Лаванда — популярна багаторічна трава, яку люблять за її ніжні фіолетові квіти та п’янкий аромат. Вона також проста у вирощуванні та дуже невибаглива: добре росте навіть на бідних ґрунтах і з мінімальним зволоженням. Хоча лаванда добре переносить деяку недбалість, ви отримаєте максимум від своїх рослин за допомогою ретельного весняного догляду.

Як доглядати за лавандою у квітні, розповідає Gardening Know How.

Догляд за лавандою у квітні полягає в тому, щоб допомогти рослинам вийти зі стану зимового спокою та вжити заходів для забезпечення їм гарного початку вегетаційного періоду. Від обрізання до прополювання і догляду за ґрунтом — зараз саме час потішити свою лаванду. Зусилля, яких ви докладете зараз, згодом призведуть до стрункого, густого листя та рясного цвітіння пізніше.

Приберіть клумби та горщики з лавандою

Весняне прибирання корисне для всіх рослин. Виконайте цю роботу для лаванди у квітні, щоб підтримати грядки в чистоті та мінімізувати ризик того, що спори грибків, які ховаються в органічних рештках, заразять ваші рослини. Приберіть будь-який старий рослинний матеріал, який накопичився навколо основи кущів лаванди. Це мертві пагони, відмерлі листя, гілочки, стебла та стара гнила мульча.

Мульчування може бути корисним для захисту коренів і кореневої шийки лаванди від холоду взимку, особливо в прохолодному кліматі. Однак будь-яка мульча, яка утримує вологу, може спричинити проблеми під час вегетаційного періоду. Зніміть захисну зимову мульчу, щоб рослини могли трохи провітритися і висохнути. Ви можете додати неорганічну мульчу навколо рослин, щоб покращити дренаж. Для цього використовуйте гравій або щебінь.

Зробіть весняне обрізання

Лаванду необов’язково обрізати щовесни. Вона росте міцною і сильною навіть за відсутності регулярного підрізання. Однак ретельна квітнева процедура піде на користь рослинам і допоможе їм мати охайніший вигляд, стати не такими дерев’янистими та довгоногими. Виконайте цю роботу правильно, і влітку отримаєте більше квітів.

Найважливіше, про що треба пам’ятати під час обрізання лаванди у квітні — те, що ця процедура потребує обережності. Квітень — це час для легкого обрізання, а не для сильного. Видаліть будь-які стебла, що мають пошкоджений взимку вигляд. Потім злегка підстрижіть рослини, щоб надати кожній форму округлої купки. Уникайте зрізання дерев’янистої частини, яка не відновиться. Натомість робіть зрізи трохи вище нових весняних пагонів на свіжіших стеблах.

Таке легке обрізання сприяє розгалуженню, тому ви отримаєте густішу й пишнішу рослину протягом усього протягом літа. Додаткові гілки також означають більше квітів.

Внесіть добрива у ґрунт за потреби

Квітень — це гарний час, щоб переконатися, що ваші рослини ростуть у відповідних ґрунтових умовах. Лаванда найкраще росте в сухій землі. Дренаж є надзвичайно важливим, оскільки перезволожені корені — головна причина загибелі рослини. Використайте цей час, щоб перевірити свою лаванду на наявність ознак того, що ґрунт утримує забагато води:

ґрунт залишається вологим деякий час після танення снігу або дощу

листя жовтіє

рослини в’ялі або мляві

ознаки гниття коренів, зокрема мокре, кашоподібне або смердюче коріння

Якщо ви стурбовані надмірною вологістю, приділіть трохи часу обробленню ґрунту для покращення дренажу. Можете обережно перекопати землю навколо рослин, щоб видалити частину важкого ґрунту та змішати його з гравієм, піском або дрібним щебнем.

У квітні у вас також може виникнути спокуса додати компост або добриво, що корисно для багатьох рослин, які прокидаються від зимового сну. Проте це не стосується лаванди. Насправді вона краще росте в бідному ґрунті. Внесення добрив зараз сприятиме сильному росту листя, а це може завадити цвітінню пізніше.

Почніть прополювати

Бур’яни неминучі, що б ви не робили, щоб запобігти їхньому росту. Трохи гравію чи кам’яної мульчі допоможуть стримати їх, але будьте готові до того, що вони ростимуть у будь-якому разі. Рання боротьба з бур’янами є важливою для їх контролю. Велика їх кількість не лише псує вигляд ділянки, а й може забирати вологу та поживні речовини у ваших садових рослин, ставлячи під загрозу їхній ріст і здоров’я. Бур’яни також можуть бути джерелом розмноження та поширення хвороб і шкідників.

Квітень — ідеальний час для початку прополювання. Це може бути обтяжливою роботою, але якщо почати її зараз, бур’яни легше вирвати, і вони не заповнять так багато місця пізніше. Зосередьтеся на їх видаленні з кореневої системи ваших кущів лаванди, але робіть це обережно й акуратно, уникаючи пошкодження неглибокого коріння.

Розмножуйте лаванду

Усі вищезазначені кроки допоможуть вам насолоджуватися більшою кількістю квітів на ваших уже висаджених рослинах лаванди, але ще один спосіб збільшити їх кількість — це розмноження. Весна — найкращий час для взяття молодих пагонів з м’якої деревини. Трохи терпіння — і ви матимете нові кущі лаванди без додаткових витрат.

Беріть живці з м’яких стебел, а не з дерев’янистих. Пагони мають бути завдовжки щонайменше 7,5 см. Видаліть нижнє листя та помістіть зрізаний кінець у вологий ґрунт для горщиків. Хоча це не є обов’язковим, занурення зрізаного кінця в гормон для вкорінення сприятиме швидшому росту коренів.

Накрийте живці плівкою та поставте горщик у теплому місці з яскравим непрямим освітленням. Щойно з’являться кілька корінців, зніміть поліетилен і перенесіть горщик на сонячніше місце. Через кілька тижнів рослину можна буде висадити на відкрите повітря.

