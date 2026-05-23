Що показали на Chelsea Flower Show: 10 головних садових трендів, здатних змінити вигляд вашого подвірʼя

Chelsea Flower Show 2026 / © Associated Press

Найкращі садівники та дизайнери садів світу збираються на найбільшу садову подію на планеті Земля: квіткове шоу RHS Chelsea. Спільні риси, які з’являються на кількох стендах, стають глобальними тенденціями дизайну садів, які впливають на садівників усього світу.

Неможливо переоцінити вплив квіткового шоу RHS Chelsea на садівничу галузь. Тут запускаються безліч нових продуктів та сортів рослин, а покупці ухвалюють рішення, які визначають вибір, що пропонується нам, садівникам-любителям.

Знаменитості в квіткових сукнях збираються, як оси в банці з-під варення, а їхня патронажна підтримка визначає, які садові смаколики ми будемо прагнути найбільше. Сер Девід Бекхем навіть став співавтором одного з цьогорічних садів, і на його честь назвав нову троянду.

Інфлюєнсери також рояться навколо експозицій, ділячись яскравими моментами Челсі в соціальних мережах. Сотні тисяч відвідувачів та години телевізійних репортажів пізніше, найяскравіші моменти виставки нескінченно обговорювалися, розглядалися та ухвалювалися рішення. І хоча ведуться всілякі новини про дивні моменти садівництва, від вуличних саун до столів для снукеру, насправді садівників цікавлять найсильніші тенденції, які переносяться на справжні сади. І ось, GardeningKnowHow зібрав 10 найцікавіших з них.

Теракотові тони

Найпопулярнішим відтінком на цьогорічній виставці RHS Chelsea Flower Show став ніжний теракотовий, який ідеально пасував до настрою натуралістичних композицій. Окрім скульптурних глиняних стін у саду та кашпо, іржава кортенова сталь, зістарена мідь та глиняна цегла додавали теплих, природних відтінків у всьому просторі. І, звичайно ж, було безліч теракотових горщиків!

Усілякі родини рослин з’явилися, щоб похизуватися пелюстками в теракотовому спектрі від бронзового до коралового та просто персикового, серед яких було чимало настурцій, ірисів та геумів. Кора дерев також долучилась до цього процесу.

Чарівний ірис

Було б швидше перерахувати сади, де не ростуть іриси, ніж ті, де вони ростуть. Вони були буквально єдиними квітами серед прекрасних мохових кульок та листя папороті. Від драматичних насичених фіолетових кольорів до величезних бронзових, розкішні пелюстки випромінювали відсторонену елегантність. А іриси привнесуть такий самий невимушений стиль у будь-який домашній бордюр.

Бородатих ірисів було більше, ніж будь-яких інших, які багато хто вважає архетипними ірисами та любить за їхній гусеничний ряд волосків (бороду!) на нижніх пелюстках. Ці красуні заслуговують на місце в кожному саду і здебільшого рідко зустрічаються в зонах 3–9.

Неформальне насадження

Минули часи строгих бордюрів, і стиль цьогорічної виставки Chelsea майже повсюдно ознаменувався невимушеним поверненням до натуралістичних насаджень. Широко були представлені натівари — сорти, виведені з місцевих рослин, — і джмелі гучно висловлювали своє захоплення.

Тож розслабтеся, відпочиньте і додайте до своїх клумб трохи польових квітів. І не переймайтеся надто через бур’яни: один із садів створено майже винятково з рослин, які ми зазвичай вириваємо зі своїх садів як «бур’яни».

Одиночні прихистки

Чим тісніше ми спілкуємося в суспільстві, тим сильніше, здається, нам хочеться побути наодинці — принаймні, так вважають дизайнери садів. Багато виставкових садів цього року мали куточки, призначені лише для однієї людини, з одним кріслом, оточеним “спокійними” насадженнями — одиночний прихисток зі зручним сидінням та сенсорними рослинами для заспокоєння душі.

Ланцюги для дощової води

У садах виставки Chelsea Flower Show завжди можна побачити безліч прикладів ландшафтного дизайну для посушливих умов, посухостійких насаджень та систем збирання дощової води — і це цілком виправдано. Але що, якщо всі ці ідеї поєднати в одному елементі — ланцюжку для дощової води, який підкреслює її цінність? Саме ця тенденція обіцяє стати надзвичайно популярною 2026 року.

Від витонченого водоспаду з покритих патиною перських мідних чашок до кількох простих іржавих ланцюгів В одному з садів вода крапала крізь вертикальні колони з теракотових горщиків, у яких росли філодендрони.

Майстерно перероблені матеріали

Мистецтво перетворення сміття на садові скарби значно підняло шкалу стилю на цьогорічній виставці квітів RHS Chelsea Flower Show. Безсумнівно, найкрасивіше перетворення — це труби, встановлені на спіральних цегляних стеках, які подавали воду у величезні мідні урни. Але багато інших виставкових садів були побудовані з перероблених матеріалів, демонструючи нам усім, що секондгенд може бути навіть стильнішим, ніж купівля нового.

Стару бруківку розрізали, щоб сформувати доріжки, а сталеві крокви перетворили на причілок. Стіни одного саду були зроблені з бетону на основі устричних мушель. У тимчасовому саду був диван з дощок для риштувань, в іншому саду були круглі високі грядки, побудовані з цегли, обидва проєкти можна виконати самостійно в будь-якому саду. Тож, яке б сміття ви не заховали за садовим сараєм, настав час перетворити його на щось прекрасне для вашого подвір’я.

Чудове листя

2026 рік був роком листя на Квітковій виставці RHS Chelsea, оскільки листя затьмарювало квіти в багатьох виставкових садах.

«Рослина року 2026», оголошена на виставці, виявилася справжньою красунею з пишним листям, і всім дуже сподобалося її виразне листя, пофарбоване у магентовий колір, — це сорт хости RED NINJA. Раптом наявність затіненої ділянки для вирощування найпишнішого листя стала головним пріоритетом у списку бажань садівників, хоча на виставці було також багато листяних рослин для сонячних ділянок.

Подрібнені мушлі

Подрібнені мушлі — це екологічний матеріал, який просто чудово підходить для будь-якого саду, і їх використовують для створення доріжок у саду як альтернативу гравійній мульчі та як наповнювач між бруківкою. У деяких виставках подрібнені мушлі також використовувалися як блискуча верхівка для горщиків.

Поєднання їстівного та декоративного

Серед дельфініумів та запашного горошку цього року в садах росли квасоля та капуста, без розмежування місця для квітів та основних рослин для грядок. У гобелен також були вплетені всілякі трави, а фісташки, шовковиці та гранатові дерева використовувалися для структури.

В інших садах полуниця з’являлася в неймовірних місцях, між бруківкою в саду та звисала з крокв перголи. Сади чудово довели, що вирощування всіляких фруктів та овочів у горщиках також може бути дуже гарним.

Це такий простий і смачний тренд, який можна спробувати вдома, незалежно від того, чи вирощуєте ви підвісний кошик із полуницею, чи горщик із помідорами на патіо. І будь-які овочеві сорти, які добре ростуть у горщику, не затьмарять бордюр, який вже повний квітів.

Троянди для котеджного саду для запилювачів

Чудова експозиція троянд Девіда Остіна в самому центрі Великого павільйону — це незмінна принада Chelsea Flower Show, і ви можете буквально йти за ароматом, щоб знайти ці запашні квіти. Щороку троянди стають більшими та кращими, з дедалі більшою кількістю гофрованих пелюсток — але не цього разу! Хоча яскравих квітів було чимало, у центрі уваги опинилися численні дрібні троянди з відкритою структурою. Чому? Тому що головна перевага цих маленьких троянд полягає в тому, що запилювачі можуть дістатися до їхнього нектару

Так багато дизайнерів виставкових садів також наважилися на прості троянди, зручні для запилювачів, з відкритими серединками. Навіть троянда сорту «Сер Девід Бекхем», виведена в Королівському саду гімназії Королівського саду в Челсі та має божественний вигляд, коли росте в Королівському саду, забезпечує бджолам легкий доступ до її пилку. Хоча цей новий сорт має багато м’яких білих пелюсток, квіти мають глибоку чашоподібну форму, тому запилювачі можуть одразу залетіти. «Сер Девід Бекхем» пахне зеленим бананом з нотками дорогого мускусного лосьйону після гоління. Бджолам це однаково сподобалося.

