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Що подарувати людині, у якої все є: тип характеру допоможе знайти ідеальний подарунок на свята
Як здивувати того, хто нічого не просить або знайти щось особливе для друга, який завжди зайнятий, обожнює порядок чи не уявляє життя без гостей, розберімося.
Найкращі подарунки — не обов’язково найдорожчі речі. Часто справжнє задоволення приносить те, про що людина навіть не здогадувалася, проте що ідеально відповідає її звичкам, маленьким слабкостям і способу життя, про це розповіло видання Into The Gloss.
Саме тому перед святами варто придивитися до своїх близьких уважніше. Можливо, ваша подруга — затята домосідка, колега не може прожити дня без списків і планів, а хтось із друзів примудряється відвідувати три вечірки за один вечір. Для кожного з них знайдеться свій особливий сюрприз.
Для інтроверта, яка обожнює затишок
Його ідеальний вечір — це скасовані плани, улюблений серіал, плед і чашка чогось теплого. Тому замість запрошення на гучну вечірку подаруйте маленькі радощі для домашнього відпочинку.
Серед вдалих ідей:
красива керамічна чашка
м’які вовняні шкарпетки
ароматична свічка з деревними чи трав’яними нотами
мило ручної роботи
набір для догляду за нігтями
А якщо він має домашнього улюбленця, можна подбати й про нього, наприклад, обрати якісний засіб для догляду за шерстю. Для подруги милий варіант — невелика прикраса з ініціалом близької людини чи домашнього улюбленця. Стримано, особисто та без зайвого пафосу.
Для перфекціоніста, у якого все має бути ідеально
Ви точно знаєте таку людину, її косметичка завжди бездоганна, книжки на полиці розставлені за кольорами, а плани розписані мало не похвилинно. Здивувати таку особистість непросто, проте можливо.
Спробуйте подарувати:
красивий аксесуар для організації простору
стильну підставку для смартфона
естетичну книжку про моду, мистецтво чи дизайн
У категорії краси варто звернути увагу на:
якісні олівці для очей
доглядові засоби з пептидами та керамідами
набір мініатюр парфумів, який дозволить експериментувати з ароматами
Головне — обирати речі, у яких поєднуються функціональність, естетика та увага до деталей.
Для друга, який завжди кудись поспішає
Календар такої людини нагадує розклад міжнародного аеропорту: зустрічі, робота, кава, вечеря, вечірка і все це за один день. Вона хоче встигнути всюди, тому подарунки мають бути універсальними та мобільними.
Чудовою ідеєю стане:
набір мініатюрних парфумів для різних настроїв
компактні рум’яна
кілька відтінків олівців для губ
стильна косметичка
гребінець, який зручно носити у сумці
А щоб нагадати про необхідність іноді сповільнюватися, подаруйте олію для ванни чи душу з приємним ароматом. Нехай хоча б один вечір у насиченому графіку буде присвячений собі.
Для господині, яка обожнює приймати гостей
У кожній компанії є людина, яка завжди запрошує всіх на вечерю, експериментує з рецептами та отримує справжнє задоволення від красивого сервірування столу.
Для неї ідеально підійдуть:
незвичайні столові приладдя
декоративні тарілки з ручним розписом
стильні коктейльні шпажки
відкривачка для пляшок
оригінальні піали для закусок
Також можна обрати красиву кулінарну книгу з цікавими рецептами, незвичайний мед у стильному пакуванні чи якісну оливкову олію з додатковими смаковими нотами. А для відпочинку після чергової гучної вечері — захопливий роман, який допоможе господині нарешті перемкнутися з ролі організаторки на роль гості.
Секрет вдалого подарунка простіший, ніж здається, потрібно не просто купити красиву річ, а показати, що ви знаєте людину, її звички, захоплення та маленькі дивацтва.