Що посадити на терасі та балконі: 8 ароматних рослин, що відлякують комарів, мух та мошок

Ароматні рослини в горщиках / © Credits

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Червень — це час, коли сезон вечерь на відкритому повітрі справді починається, а також коли комарі, мухи та мошки-невидимки (також звані кусючими мошками) з’являються у великій кількості. Ці дві речі пов’язані — тепло керує обома — і для багатьох людей комахи перемагають.

Але GardeningKnowHow зібрав рослини, що справляються з комахами, і простір стає завдяки ним кращим.

Механізм досить реальний: леткі олії в ароматних рослинах заважають комахам знаходити їжу та господарів. Визначення того, які комахи насправді спричиняють проблеми, є частиною ефективної боротьби зі звичайними садовими шкідниками, але для загального використання патіо цей список охоплює більшу частину того, що з’являється в червні.

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Лаванда

Лаванда / © Credits

Репутація заслужена, хоча механізм дії надмірно спрощується. Річ не лише в тому, що лаванда приємно пахне для людей і шкідливо для комах — це саме ліналоол у ​​лавандовій олії, якого уникають комарі та мухи. Червневе цвітіння підвищує концентрацію олії, тому репелентний ефект досягає піку саме тоді, коли патіо найбільше використовується.

Розміщення контейнера поблизу місць для сидіння має більше значення, ніж лавандовий живопліт, посаджений на краю саду — тут важлива близькість. Лаванда найкраще росте в спеку з добре дренованим ґрунтом, який залишають висихати між поливаннями.

Лемонграс

Лемонграс / © Credits

У свічках з лемонграсом використовується синтетичний аналог речовини, яку він виробляє природним шляхом. Рослина безперервно виділяє ефірні олії з листя без впливу тепла, і її аромат є чистішим, ніж у будь-якої свічки з лемонграсом. У більшості кліматичних умов рослина чутлива до холоду — її слід виносити на вулицю лише після того, як мине загроза заморозків, а восени — повертати до приміщення. Лемонграс швидко росте: до середини літа один кущ у великому горщику може досягти 1,2 м у висоту.

Розмарин

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Камфора — це активна сполука розмарину, і комарі та мухи її не люблять. Як пасивна контейнерна рослина вона забезпечує фоновий відлякувач — особливо корисний проти мух. Ефект посилюється, коли стебла пошкоджуються або обпалюються, тому деякі люди кидають гілочку на вогонь гриля. За межами кута шкідника розмарин тримає свою структуру в літню спеку краще, ніж більшість трав, тому він також візуально тягне свою вагу як контейнерна рослина. Забезпечте його поливанням зрідка, повним сонцем — і він практично сам собою росте.

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Ароматна герань

Герань / © Credits

Цитрусові герані найкраще працюють проти комарів. Олії містяться в листі та вивільняються під час контакту, тому розміщення там, де люди проходять повз — біля підлокітників стільців, вздовж краю доріжки — дає від них більше користі, ніж горщик, що стоїть у кутку. Це ніжні багаторічні рослини, які добре зимують у приміщенні.

Чорнобривці

Чорнобривці / © lady.tsn.ua

Піретрум — це сполука, та сама, що використовується в комерційних інсектицидах, а листя чорнобривців виробляє її в кількостях, які реагують на комарів, попелиць та білокрилок на дуже близькій відстані. Французькі види є потужнішими, ніж африканські, і залишаються достатньо компактними для використання в контейнерах. Посадіть їх зараз — і вони проживуть до осені. Є ще одна перевага, про яку варто згадати: коли поруч ростуть чорнобривці, кількість білокрилок на сусідніх їстівних рослинах зазвичай зменшується, що є практичним бонусом, якщо на патіо ростуть трави або овочі.

Базилік

Базилік / © Credits

Естрагол та ліналоол — це відповідні олії в базиліку — обидві відлякують комарів та мух, і жодна з них не вимагає дотику до рослини, щоб подіяти. Солодкий базилік широко доступний і виконує свою роботу. Лимонний базилік може відтіснити мух. Горщик на столі — це чи не найефективніший засіб для відлякування шкідників на близькій відстані, до того ж він слугує джерелом свіжої зелені, що завжди під рукою. Регулярно зривайте квіти — коли базилік зацвіте, вироблення ефірної олії зменшиться, а отже, і ефективність засобу знизиться.

М’ята

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Ментол має широкий спектр дії проти шкідників — комарі, мурахи та мухи уникають його — що ставить м’яту перцеву попереду деяких вужчих варіантів у цьому списку. Контейнери — це правильний підхід у будь-якому разі, оскільки вона агресивно поширюється в землі. Дотик до рослини викликає значний викид олії, тому будь-яке місце, де регулярно ходить людина, — це гарне місце. Тримайте мʼяту в окремому контейнері — вона досить швидко витісняє сусідні рослини, якщо їй надати спільний простір.

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Лимонна вербена

Лимонна вербена / © Credits

Різкіша та легша, ніж меліса, миттєвіша, ніж лемонграс — лимонна вербена має цитрусовий аромат, який комарі та мухи вважають справді відштовхувальним, а не трохи незручним. Олії найактивніші, коли листя тепле та під прямими сонячними променями. До кінця літа вона стає чагарниковою та досить великою за належних умов. Стійка до морозів, тому вона підходить для зими — хоча, чесно кажучи, навіть без захисту від шкідників, рослину варто вирощувати біля зони відпочинку лише заради того, який запах вона має теплим днем.

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