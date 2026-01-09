Що потрібно посіяти на розсаду в січні: 10 видів квітів, які зроблять ваше літо яскравим

Петунія / © Credits

Насіння квітів з тривалішим періодом проростання або росту процвітає, якщо посіяти його рано в приміщенні. Тепле світло, постійна волога та ніжне тепло спонукають крихітні паростки проростати, поки надворі лютує зима. Яскраві підвіконня або лампи для вирощування стають мінірозсадниками, і ці зусилля окуповуються пишнішим і раннім цвітінням.

Січневий посів насіння ідеально підходить для однорічних і повільних багаторічних рослин холодного сезону.

Що посіяти просто зараз, розповідає GardeningKnowHow.

Левиний зів

Левиний зів / © Credits

Левині зіви утворюють високі колоски драконоподібних квітів у різних пастельних і сміливих відтінках. Рослини досягають 30–90 см, що робить їх ідеальними для зрізання або задніх бордюрів. Вони морозостійкі, але в інших місцях вирощуються як однорічні рослини. Легкий аромат додає додаткової привабливості. Колосся розкриваються знизу вгору та стоять тижнями у вазах. Карликові види залишаються компактними і добре підходять для облямівки. Сорти, стійкі до іржі, допомагають зменшити ризик хвороб.

Левиний зів потребує поверхневого посіву на вологу суміш, оскільки світло сприяє проростанню. Накрийте лотки пластиком, доки через 10–20 днів не з’являться паростки. Підтримуйте температуру прохолодною, близько 15,6 °C. Пересадіть розсаду після загартування, потім прищипніть кінчики для розгалуження. Відмерлі колоски зрізайте для повторного цвітіння. Високі види потребують підв’язування у вітряних місцях.

Герань

Герань / © Associated Press

Герані (пеларгонії) пропонують суцвіття яскравих квітів на зональному листі. Кольори варіюються від білого до насичено-червоного. Це багаторічники в теплих зонах, але однорічники — в холодних. Листя виділяє аромат. Плющові види елегантно звисають з кошиків, а зональні акуратно вкладаються на грядки.

Герань віддає перевагу поверхневому посіву в теплих умовах 21–24 °C. Проростання займає 7–21 день. Використовуйте нижні нагрівальні килимки для швидшого початку. Прищипніть кінчики для кущистості та злегка підживіть їх, щойно вони приживуться. Живці легко вкорінюються, як невеликий бонус.

Петунія

Петунія

Петунії каскадні або курганні з трубчастими квітами бувають усіх можливих кольорів. Квітучі види гарно розливаються з кошиків. Хвилясті та крупноцвіті різняться за розміром, і вони є однорічниками в більшості зон. Аромат найсильніший у старих сортів.

Петунії потребують мінімального прикривання крихітного насіння, оскільки їм потрібне світло. Проростання відбувається через 7–14 днів за температури 21 °C. Ви також можете використовувати лампи для вирощування, щоб запобігти видовженню стовбурів. Злегка підживлюйте, щойно сформуються перші справжні листки. Поступово загартовуйте та зрізайте їх у середині сезону для свіжого росту. Теплоостійкі сорти краще переносять літо.

Лобелія

Лобелія

Лобелія утворює купки або кущі з крихітних синіх, білих чи рожевих квітів. Вона ідеально підходить для облямівки або контейнерів. Пелюстки елегантно драпіруються, а квіти густо покривають рослини. Теплоостійкі сорти цвітуть довше.

Лобелію потрібно сіяти на поверхню, злегка обприскуючи. Проростання займає 15–20 днів за температури 21 °C. Вони люблять трохи тепліші ночі для проростання, водночас прохолодніші допомагають після проростання. Пересаджуйте обережно. Підрізайте їх для повторного цвітіння. Останнім часом з’явилися більш теплостійкі види. Поєднуйте їх з алісумом для гарного контрасту.

Бегонія

Бегонія / © Associated Press

Воскові та бульбові бегонії мають постійний колір з восковим листям і квітами, схожими на троянди. Це тіньовитривалі рослини, які добре ростуть за слабкого освітлення. Бронзове листя додає драматичності вигляду.

Бегонії потребують поверхневого посіву або легкого прикриття. Тепло важливе — близько 24 °C для хороших результатів. Проростання відбувається повільно, в багатьох випадках — до 30 днів. Яскраве непряме світло найкраще підходить для розсади. Прищипуйте для повного росту, щоб стимулювати кущистість. Поливайте знизу, щоб уникнути гниття.

Колеус

Колеус / © Credits

Колеус вирізняється яскравим листям з лаймовим, бордовим і рожевим кольорами. Квіти є вторинними і зазвичай їх обривають. Це тіньолюбна однорічна рослина, яка зазвичай добре росте.

Колеус потрібно сіяти поверхнево, оскільки йому потрібне світло. Проростання відбувається швидко, за 7–14 днів за температури 24 °C. Прищипуйте рано для розгалуження і пишнішого росту. Кольори з віком стають насиченішими за належного освітлення. Стебла також вкорінюються у воді для розмноження. Сонцестійкі гібриди розширюють можливості. Листя триматиється до заморозків.

Бальзамінник

Бальзамінник / © Credits

Бальзамінник заповнює тінь безперервним цвітінням у коштовних тонах, які освітлюють темні місця. У прохолодних кліматичних умовах рослина однорічна. Новогвінейські види переносять сонце краще, ніж стандартні. Махрові форми можуть нагадувати троянди своїм зовнішнім виглядом.

Бальзамінник потребує поверхневого посіву та вологих умов для гарного проростання, яке може тривати близько 15–20 днів за температури 21–24 °C. Уникайте прямого сонячного світла на розсаду, щоб запобігти опікам. Пересаджуйте, коли вона стане міцною і готовою. У помірних районах рослини самостійно розмножуються насінням. Зараз поширені штами, стійкі до хвороб. Проблеми з несправжньою борошнистою росою трохи зменшилися.

Братки

Братки / © Associated Press

Братки радіють у прохолодну погоду. Вони дворічні або однорічні залежно від клімату. Родичі фіалок мають такі риси, як-от схожа форма. Їстівні квіти гарно прикрашають салати.

Браткам потрібен неглибокий посів з прохолодним проростанням за температури 15,6–18,3 °C. Темрява допомагає, тому накривайте лотки під час процесу. Паростки з’являються через 10–20 днів за правильних умов. Вирощуйте їх у прохолоді, щоб отримати кремезні рослини, стійкі до витягування. Аромат залежить від виду та сили. Однак хвилі спеки скорочують сезон. Осінній посів перетинається з весняним.

Гвоздика

Гвоздика / © Credits

Гвоздика пропонує ароматні, торочкові квіти. Їх аромат приємно наповнює повітря. Бордюрні рожеві рослини залишаються низькими та акуратними.

Для успішного розмноження гвоздика потребує неглибокого посіву за температурі 15,6–21 °C. Проростання зазвичай займає 14–21 день. Прохолодні ночі сприяють кращому росту рослин, а їх аромат найсильніший на сонячних ділянках. Відцвітають для повторного цвітіння і тривалішого вигляду. Гвоздика ідеально підходить для низьких видів, а її вічнозелене листя залишається акуратним весь рік.

Вербена

Вербена / © www.credits

Вербена розкидає низькі суцвіття яскравих квітів, приваблюючи метеликів до саду. Вона стійка до посухи після садіння приживлення. Сорти, стійкі до борошнистої роси, також зараз значно покращилися. Кольори добре поєднуються в різних комбінаціях.

Вербена потребує поверхневого посіву. Починайте вирощувати за температури 21 °C. Проростання триває від 14 до 90 днів, тому потрібне терпіння. Проростання може бути нерівномірним і тривати досить багато часу. Нижнє нагрівання допомагає пришвидшити процес. Зрізайте рослину для компактності та акуратної форми. Кольори добре поєднуються в кошиках для підвішування.