Подарунки / © Credits

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Найкращі подарунки — не обов’язково найдорожчі речі. Часто справжнє задоволення приносить те, про що людина навіть не здогадувалася, проте що ідеально відповідає її звичкам, маленьким слабкостям і способу життя, про це розповіло видання Into The Gloss.

Саме тому перед святами варто придивитися до своїх близьких уважніше. Можливо, ваша подруга — затята домосідка, колега не може прожити дня без списків і планів, а хтось із друзів примудряється відвідувати три вечірки за один вечір. Для кожного з них знайдеться свій особливий сюрприз.

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Для інтроверта, яка обожнює затишок

Його ідеальний вечір — це скасовані плани, улюблений серіал, плед і чашка чогось теплого. Тому замість запрошення на гучну вечірку подаруйте маленькі радощі для домашнього відпочинку.

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Серед вдалих ідей:

красива керамічна чашка

м’які вовняні шкарпетки

ароматична свічка з деревними чи трав’яними нотами

мило ручної роботи

набір для догляду за нігтями

А якщо він має домашнього улюбленця, можна подбати й про нього, наприклад, обрати якісний засіб для догляду за шерстю. Для подруги милий варіант — невелика прикраса з ініціалом близької людини чи домашнього улюбленця. Стримано, особисто та без зайвого пафосу.

Для перфекціоніста, у якого все має бути ідеально

Ви точно знаєте таку людину, її косметичка завжди бездоганна, книжки на полиці розставлені за кольорами, а плани розписані мало не похвилинно. Здивувати таку особистість непросто, проте можливо.

Спробуйте подарувати:

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красивий аксесуар для організації простору

стильну підставку для смартфона

естетичну книжку про моду, мистецтво чи дизайн

У категорії краси варто звернути увагу на:

якісні олівці для очей

доглядові засоби з пептидами та керамідами

набір мініатюр парфумів, який дозволить експериментувати з ароматами

Головне — обирати речі, у яких поєднуються функціональність, естетика та увага до деталей.

Для друга, який завжди кудись поспішає

Календар такої людини нагадує розклад міжнародного аеропорту: зустрічі, робота, кава, вечеря, вечірка і все це за один день. Вона хоче встигнути всюди, тому подарунки мають бути універсальними та мобільними.

Чудовою ідеєю стане:

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набір мініатюрних парфумів для різних настроїв

компактні рум’яна

кілька відтінків олівців для губ

стильна косметичка

гребінець, який зручно носити у сумці

А щоб нагадати про необхідність іноді сповільнюватися, подаруйте олію для ванни чи душу з приємним ароматом. Нехай хоча б один вечір у насиченому графіку буде присвячений собі.

Для господині, яка обожнює приймати гостей

У кожній компанії є людина, яка завжди запрошує всіх на вечерю, експериментує з рецептами та отримує справжнє задоволення від красивого сервірування столу.

Для неї ідеально підійдуть:

незвичайні столові приладдя

декоративні тарілки з ручним розписом

стильні коктейльні шпажки

відкривачка для пляшок

оригінальні піали для закусок

Також можна обрати красиву кулінарну книгу з цікавими рецептами, незвичайний мед у стильному пакуванні чи якісну оливкову олію з додатковими смаковими нотами. А для відпочинку після чергової гучної вечері — захопливий роман, який допоможе господині нарешті перемкнутися з ролі організаторки на роль гості.

Секрет вдалого подарунка простіший, ніж здається, потрібно не просто купити красиву річ, а показати, що ви знаєте людину, її звички, захоплення та маленькі дивацтва.

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