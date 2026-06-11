Що потрібно помідорам у червні: 5 швидких завдань для кращих рослин і більшого врожаю

Квіти томатів / © ТСН

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Садіння помідорів навесні важливе, але не варто недооцінювати важливість догляду за рослинами в червні. Якщо вже зараз ви почнете правильно доглядати за помідорами, то отримаєте більше якісних плодів і рослини, які проживуть довше.

Початок літа — критичний період для помідорів, оскільки вони розвиваються із зеленого листя на літні плоди. Не хвилюйтеся — ці завдання не складні.

Gardening Know How назвав п’ять найголовніших речей, які потрібно зробити для помідорів у червні — це прості дії, як-от поливання, підживлення, встановлення опор, мульчування та обрізання.

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Що потрібно помідорам у червні

Щоб помідори добре росли, їм потрібне правильне місце для вирощування, де вони щодня отримуватимуть щонайменше 6 годин прямого сонячного світла, а також вологий, добре дренований ґрунт. Якщо ви посадили томати у травні, догляд за ними починається у червні. Ось п’ять найважливіших завдань, які допоможуть підтримувати здоров’я рослин і забезпечити їх ріст.

Забезпечте опору для рослин помідорів

Якщо у вас є маленькі діти, ви знаєте це відчуття подиву, коли бачите, як швидко вони ростуть. Ось вони ще малюки на руках, а вже за мить, здається, їздять на велосипеді. Те саме можна сказати і про ваші помідори в червні.

Рослини томатів надзвичайно швидко ростуть. І на початку червня саме час створити для них систему підтримки. До кінця місяця рослини стають занадто важкими й заплутаними, щоб їх можна було пересувати. Що станеться, якщо не встановити опору? Вони можуть волочитися по землі, згинатися, хворіти і навіть ламатися. Найкращі варіанти підтримки включають модульні клітки для помідорів, кілки та шпалери.

Поливайте помідори рясно й регулярно

Уявіть, що ви розрізаєте великий стиглий помідор, і він повний соку! Це означає, що томати без регулярного прливання не виростуть. Хоча всім молодим рослинам потрібен вологий ґрунт, у червні, коли температура підвищується, помідорам потрібно ще більше води.

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Для червня регулярне глибоке поливання є правилом. Це сприяє формуванню глибшої, міцнішої кореневої системи та підвищеної стійкості до посухи. Поливайте повільно та глибоко, направляючи воду навколо коренів рослин, а не зверху. Ідеально поливати рано-вранці, щоб листя встигло добре висохнути до настання темряви. Вологе листя вночі — це прямий шлях до грибкових захворювань.

Як часто треба поливати? Потрібно робити це принаймні раз на тиждень, але вам може знадобитися частіше зволоження, якщо погода спекотна й суха. Ідея полягає в тому, щоб підтримувати ґрунт постійно вологим. Різкий перехід від дуже сухого до дуже вологого стану може спричинити розтріскування ваших плодів.

Додайте мульчу навколо основи рослин

Одним зі способів допомогти помідорам утримувати вологу в ґрунті є застосування мульчі. Це особливо важливо, коли підвищуються літні температури. Розкладання кількох сантиметрів мульчі навколо основи кожного куща томатів також придушить бур’яни та забезпечить корінню прохолоду.

Мульчування також запобігає «розбризкуванню» ґрунту на листя під час дощу, що призводить до поширення ґрунтових хвороб на нижні листки.

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Під час мульчування в червні не забувайте залишати відстань приблизно на 2,5 см між мульчею та головним стеблом. Що використовувати для мульчування? Деякі гарними варіантами є солома, соснова хвоя, компост і подрібнене листя.

Обріжте нижнє листя для покращення циркуляції повітря

До червня кущі помідорів часто стають густими та затіненими. З настанням тепла пишне листя перешкоджає циркуляції повітря та підвищує ризик виникнення грибкових захворювань. ​​Вони швидко поширюються, коли листя тривалий час залишається вологим, повітря не циркулює, а рослини ростуть у тісноті.

Тож візьміть секатори та обріжте томати в червні. Зверніть особливу увагу на листя, яке торкається ґрунту, і на те, яке жовтіє. Це забезпечить кращу циркуляцію повітря, знижуючи вологість навколо рослини. Це також допомагає запобігти потраплянню ґрунтових хвороб на нижнє листя.

Стежте за появою перших ознак шкідників і хвороб

Що відбувається у червні? Люди одружуються, ми святкуємо літнє сонцестояння і з’являють перші шкідники помідорів та поширені хвороби. Завдяки ретельному спостереженню за станом рослин ви можете запобігти проблемам та уникнути серйозних уражень пізніше влітку.

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На що треба звертати увагу? На будь-які ознаки пошкодження комахами, зокрема пожовтіння або в’янення листя, плями на ньому або погризені листки. Вам також слід звернути увагу на будь-яких комах, як-от попелиці, гусениці капустяного метелика та білокрилки. Обробіть цих шкідників якомога швидше.

Якщо говорити про хвороби, то грибкові захворювання посідають перше місце в цьому списку. Згадайте ранній фітофтороз помідорів і септоріоз листя. Лікуйте їх одразу після виявлення та вживайте заходів для запобігання у майбутньому, включно з поливанням рано-вранці, обрізанням листя, яке торкається землі, та належною відстанню між кущами томатів.

Помідори — вибагливі рослини, які потребують багато поживних речовин і швидко ростуть. У червні вони вступають у фазу, коли їм потрібна належна опора, збалансоване поливання, циркуляція повітря і регулярний догляд, щоб і надалі міцно рости протягом найспекотнішого періоду літа.

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