрізання

У холодний сезон рослини «сплять» і саме це робить зимове обрізання максимально безпечним. Воно допомагає:

сформувати красиву та збалансовану крону;

позбутися сухих, хворих і пошкоджених гілок;

покращити циркуляцію повітря та доступ світла;

стимулювати рясніше цвітіння та плодоношення навесні та влітку.

Головне правило — працювати у сухий, безморозний день, чистими та гострими інструментами. Якщо ж йдеться про високі дерева чи складні конструкції, краще довірити роботу професійному арбористу.

Рослини, які треба обрізати у січні

Клематиси

Клематиси, які цвітуть у другій половині літа, потребують радикального обрізання. Якщо цього не зробити, рослина швидко перетвориться на сплутаний клубок із квітами лише на кінцях пагонів.

Порада: обріжте всі стебла до висоти приблизно 30 см від землі, видаліть сухі та пошкоджені пагони.

Троянди

Класика будь-якого саду. Кінець періоду спокою — ідеальний час для формування куща. Як обрізати:

видаліть слабкі, сухі та хворі гілки;

здорові пагони скоротіть приблизно на третину;

робіть зріз під кутом над брунькою, яка спрямована назовні.

Це допоможе трояндам краще провітрюватися та рясніше квітнути.

Яблуні та груші

Зимове обрізання плодових дерев дозволяє чітко побачити їхню структуру. Що важливо:

прибрати хворі та перехресні гілки;

прорідити крону для світла та повітря;

видалити «вовчки» та прикореневі пагони, які забирають силу дерева.

Кісточкові (вишні, черешні) краще залишити до літа.

Плодові кущі

Січень — ідеальний час для:

осінніх сортів малини (обрізають під корінь);

чорної смородини (видаляють до третини старих пагонів);

аґрусу та червоної смородини — для стимуляції молодої порослі.

Результат — здорові кущі та щедрий урожай.

Бірючина

Один із найкращих живоплотів для приватності. У січні бірючина добре переносить навіть сильне обрізання.

Порада: можна скоротити пагони на третину чи навіть наполовину та сформувати щільну, рівну огорожу. Низ живоплоту має бути трохи ширшим за верх.

Гліцинія

Ця розкішна ліана потребує дисципліни. Взимку проводять основне обрізання, а влітку — коригувальну. Що робити:

видалити сухі пагони;

акуратно сформувати каркас рослини;

не перестаратися, адже надмірне обрізання зменшить кількість квітів.

Виноградна лоза

Обрізання у стані спокою — ключ до якісного врожаю. Важливо:

обрізати старі бічні пагони до 2 бруньок;

залишити лише скелетні гілки;

не затягувати до весни, інакше лоза «плакатиме» соком.

У регіонах із пізніми заморозками краще трохи зачекати.

Таволга (спірея)

Літньоквітучі сорти спіреї квітнуть на молодих пагонах, тому зимове обрізання їм необхідне. Рекомендація:

вирізати старі, здерев’янілі гілки до землі;

прорідити центр куща;

залишити простір для нових пагонів.

Важливо пам’ятати

Не обрізайте вічнозелені рослини та весняноквітучі чагарники, ви просто зріжете майбутні квіти.

Деякі багаторічники (ехінацея, рудбекія) краще залишити недоторканими, вони слугують кормом для птахів і захистом від морозу.

Завжди перевіряйте рослини на наявність гнізд птахів, навіть узимку.

Січень — це не «мертвий сезон» для саду, а період усвідомленого догляду. Кілька годин із секатором зараз і навесні ви отримаєте здорові рослини, гарні форми та щедрі квіти й плоди. Головне — знати, що саме обрізати, а що краще залишити до тепла.