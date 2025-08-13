- Дата публікації
Що посадити у серпні, щоб зібрати врожай восени: поради для городників
Серпень — це не лише час збору помідорів та кабачків. Досвідчені городники знають, що саме зараз можна висадити чимало культур, які встигнуть дати врожай до перших морозів або навіть зимуватимуть у ґрунті, щоб потішити ранньою весною.
Завдяки правильному вибору культур ви зможете подовжити сезон свіжої зелені та овочів щонайменше до жовтня, а інколи й до листопада, а як саме це зробити розповіла досвідчена садівниця Erin Berkyto.
Що посадити у серпні
Коренеплоди
Буряк — для осіннього споживання краще обирати ранньостиглі сорти, які достигають за 60–70 днів.
Морква — чудово росте у серпні, особливо сорти для зберігання.
Ріпа — швидко визріває, близько 45–50 днів, і може стати корисним додатком до осінніх страв.
Листова зелень
Шпинат — любить прохолоду та швидко росте, десь 30–40 днів до збору.
Капуста листова — витримує легкі морози, стає навіть солодшою після похолодання.
Мангольд — яскравий та смачний, з листям, яке можна збирати поступово.
Салат — обирайте зимостійкі сорти, які не бояться прохолоди.
Рукола — швидко сходить і вже через 3–4 тижні можна насолоджуватися пікантним смаком.
Пекінська капуста — встигає сформувати качани за 50–60 днів.
Капустяні культури
Броколі — обирайте сорти з коротким періодом вегетації, близько 60–70 днів.
Білокачанна капуста — можна виростити ранні качани навіть у жовтні.
Цвітна капуста — потребує регулярного поливу та родючого ґрунту.
Поради
Слідкуйте за вологістю ґрунту, у спекотні дні сходженню особливо потрібна волога.
Використовуйте мульчу — солома, трава чи торф допоможуть зберегти прохолоду ґрунту та зменшити випаровування води.
Орієнтуйтеся на свій регіон. В Україні перші заморозки можуть настати з кінця вересня, на півночі, до середини листопада, на півдні.
Обирайте швидкостиглі сорти, щоб гарантовано зібрати врожай до морозів.
Навіщо сіяти щось у серпні
Подовжуєте сезон свіжих овочів.
Використовуєте вільну площу на грядках після збирання ранніх культур.
Отримуєте солодші та ніжніщі смаки овочів завдяки прохолодним ночам.
Серпень — це місяць не лише для підсумків сезону, а й для його подовження. Якщо правильно обрати культури та дотримуватись кількох простих правил, ви зможете насолоджуватися власними овочами та зеленню до пізньої осені, а деякі навіть залишити зимувати у городі.