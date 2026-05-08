Що посадити в травні: 7 багаторічних рослин, які приголомшливо квітнуть усе літо

Травень, безсумнівно, найкращий час для садіння багатьох улюблених багаторічних рослин, адже наприкінці весни погода тепліша, а ґрунт — вологий.

Gardening Know How назвав найкращі багаторічні рослини для висаджування цього місяця.

Найкращі багаторічні рослини для садіння у травні

Існує безліч приголомшливих багаторічників на вибір, і багато з них ідеально підходять для висаджування цього місяця. Але саме ці видатні сорти — ті, які очолюють список обов’язкових до садіння у травні цього року.

Садовий флокс

Ефектні квіти садового флоксу (Phlox paniculata) вражають своїми яскравими кольорами та мають сильний солодкуватий аромат. Вони з’являються влітку та цвітуть аж до осені у відтінках лавандового, бузкового, рожевого, фіолетового, лососевого та білого кольорів.

Посадіть флокс на ділянці, яка отримує сонячне світло — як повне, так і часткове. Йому також потрібен добре дренований, вологий ґрунт, тому перед садінням додайте трохи органічного компосту.

Цей чагарник також називають високим флоксом, і ось чому: він може виростати до 1,3 м заввишки! Також він розростається до 1 м завширшки. Великі квіти приваблюють метеликів і колібрі, а також чудово підходять для зрізання.

Котяча м’ята

Котяча м’ята (Nepeta spp.) належить до великої родини м’ятних, тому вона має швидкоросле листя, увінчане колосками ніжних фіолетових квітів.

Класичні квіти цих декоративних трав — лавандові, але рожеві та білі сорти теж дуже гарні. Вони приваблюють запилювачів, а листя відлякує комарів та інших небажаних комах.

Кровоточиве серце

Якщо й існує якась багаторічна рослина просто зі знімань диснеївського мультфільму, то це кровоточиве серце (Dicentra spectabilis). Слово «мила» — недостатньо сильний термін, щоб описати всю красу грона пухких рожевих квіточок у формі серця, кожна з яких має маленький білий «язичок», що стирчить, і червону смужку посередині. А ось ще одна гарна новина: ця квітка віддає перевагу тінистим місцям.

Кровоточиве серце походить з Азії, але добре росте в кліматичних зонах 3–9. Його довгі, вигнуті стебла можуть сягати до 1 м заввишки. Навесні на кожному стеблі зазвичай роспускаються близько 20 квіток у формі серця. Ці чарівні романтичні квіти цвітуть два-три тижні та повертаються знову рік за роком. Будьте обережні з дітьми та домашніми тваринами, оскільки рослини кровоточивого серця дуже отруйні.

Аквілегія

Висаджувати аквілегію (Aquilegia spp.) можна розсадою або саджанцями, починаючи від травня, коли мине вся небезпека заморозків. Її цвітіння триває не більше кількох радісних тижнів.

Рослину треба садити на сонячному місці, якщо це прохолодний клімат, або в півтіні — в тепліших регіонах. Вона добре росте в зонах морозостійкості USDA 3–8. Це багаторічник, який не любить спеку і в’яне в жарку літню погоду. Він також отруйний для людей і домашніх тварин.

Ромашка Шаста

Ромашка Шаста (Leucanthemum x superbum) не є вишуканою квіткою, але вона весела, мила та посухостійка. Ця багаторічна рослина має класичний вигляд ромашки: «сонечко» з тонких білих пелюсток, які оточують жовто-яєчну серединку. Листя створює приємний контраст своїм насиченим темно-зеленим кольором.

Стебла ромашки Шаста можуть виростати до 1 м заввишки в зонах USDA 5–9. Рослині потребує сонячного місця і добре дренованого ґрунту. Найкращий вигляд вона має в контейнерах і на декоративних клумбах. Однак подбайте, щоб собаки й коти не наближалися до неї, оскільки рослина отруйна.

Мак

Існує безліч різних видів маків, які можна висаджувати у травні. Ці багаторічні рослини навесні прикрашають сад великими, яскраво забарвленими квітами, пелюстки яких нагадують на креп-папір і мають темну пляму біля основи.

Можна знайти багато інших різних відтінків маків, які пасуватимуть до вашої садової палітри.

Майте на увазі, що ці рослини погано переносять спекотне літо. Вони добре ростуть у зонах морозостійкості USDA 3–9 і є швидкорослими квітами, але найбільше полюбляють прохолодну весняну погоду. Їхнє цвітіння приголомшливе, але нетривале. Тримайте маки подалі дітей, від котів і собак.

Дельфініум

Зверніть увагу на найбільші та найяскравіші квіти літа! Дельфініуми (Delphinium elatum) — це багаторічні рослини, які можуть виростати вищими за вас, сягаючи 2 м заввишки. Вони цвітуть від кінця весни і протягом усього літа, що є однією з причин, чому їх визнали квіткою року 2026. Традиційно квіти сині, але також зустрічаються інші відтінки: рожевий, фіолетовий і білий.

Дельфініуми найкраще ростуть у регіонах із тривалою прохолодною весною. Добре почуваються у зонах морозостійкості USDA 3–9. Ці чудові квіти отруйні для людей, домашніх тварин і коней.

