Що посіяти на розсаду: які сорти помідорів будуть найпопулярнішими цього року

Помідори

Зараз асортимент доступних для вирощування видів помідорів ширший, ніж будь-коли. Різноманітність полягає не лише в розмірі — який може варіюватися від розміру червоної смородини до розміру невеликої дині — та виді (чері, яловичий стейк тощо), але й у кольорі, починаючи від жовтого та помаранчевого до рожевого та навіть чорного.

Який сорт обрати, розповідає GardensIllustrated .

Тут представлені деякі з найцікавіших, найяскравіших і, звичайно ж, найсмачніших сортів, які варто спробувати виростити цього року, включно з тими, що дають ранній урожай, ідеально підходять, якщо у нас буде невдале літо.

Помідор «Атомний сплав»

Цей незвичайний сорт дає безліч чорних плодів у формі сливи з зеленими, помаранчевими та червоними прожилками. Він був виведений відомим селекціонером помідорів Бредом Гейтсом і, як кажуть, є вдосконаленням його легендарного сорту «Атомний виноград Бреда», що дає більший урожай раніше та більші плоди протягом тривалого періоду.

Помідор «Екстаз садівника»

Названий так, бо кажуть, що він смакує навіть краще, ніж вічно популярний сорт «Захоплення садівника». Його вивів і назвав покійний Тоні Гейг, математик, чемпіон з шахів, астроном і садівник з громади Бритдір-Мор в Уельсі. Цей гібрид між «Доктором Керолін Пінк» та ірландським «Захопленням садівника» дає сотні помідорів чері протягом сезону та починає рано плодоносити.

Помідор «Ступіке»

Сорт-реліквія 1954 року зі Східної Європи, який обіцяє ранній урожай навіть у неврожайне літо, тому ідеально підходить, якщо ви вирощуєте помідори на відкритому повітрі. Цей помідор дає смачні плоди на відкритому повітрі прохолодним літом, що чудово, якщо у вас немає місця для теплиці. Він має чудовий смак — правильний баланс солодкого та гострого. Це старий сорт з Чехії, який дає багато врожаю з початку літа і аж до кінця. Якщо ви ледачий садівник, цей сорт чудово підійде, оскільки вам не потрібно прищипувати всі бічні пагони або підв’язувати його, якщо ви цього не хочете — ви можете просто дозволити йому вільно рости. Досягає 2 м і має гарну стійкість до фітофторозу. Ідеально підходить для салатів.

Помідор «Бунтівний зоряний винищувач»

Цей привабливий сорт має такий вигляд, ніби він з далекої-далекої галактики, зі смугастою шкіркою та мармуровою м’якоттю. Має сміливий, солодкий та димний смак і м’ясисту текстуру.

Помідор «Шоколадна вишня»

Дуже солодкий та фруктовий помідор чері з великою кількістю какао-коричневих плодів. Плоди не тріскаються та не розколюються на гілці, і добре зберігаються після збирання.

Помідор «Зелена зебра»

Сорт, що дозріває, зелений з привабливими жовтими смужками. М’якоть також яскраво-зелена, з дуже насиченим і терпким смаком; плоди мають вигляд майже як огірків, якщо їх нарізати.

Помідор «Індиго Роуз»

Дуже великий помідор чері з чорною шкіркою, що має рожевий відтінок. Спочатку виведений з диких помідорів у Перу, схрещений з плодами з Галапагоських островів. Чудовий смак. Багатий на антоціани, ті ж антиоксиданти, що містяться в чорниці.

Помідор «Марманд»

Цей класичний французький сорт має великі, сплющені, ребристі плоди. Один із найкращих великих помідорів за смаком і текстурою. Найкраще вирощується в теплиці.

Помідор «Блу Баю»

Цей приголомшливий помідор має плоди від темно-синього до фіолетового/чорного кольору, коли дозрівають, завдяки високому вмісту антоціанів. Рослини мають дуже міцні та енергійні стебла. Плоди одночасно солодкі та терпкі.