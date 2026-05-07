Що посадити на балконі: 8 найкращих сортів помідорів для вирощування в горщиках і контейнерах

Помідори є основним продуктом на багатьох городах, але вони часто потребують чимало місця для вирощування. Тож тим, хто має обмежену площу, буває складно визначити, який сорт посадити, оскільки їх існує понад 10000 на вибір.

Команда Martha Stewart поспілкувалася з експертами про те, які, на їхню думку, сорти помідорів найкраще ростуть у контейнерах, а також дізналася про всі поради й хитрощі, які вам знадобляться для догляду за ними та збирання врожаю.

Кущова рання дівчинка (Bush Early Girl)

Кущова рання дівчинка дуже схожа на традиційні ранні сорти, але залишається компактнішою за розміром. Цей сорт сподобається садівникам, які хочуть томати середнього розміру, але мають обмежений простір для вирощування.

Оскільки помідори потребують постійної вологи та швидше висихають у контейнерах, рекомендується вибрати більший горщик. Це дає садівникам певну гнучкість у спекотні сонячні літні дні, а також більше простору для коріння більшості сортів, придатних для контейнерів. Звертайте увагу на ознаки в’янення листя або розтріскування плодів, щоб зрозуміти, що ґрунт занадто сухий.

Зони вирощування: від 3 до 10

Висота: до 45 см

Вимоги щодо догляду: щонайменше шість-вісім годин повного сонячного світла; родючий, добре дренований ґрунт; щоденне поливання

Принц Боргезе (Principe Borghese)

Принц Боргезе дає плоди у формі винограду вагою лише 50 г і з невеликою кількістю насіння.

Помідори схильні до гниття верхівок квіток, що спричинено двома проблемами: нерівномірним поливанням і дефіцитом кальцію. Без постійного зволоження рослини не можуть засвоювати кальцій належним чином. Покладіть жменю подрібненої яєчної шкаралупи на дно лунки перед пересадженням. Кальцій у шкаралупі розкладається протягом вегетаційного періоду, тому томати можуть його постійно поглинати.

Зони вирощування: від 3 до 10

Висота: до 1,8 метра

Вимоги щодо догляду: до восьми годин повного сонячного світла; добре дренований, багатий ґрунт; регулярне поливання

Опівнічний Рим (Midnight Roma)

Опівнічний Рим — це напівдетермінантний сорт, а це означає, що він виросте високим, якщо дозволити, проте однаково дасть значну кількість плодів.

Додайте трохи органічних добрив повільного вивільнення під час підготовки своїх контейнерів. Хоча цей сорт напівдетермінантний, краще використовувати опору для помідорів або кілки, щоб він був охайним і не розростався.

Зони вирощування: від 5 до 9

Висота: до 120 см

Вимоги щодо догляду: повне сонячне світло; родючий, добре дренований ґрунт; постійне поливання

Мікро Том (Micro Tom)

Цей найнижчий у світі сорт томатів, який ідеально підходить для невеликих приміщень, підвіконь, терас або балконів, виростає лише від 15–20 см заввишки. Мікро Том компенсує свій невеликий розмір високою врожайністю. Він дає червоні плоди вишневого типу вже за 50–60 днів.

Зони вирощування: від 3 до 9

Висота: до 20 см

Вимоги щодо догляду: до восьми годин повного сонячного світла; багатий, добре дренований ґрунт; постійна вологість

Патіо Принцеса (Patio Princess)

Сорт «Принцеса Патіо» виведений спеціально для контейнерів і зазвичай виростає менш ніж 60 см заввишки. Він підійде всім, хто має дійсно обмежений простір для вирощування і все ще хоче мати можливість збирати врожай власних свіжих помідорів чері. Урожайність на такій маленькій рослині обмежена, але це однаково набагато краще, ніж куплені в магазині.

Томати залежать від родючого ґрунту і добрив, щоб досягти своєї максимальної врожайності. Оскільки ми зазвичай вирощуємо їх як однорічні рослини, нам потрібно, щоб вони швидко росли та дозрівали, і ми могли отримати максимальний урожай протягом літа. Збалансоване добриво 10–10–10 чудово підходить на ранніх стадіях для загального росту рослин і розвитку листя, а кісткове борошно — чудова добавка для внесення додаткового фосфору в ґрунт, щойно починається стадія цвітіння і плодоношення.

Зони вирощування: від 3 до 9

Висота: до 60 см

Вимоги щодо догляду: повне сонячне світло; багатий, добре дренований ґрунт; постійна вологість без надмірного поливання

Рома Мартіно (Martino’s Roma)

Ця компактна рослина дає традиційніші червоні помідори сливоподібної форми з мінімальною кількістю насіння. Завдяки своєму невеликому розміру вона майже не потребує підв’язування і стійка до раннього фітофторозу.

Рома Мартіно чудово підходить для приготування соусів, паст і вживання у свіжому вигляді. Якщо ви маєте проблеми зі здоров’ям, які ускладнюють вживання насіння томатів, спробуйте цей сорт. У ньому дуже мало насіння, тож він може бути гарним вибором.

Зони вирощування: від 3 до 9

Висота: до 1,2 метра

Вимоги щодо догляду: повне сонячне світло; багатий, добре дренований ґрунт; постійна вологість

Супер солодкий 100 (Super Sweet 1009)

Super Sweet 100 — це дуже врожайний сорт, який не був виведений спеціально для контейнерів. Однак він широко доступний у розплідниках і великих магазинах, добре адаптується до контейнерів та дає рясні грона солодких помідорів чері.

Томати, вирощені в контейнерах, мають переваги від практики, яка називається нижнім обрізанням. Цей метод полягає у видаленні нижнього листя зі стебла помідора, коли воно росте вгору. Оскільки ці нижні листки не сприяють утворенню плодів, їх видалення може стимулювати ріст у верхній частині рослини, що призводить до вищої врожайності. Обрізання нижніх пагонів також покращує циркуляцію повітря біля основи рослини та зменшує ризик розвитку грибка або кореневої гнилі.

Зони вирощування: від 3 до 10

Висота: до 180 см

Вимоги щодо догляду: повне сонячне світло; добре дренований, органічний ґрунт; постійна вологість

Гурман жовтий (Gourmandise Yellow)

Цей карликовий сорт має середню висоту близько 40 см, не потребує опори та ідеально підходить для патіо, балконів, невеликих приміщень і навіть підвіконь. Його можна посадити до квіткового горщика та перетворити на гарну центральну прикрасу. Жовті плоди солодкі, з легким натяком на кислуватість. У них гарний колір і багатоцільове використання — перетворити овочеву рослину на декоративний елемент.

Зони вирощування: від 3 до 10

Висота: близько 40 см

Вимоги щодо догляду: щонайменше шість-вісім годин повного сонячного світла; багатий, добре дренований ґрунт; постійна вологість без надмірного поливання.

