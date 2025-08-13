Що посадити у серпні, щоб зібрати врожай восени: поради для городників

Салат / © Associated Press

Реклама

Завдяки правильному вибору культур ви зможете подовжити сезон свіжої зелені та овочів щонайменше до жовтня, а інколи й до листопада, а як саме це зробити розповіла досвідчена садівниця Erin Berkyto.

Що посадити у серпні

Коренеплоди

Буряк — для осіннього споживання краще обирати ранньостиглі сорти, які достигають за 60–70 днів.

Морква — чудово росте у серпні, особливо сорти для зберігання.

Ріпа — швидко визріває, близько 45–50 днів, і може стати корисним додатком до осінніх страв.

Листова зелень

Шпинат — любить прохолоду та швидко росте, десь 30–40 днів до збору.

Капуста листова — витримує легкі морози, стає навіть солодшою після похолодання.

Мангольд — яскравий та смачний, з листям, яке можна збирати поступово.

Салат — обирайте зимостійкі сорти, які не бояться прохолоди.

Рукола — швидко сходить і вже через 3–4 тижні можна насолоджуватися пікантним смаком.

Пекінська капуста — встигає сформувати качани за 50–60 днів.

Капустяні культури

Броколі — обирайте сорти з коротким періодом вегетації, близько 60–70 днів.

Білокачанна капуста — можна виростити ранні качани навіть у жовтні.

Цвітна капуста — потребує регулярного поливу та родючого ґрунту.

Поради

Слідкуйте за вологістю ґрунту, у спекотні дні сходженню особливо потрібна волога.

Використовуйте мульчу — солома, трава чи торф допоможуть зберегти прохолоду ґрунту та зменшити випаровування води.

Орієнтуйтеся на свій регіон. В Україні перші заморозки можуть настати з кінця вересня, на півночі, до середини листопада, на півдні.

Обирайте швидкостиглі сорти, щоб гарантовано зібрати врожай до морозів.

Навіщо сіяти щось у серпні

Подовжуєте сезон свіжих овочів.

Використовуєте вільну площу на грядках після збирання ранніх культур.

Отримуєте солодші та ніжніщі смаки овочів завдяки прохолодним ночам.

Серпень — це місяць не лише для підсумків сезону, а й для його подовження. Якщо правильно обрати культури та дотримуватись кількох простих правил, ви зможете насолоджуватися власними овочами та зеленню до пізньої осені, а деякі навіть залишити зимувати у городі.