Що посадити у серпні, щоб зібрати врожай восени: поради для городників

Серпень — це не лише час збору помідорів та кабачків. Досвідчені городники знають, що саме зараз можна висадити чимало культур, які встигнуть дати врожай до перших морозів або навіть зимуватимуть у ґрунті, щоб потішити ранньою весною.

Автор публікації
Станіслава Бондаренко
Салат

Салат / © Associated Press

Завдяки правильному вибору культур ви зможете подовжити сезон свіжої зелені та овочів щонайменше до жовтня, а інколи й до листопада, а як саме це зробити розповіла досвідчена садівниця Erin Berkyto.

Що посадити у серпні

Коренеплоди

  • Буряк — для осіннього споживання краще обирати ранньостиглі сорти, які достигають за 60–70 днів.

  • Морква — чудово росте у серпні, особливо сорти для зберігання.

  • Ріпа — швидко визріває, близько 45–50 днів, і може стати корисним додатком до осінніх страв.

Листова зелень

  • Шпинат — любить прохолоду та швидко росте, десь 30–40 днів до збору.

  • Капуста листова — витримує легкі морози, стає навіть солодшою після похолодання.

  • Мангольд — яскравий та смачний, з листям, яке можна збирати поступово.

  • Салат — обирайте зимостійкі сорти, які не бояться прохолоди.

  • Рукола — швидко сходить і вже через 3–4 тижні можна насолоджуватися пікантним смаком.

  • Пекінська капуста — встигає сформувати качани за 50–60 днів.

Капустяні культури

  • Броколі — обирайте сорти з коротким періодом вегетації, близько 60–70 днів.

  • Білокачанна капуста — можна виростити ранні качани навіть у жовтні.

  • Цвітна капуста — потребує регулярного поливу та родючого ґрунту.

Поради

  • Слідкуйте за вологістю ґрунту, у спекотні дні сходженню особливо потрібна волога.

  • Використовуйте мульчу — солома, трава чи торф допоможуть зберегти прохолоду ґрунту та зменшити випаровування води.

  • Орієнтуйтеся на свій регіон. В Україні перші заморозки можуть настати з кінця вересня, на півночі, до середини листопада, на півдні.

  • Обирайте швидкостиглі сорти, щоб гарантовано зібрати врожай до морозів.

Навіщо сіяти щось у серпні

  • Подовжуєте сезон свіжих овочів.

  • Використовуєте вільну площу на грядках після збирання ранніх культур.

  • Отримуєте солодші та ніжніщі смаки овочів завдяки прохолодним ночам.

Серпень — це місяць не лише для підсумків сезону, а й для його подовження. Якщо правильно обрати культури та дотримуватись кількох простих правил, ви зможете насолоджуватися власними овочами та зеленню до пізньої осені, а деякі навіть залишити зимувати у городі.

