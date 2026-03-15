Дім
77
3 хв

Що посадити у березні — витривалі багаторічники для красивого саду

Березень — ідеальний місяць, щоб закласти основу майбутнього саду. Саме зараз ґрунт починає відтавати, тож витривалі багаторічники легко приживаються та тішитимуть цвітінням багато років поспіль.

Станіслава Бондаренко
Рудбекія

Рудбекія / © Associated Press

З першими теплими днями з’являється природне бажання проводити більше часу на свіжому повітрі, а ще краще, у власному квітучому саду. І якщо ви мрієте про клумбу, яка має ефектний вигляд, але не потребуватиме щоденної уваги, варто звернути увагу на багаторічні рослини, про це розповіло видання Real Simple.

Березень — один із найкращих місяців для їхнього садіння. У цей час земля поступово відтає, а коріння рослин встигає добре зміцніти до літньої спеки. До того ж багато витривалих багаторічників здатні пережити навіть несподівані весняні заморозки.

Садівники радять висаджувати рослини різної висоти та з різними періодами цвітіння, тоді клумба буде тішити барвами від ранньої весни до кінця літа.

Поради для садіння у березні

Хоча рання весна — чудовий час для садових робіт, варто враховувати кілька нюансів. По-перше, у прохолодну та хмарну погоду рослини висихають значно повільніше, ніж улітку. Надмірний полив може призвести до появи хвороб. По-друге, якщо ви вирощуєте рослини у холодному парнику чи під накриттям, у сонячні дні температура всередині може швидко підвищуватися. У таких умовах ґрунт, навпаки, може швидко пересихати.

Тож головне правило ранньої весни — уважно контролювати вологість ґрунту.

Ехінацея

Ехінацея — одна з найулюбленіших рослин садівників. Її легко впізнати за великими квітами, схожими на ромашки, з яскравою серединкою. Ехінацея любить сонячні ділянки та практично не потребує складного догляду. Переваги рослини:

  • довгий період цвітіння

  • стійкість до посухи

  • здатність рости навіть у бідному ґрунті

  • приваблює бджіл та метеликів

Рудбекія

Ці яскраво-жовті квіти з темною серединкою мають дуже ефектний вигляд на клумбах. Рудбекія цвіте довго, часто до самої осені, додає саду теплих золотистих відтінків. Щоб рослина почувалася добре:

  • висаджуйте її на сонячному місці

  • обирайте ґрунт із хорошим дренажем

У догляді рудбекія надзвичайно проста, тому підходить навіть початківцям.

Седум (Очиток)

Седум — ідеальний вибір для тих, хто хоче мінімум догляду. Ця рослина:

  • витримує спеку

  • добре переносить посуху

  • може рости у бідному ґрунті

Седум також тішить різноманіттям кольорів, від ніжно-рожевого до насичено-бордового.

Стокротки

Стокротки чи маргаритка — маленька, але дуже чарівна рослина. Ці квіти часто стають першими прикрасами весняного саду, адже добре переносять холод. Їх можна вирощувати:

  • у клумбах

  • у контейнерах

  • у холодних парниках

А їхній вигляд ніжний та романтичний, миттєво додає саду весняного настрою.

Сальвія

Сальвія славиться своїми насиченими кольорами та витривалістю. Вона:

  • добре переносить сонце

  • витримує літню спеку

  • довго квітне, іноді до кінця літа

Цікаво, що назва рослини походить від латинського слова salvare, що означає «лікувати». Деякі види сальвії використовують у кулінарії та народній медицині. Крім того, квіти приваблюють бджіл, метеликів і колібрі.

Лілійники

Лілійники — одна з найнадійніших багаторічних рослин. Вони легко пристосовуються до різних типів ґрунту та після укорінення майже не потребують догляду. Головна їхня перевага — щорічне повернення. Якщо ви посадите їх один раз, ви будете милуватися квітами багато років.

Їстівні багаторічники

Окрім декоративних квітів, садівники радять додати на ділянку і їстівні багаторічні рослини.До них належать:

  • спаржа

  • ревінь

  • щавель

  • шніт-цибуля

  • розмарин

Ці рослини висаджують один раз, а потім вони щовесни повертаються і дають урожай практично без додаткових зусиль.

Березень — ідеальний час, щоб закласти основу красивого саду, який не потребуватиме багато догляду. Витривалі багаторічники легко приживаються та щороку тішать цвітінням.

А якщо додати до них ще й їстівні рослини, ваш сад стане не лише естетичним, а й корисним. Головне правило — обирати рослини з різними періодами цвітіння та висотою. Тоді ваш сад матиме живий та барвистий вигляд від ранньої весни до кінця літа, майже без зайвих турбот.

