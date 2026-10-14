Що потрібно півоніям у жовтні: 6 кроків для підготовки до зими та розкішного цвітіння навесні

Коріння півонії / © Credits

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Чи є півонії посухостійкими рослинами, які добре почуваються навіть без особливого догляду? Зовсім ні, але шанувальники переконані: їхня ефектна, надзвичайна та пишна краса варта будь-яких зусиль.

Жовтень — ключовий місяць для догляду за півоніями, і Gardening Know How розповідає про все найважливіше.

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Пам’ятайте, що ці чудові квіти поділяються на три основні групи: трав’янисті, міжвидові (гібриди Іто) та деревоподібні півонії. Заходи, яких вам треба вжити у жовтні, залежатимуть від того, який саме з циз трьох типів росте у вашому саду.

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Обрізання трав’янистих півоній і гібридів Іто

Серед трьох типів півоній саме трав’янисті найчастіше зустрічаються у домашніх садах. Їхні стебла не дерев’яніють: вони відростають навесні та відмирають щозими. Гібриди Іто (або міжвидові півонії) — це результат схрещування. Вони мають більші квіти, міцніші стебла та триваліший період вегетації порівняно з трав’янистими півоніями. Проте їхня надземна частина також відмирає восени.

Обрізання трав’янистих півоній і гібридів Іто — важливе завдання для жовтня, але не поспішайте. Доки листя залишається зеленим, воно продовжує живити кореневу систему рослини. Не обрізайте його аж до настання стійких заморозків. Ви зрозумієте, що час настав, коли листя змінить колір на жовтий або коричневий. Коли це станеться, обріжте їх, залишивши приблизно 5 см над рівнем ґрунту.

Після обрізання півоній час навести лад. Зберіть усі, що обрізали, і викиньте на смітник, але не кладіть до компостної купи: залишки рослин, які там перезимують, можуть стати джерелом грибкових захворювань або плісняви.

Обрізання деревоподібних півоній

На відміну від трав’янистих сортів, ці півонії мають здерев’янілі пагони, які залишаються у саду цілий рік. Їхні квіти більші, ніж у трав’янистих видів, і зацвітають вони раніше в сезоні.

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Найважливіше правило обрізання деревоподібних півоній: НІКОЛИ не зрізайте їх під корінь. Не чіпайте здерев’янілі стебла та гілки. Видалення таких пагонів призведе до зменшення кількості квіткових бруньок (або їх повної відсутності) наступного року. Жовтень — не найкращий час для сильного обрізання. Краще зачекати до кінця зими.

З іншого боку, в жовтні варто видалити дозрілі насіннєві коробочки — їх легко впізнати за шкірястою текстурою. Також обріжте сухе або пошкоджене коричневе листя. Одночасно з цим приберіть й опале листя та інші рослинні залишки біля основи куща, щоб запобігти розвитку грибкових захворювань.

Якщо цього року ваша деревоподібна півонія страждала від грибкових захворювань, ретельне прибирання стане першим кроком у боротьбі з ними. А навесні, коли почнуть з’являтися нові пагони, варто застосувати профілактичний мідьвмісний фунгіцид, щоб захистити молоде листя.

Розділення або пересадження півоній

Жовтень — чудовий час для розділення або пересадження півоній, якщо рослинам стало тісно або вони ростуть у затінку. Якщо зробити це восени, вони встигнуть достатньо вкоренитися, щоб зацвісти наступної весни.

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Незалежно від того, ділите ви кущ чи пересаджуєте його, насамперед рослину треба викопати. Вузька лопата для багаторічників полегшує це завдання, особливо під час роботи з уже сформованими кущами. Працюйте обережно навколо півонії, щоб зберегти якомога більшу частину кореневої системи.

Щоб поділити рослини, викопайте кореневище разом зі здоровими стеблами та листям, а потім відокремте частину від основного куща гострим ножем або лопатою. Кожен відросток (частина куща) повинен мати принаймні три бруньки, з яких наступного року виростуть нові пагони. Висаджуйте кожну частину на глибину близько 2,5 см.

Поливання щойно висаджених або пересаджених півоній

Усі щойно висаджені півонії потребують рясного, глибокого поливання одразу після висадження. Це стосується як нових саджанців із відкритою кореневою системою, так і пересаджених кущів. Надалі поливайте їх щотижня (або двічі на тиждень у посушливий період), якщо немає дощу. Ґрунт має бути вологим, але не перезволоженим. Якщо ви не впевнені, чи час поливати, скористайтеся вологоміром, щоб перевірити рівень вологи перед використанням шланга та уникнути надмірного зволоження.

Коли варто зменшувати інтенсивність поливання? Робіть це поступово восени, в міру зниження температури. Щойно ґрунт замерзне, припиніть додаткове зволоження.

Нанесення шару мульчі

Мульча зберігає тепло ґрунту, утримує вологу та стримує ріст бур’янів. Догляд за рослинами восени майже завжди передбачає мульчування.

Проте щодо півоній існують певні правила мульчування, про які треба пам’ятати. По-перше, дорослі, добре вкорінені рослини не потребують мульчі. Використовуйте її лише для нових або щойно пересаджених півоній.

По-друге, не засипайте бруньки (так звані вічка). Замість теплого укриття рослини повністю, як ковдрою, зробіть легке, пухке кільце з мульчі навколо кожної нової або пересадженої півонії. Це запобігає підняттю ґрунту внаслідок морозу протягом першої зими.

По-третє, ретельно обирайте тип мульчі. Не використовуйте матеріали, які затримують вологу, оскільки це може призвести до загнивання кореневої шийки. Натомість використовуйте тонкий шар соломи, подрібненого листя або хвойного гілля. Якщо у вас немає власної соломи, зручним варіантом є спеціальна мульча для посіву. Вона забезпечує теплоізоляцію і водночас дозволяє повітрю циркулювати навколо кореневої шийки. Уникайте використання компосту, свіжого гною чи тирси.

Садіння нових півоній

Осінь — одна з найкращих пір року для садіння півоній. Прохолодне повітря і ще теплий ґрунт дають новим рослинам достатньо часу для вкорінення до настання зими, що забезпечує їхній активний ріст наступної весни. Незалежно від того, висаджуєте ви півонію з розплідника чи відросток від дорослої рослини, висадження у жовтні дає їй найкращі шанси прижитися перед періодом зимового спокою.

Обирайте сонячне місце з родючим, добре дренованим ґрунтом та уникайте занадто глибокого заглиблення кореневої шийки. Бруньки (вічка) мають розміщуватися не глибше ніж 2,5–5 см від поверхні ґрунту, оскільки надмірна глибина садіння є однією з найпоширеніших причин відсутності цвітіння півоній. Якщо ви висаджуєте рослини у важкий глинистий або бідний ґрунт, додавання до нього якісної ґрунтосуміші допоможе покращити дренаж і забезпечить найкращі умови для росту молодих півоній.

Після висадження рясно полийте рослини, а потім розкладіть навколо них тонкий шар мульчі, щоб захистити коріння протягом першої зими, водночас слідкуючи за тим, щоб не засипати бруньки.

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