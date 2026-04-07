Що посіяти в квітні просто в ґрунт: 10 овочів, які дадуть гарний врожай протягом літа

Редис / © Credits

Реклама

Забудьте про те, чи не зарано починати сіяти овочі у вашому саду — усі ці смачні овочі можна безпечно сіяти на відкритому повітрі в квітні, навіть якщо це робити до останніх заморозків. Це насіння овочів проростає за нижчих температур, тому ви можете почати вирощувати їх для раннього врожаю, який починається наприкінці весни і триває кілька місяців.

Посів насіння безпосередньо в ґрунт, де мають рости рослини, — це найпростіший спосіб вирощувати овочі, пропускаючи всі клопоти з садінням в приміщенні та загартовуванням розсади, а потім пересаджуючи її на вулицю. Просто помістіть насіння в ґрунт, поливайте та проріджуйте розсаду протягом кількох тижнів — і не дозволяйте прорідженим рослинам пропасти даремно, бо вони мають чудовий смак у салаті.

Секрети успішного прямого посіву овочів навесні розкриває GardeningKnowhow.

Реклама

Почати сіяти насіння треба в той момент, коли ґрунт достатньо теплий для проростання, щоб воно не застрягло в холодному, вологому ґрунті та не згнило. Озбройтеся ґрунтовим термометром, і вам не доведеться здогадуватися.

Проте більшість насіння може проростати за набагато нижчої температури, ніж зазвичай зазначено в оптимальному діапазоні. Їм може знадобитися кілька днів довше, щоб прорости, і, якщо немає ознак життя, просто встроміть ще кілька насінин у ґрунт, щойно він прогріється ще на кілька градусів.

Усі ці овочеві культури є морозостійкими, що означає, що вони впораються з легкими заморозками. Однак, чим молодші саджанці, тим вони ніжніші та вразливіші. Тому, якщо прогнозуються пізні заморозки, перестрахуйтеся, накривши будь-які ще молоді рослини недорогим садовим флісом.

Якщо ви живете в холоднішій зоні, покриття для рядків можна залишати на місці і вдень, оскільки воно пропускає сонячне світло та дощову воду.

Реклама

Ось список овочів, які можна сіяти в квітні.

Морква

Посійте моркву в квітні, оскільки насіння почне проростати за температури 4°C, хоча воно проросте швидше, коли температура ґрунту досягне 14°C. Посадіть її там, де вона буде рости, за 2–4 тижні до останніх заморозків.

Кале

Кале — це такий універсальний овоч, якому потрібно лише два місяці, щоб виростити від насіння до збору врожаю. Дуже морозостійка, ви можете сіяти кале, як тільки зможете обробити ґрунт, до 3 тижнів до останніх заморозків. Оптимальна температура ґрунту для проростання становить 15–29°C, але ви все одно побачите, як деяке насіння проростає при 4°C.

Лачинато, або капуста динозаврів, вважається найсолодшою ​​та найніжнішою, тому найкраще підходить для салатів, пасерування або смаження, або додається до супів і рагу в останні кілька хвилин приготування.

Реклама

Буряк

Якщо ви не їли буряк від часів деревних овочів вашого дитинства, саме час спробувати виростити його новий сорт. Багато з них було виведено для кращого смаку, більш гладкої текстури та вищого вмісту цукру, з різноманітними смаками.

Посійте це насіння за 3–4 тижні до дати заморозків. Воно почне проростати за температури 4°C, хоча ви отримаєте набагато кращу схожість вище 10°C.

Горох

Горошок трохи менш холодостійкий, ніж інші рекомендовані овочі, але його однаково варто посіяти, щойно ваш ґрунт стане придатним для обробки, до 4–6 тижнів до дати останніх заморозків, оскільки він проростає за 10°C. Старіші рослини перенесуть легкі заморозки, але вам потрібно буде обрізати розсаду, якщо ви отримаєте пізні заморозки. З цієї причини багатьом городникам подобається вирощувати самопідтримувальний горох як ранню культуру, просто тому, що його низька кущиста форма дозволяє легко накинути на нього затишний утеплювач.

Шпинат

Ще одна листова зелень, яка любить початок квітня, шпинат класифікується як суперпродукт, оскільки він дуже багатий на поживні речовини. Сійте безпосередньо за 5 тижнів до останніх заморозків, як тільки температура ґрунту досягне 4 градуси. Шпинат добре проростає за нижчих температур — занадто сильне тепло насправді уповільнює проростання.

Реклама

Мангольд

За смаком схожий на шпинат, але з гарними яскравими стеблами та прожилками, мангольд є декоративним, а також смачним доповненням до будь-якої городньої грядки. Дійсно, він такий гарний, що багато людей втискають цю культуру в квіткову клумбу. Він може проростати за температури 4 градуси, хоча проростання прискорюється, коли ґрунт прогріється до 12. Швидко зростаючи, молода зелень може бути готова до збирання всього за 20 днів, а зріле листя — за 60 днів. Сійте до 4 тижнів до дати останніх заморозків.

Цибуля-порей

Більшість цибуль-пореїв ростуть дуже довго, і вам потрібно спочатку висіяти насіння в приміщенні, а потім пересадити на вулицю, тому це проблема. Але є сорти, які можна висіяти безпосередньо на вулицю в квітні, щойно ґрунт можна обробити і він досягне 7 градусів, хоча насіння найкраще проростає за температури 18, тому зачекайте до кінця місяця. Він росте неймовірно швидко, тому ви зможете насолоджуватися гігантськими овочами до середини літа. Щоб отримати довші білі стебла, насипте ґрунт навколо основи дозрілих цибуль-пореїв.

Редис

Рання весна — ідеальний час для посіву салатної редиски, оскільки вона має тенденцію до проростання в теплішу погоду. Ви можете почати її садити до 4 тижнів до останніх заморозків, оскільки вона почне проростати за 4°C, хоча оптимальний діапазон для неї становить 13–24°C. Оскільки редис дуже швидко росте, він чудово підходить для контейнера, тому ви завжди можете вирощувати його в горщику під укриттям від теплої стіни будинку, якщо живете в холоднішій зоні.

Кольрабі

Кольрабі легко вирощувати та вона вражає на грядці або в горщику. Вона має м’який, солодкий смак і її можна їсти сирою в салатах, або запікати, готувати на парі чи товкти. Хоча насіння найкраще проростає за температури 18–21°C, воно починає проростати за 4°C. Однак воно трохи менш стійке до морозів, ніж інші наші овочі, тому сійте його до 2 тижнів до останніх заморозків.

Реклама

Зелена цибуля

Салатна цибуля починає проростати за 7 градусів, хоча вона набагато швидше проростає за температури вище 20, але вона росте так швидко, що варто почати її вирощувати за кілька тижнів до останніх заморозків.