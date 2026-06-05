Що посадити з трояндами: найкращі рослини-компаньйони

Троянди й лаванда / © Credits

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Рослини-компаньйони можна вибрати для відлякування шкідників, покращення якості ґрунту або інших корисних впливів на здоров’я рослин.

The Spruce розповів, які рослини-компаньйони добре підходять для троянд, оскільки вони чудово почуваються за тих самих умов освітлення, в однаковому типі ґрунту, в однакових кліматичних зонах USDA та мають схожі вимоги до вирощування. Котяча м’ята, лаванда та вербена — це лише кілька класичних варіантів серед рослин-компаньйонів для троянд.

Рослини, які мають гарний вигляд з трояндами

Текстура, колір і форма важливі для естетики рослин-компаньйонів. Рослини з високими колосоподібними суцвіттями, як-от левиний зів, гармонійно доповнюють широкі чашоподібні квіти троянд, а багаторічні рослини й чагарники з блідо-зеленим, сріблястим або фіолетовим листям, як-от англійська лаванда, підкреслюють пишність розкішних трояндових квітів. Посадки-компаньйони також можуть подовжити сезон цвітіння, додаючи яскравих фарб між основними хвилями цвітіння троянд на початку літа й восени. Сонцелюбні однорічні рослини, як-от лантана та вербена, добре заповнюють простір навколо троянд і чудово почуваються за тих самих умов освітлення.

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Рослини, які вирішують проблеми троянд

Деякі рослини можуть сприяти кращому росту троянд. Пухнаста фіолетова та блакитно-сіра котяча м’ята (Nepeta) чудово контрастує з блідо-рожевою трояндою, а її тонкі суцвіття витончено маскують будь-які недоліки, які можуть з’явитися на листі троянди.

Хоча верхівки троянд мають гарний і пишний вигляд, їхні нижні частини можуть стати надто високими. Хорошими компаньйонами для троянд є рослини, які приховують їхні оголені стебла. Зазвичай лаванда (Lavandula), котяча м’ята (Nepeta) та високорослі гвоздики (Dianthus) є чудовими компаньйонами.

Рослини, які не конкурують з трояндами

Ідеальні компаньйони для троянд потребують тих самих умов вирощування, але не конкурують із ними надто агресивно. Найкраще троянди ростуть на відкритих сонячних ділянках у добре дренованому ґрунті, як і їхні компаньйони. Занадто агресивні рослини можуть затіняти троянди та поглинати з ґрунту занадто багато води й поживних речовин.

Багато однорічних рослин, які люблять сонце, як-от геліотроп (Heliotropium), лантана (Lantana), вербена (Verbena) та петунія «мільйон дзвіночків» (Calibrachoa), добре ростуть протягом літа і чудово заповнюють простір між трояндами. Усі вони мають скромні потреби у воді та чудово реагують на рясне підживлення, якого потребують троянди.

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Рослини, які відлякують шкідників

Кажуть, що хороші рослини-компаньйони сприяють росту одна одної або певним чином захищають одна одну від шкоди. Деякі з них можуть допомогти відлякувати шкідників без використання хімікатів, оскільки в їхньому листі, квітах або коренях містяться природні речовини, які відлякують комах.

Представники родини цибулевих, як-от цибуля-шніт, декоративний аліум та їстівна цибуля, підсилюють аромат троянд, відлякують попелицю та запобігають появі чорної плямистості.

Трави та інші ароматичні рослини чудово поєднуються з трояндами, і всі вони можуть допомогти відлякувати японських жуків і попелиць, зокрема:

Герань запашна (пеларгонія): ця улюблена квітка відлякує японських жуків і капустяних гусениць.

Рута: сильний аромат цієї рослини відлякує мурах і жуків.

Піретрум: відлякує бджіл і мух, оскільки містить піретрин.

Петрушка: відлякує жуків та приваблює корисних комах.

Чебрець: відлякує білокрилок і гусениць капустяного метелика.

Шавлія: її сильний аромат відлякує слимаків і капустяну міль.

Лаванда: солодкий і приємний запах лаванди відлякує багато видів молі та мух.

Деревій: відлякує багатьох летючих шкідників, а його натуральні олії, як кажуть, сильніші за деякі хімічні репеленти.

Орегано: відлякує капустяних черв’яків і жуків.

Котяча м’ята: відлякує кабачкових клопів, а також попелицю.

Кажуть, що помідори нібито запобігають появі чорної плямистості, хоча не багато людей схильні садити троянди поруч із томатами. Лаванда та котяча м’ята добре відлякують кроликів. Мірабіліс (Mirabilis) і живокіст (Consolida) діють як приманки для японських жуків, які люблять троянди, щоб вони поїли їхнє отруйне листя. Кропива приваблює сонечок, які своєю чергою живляться попелицею.

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Як садити рослини-компаньйони

Пам’ятайте, що рослини-компаньйони потрібно висаджувати на відстані щонайменше 30 см від самих троянд, щоб не пошкодити їхнє коріння.

Створіть здорову, розгалужену структуру для своїх троянд за допомогою правильних практик обрізання. Завжди підтримуйте хорошу циркуляцію повітря навколо рослин, щоб запобігти появі шкідників і захворювань. За належного догляду за вашими трояндами ви зможете оточити їх багатьма цікавими компаньйонами.

Які види рослин не варто садити поруч із трояндами

Рослини з розгалуженою кореневою системою, як-от чагарники, не слід висаджувати поруч із трояндами, оскільки вони конкуруватимуть за поживні речовини та простір у ґрунті. Крім того, будь-які рослини, які віддають перевагу вологому ґрунту, не будуть добре рости поруч із трояндами, які віддають перевагу добре дренованому ґрунту.

Чи можна садити овочі поруч із трояндами

Так, троянди є чудовими рослинами-компаньйонами для овочів, оскільки їхні характерні квіти приваблюють запилювачів. Іноді троянди можуть навіть слугувати легкою опорою для в’юнких овочів, наприклад, квасолі. Будьте обережні з використанням пестицидів на ваших трояндах, якщо вони висаджені поруч з овочами, які ви влануєте вживати в їжу.

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Які ґрунтопокривні рослини найкраще садити навколо троянд

Популярні варіанти ґрунтопокривних рослин для висадження навколо троянд включають котячу м’яту, повзучий флокс та алісум, і це лише деякі з них.

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