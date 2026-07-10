Що потрібно трояндам у липні: 5 ключових завдань для садівників

Троянди / © ТСН

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Навесні та на початку літа догляд за трояндами зосереджений на стимулюванні нового і швидкого росту. Липень може виявитися важким часом для троянд, оскільки температура зростає, а умови стають посушливими. Стрес може призвести до зменшення цвітіння, поширення шкідників і хвороб.

Гарний догляд за трояндами зараз, у цей критичний період, зосереджений на збереженні їхнього здоров’я у цих складних умовах. Прості, але важливі липневі завдання, які допоможуть їм вижити, чудово почуватися і продовжувати цвісти протягом усього літа, перераховує Gardening Know How, а також називає найбільшу помилку, якої ви можете припуститися, щоб завадити повторному цвітінню.

Видаляйте відцвілі квіти

Троянди / © ТСН

Троянди, які повторно цвітуть, дають чудовий бум рясного цвітіння наприкінці весни та на початку літа. Якщо ви правильно доглядатимете за ними, вони повторять це знову, але догляд у липні має вирішальне значення. Найбільша помилка, якої ви можете припуститися — це лінуватися обрізати квіти або робити це неправильно.

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Правильний спосіб — зробити чистий зріз трохи вище першої пари з п’яти листочків. Якщо ваші троянди ростуть гронами, зрізайте кожну окрему квітку, коли вона зів’яне.

Поливайте рясно

Поливання троянд / © ТСН

Наступна найважливіша річ, що ви можете зробити, щоб ваші троянди були щасливими, здоровими та квітучими — це підтримувати ґрунт вологим. Липень у багатьох садах буває спекотним, з мінімальною кількістю опадів. Тож якщо не йде дощ, ви повинні забезпечити насичення вологою.

Найкращий спосіб поливати троянди влітку — це зволожувати глибоко один або два рази на тиждень, а не поверхнево щодня. Глибоке поливання сприяє росту коренів глибше в ґрунт, де прохолодніше. Додавайте воду зі шланга або за допомогою крапельного зрошення.

Частота глибокого зволоження ваших троянд залежить від кількох факторів. Збільште частоту поливання за дуже спекотної або засушливої погоди. Також потрібно частіше додавати воду до троянд у контейнерах — можливо, щодня залежно від погоди.

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Підтримуйте свіжість мульчі

Мульча — обов’язкова умова для троянд влітку. Існує кілька переваг підтримки чистого шару цього покривного матеріалу завтовшки 5–7,5 см навколо кущів троянд. Перша полягає в тому, що він зберігає ґрунт прохолодним, що допомагає зменшити стрес для рослин.

Мульчування навколо куща троянди також допомагає зберегти вологість ґрунту, що вкрай важливо протягом спекотного, сухого літа. Покриття землі зменшує ризик потрапляння спор грибка на листя рослини під час поливання або дощу. Зрештою, гарний шар мульчі допомагає стримувати бур’яни.

Липень — гарний час, щоб переконатися, що шар мульчі навколо ваших троянд достатньо товстий і чистий. За потреби додавайте більше або замінюйте мульчу, яка розклалася. Завжди тримайте її на відстані кількох сантиметрів від стебел троянд, оскільки її накопичення в цьому місці фактично може сприяти хворобам і гниттю.

Підживлюйте, але злегка

Троянди / © ТСН

Троянди, як відомо, потребують рясного підживлення. Це важливо для їх здорового росту і тривалого цвітіння. Ви, ймовірно, почали підживлювати свої троянди навесні, і саме в цей час потрібно вносити добрива у великих кількостях, щоб стимулювати новий ріст. У липні треба продовжувати підживлення кущів, щоб вони залишалися здоровими, проте й не надто інтенсивно, щоб вони не випускали багато нових пагонів у спекотну, часто посушливу погоду.

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У липні використовуйте збалансоване добриво, наприклад, 10–10–10.

Після внесення добрив ретельно полийте троянди, щоб зменшити ризик стресу. Якщо ваш сад пережив сильну спеку або посуху, відмовтеся від підживлення і зосередьтеся на поливанні. Внесення добрив можна відновити, щойно температура знизиться.

Слідкуйте за шкідниками та хворобами

Шкідники і хвороби троянд часто легше розвиваються, коли рослини перебувають у стані стресу, спричиненого липневою спекою, вологістю та сухістю ґрунту, а це означає, що вам потрібно уважно стежити за своїми рослинами. Звертайте увагу на попелицю, павутинного кліща, японського жука, чорну плямистість і борошнисту росу.

Якщо ви помітили шкідників, почніть з найменш агресивного методу боротьби, зокрема розпилювання води, і за потреби перейдіть до використання інсектицидного мила або інших засобів боротьби зі шкідниками. За появи ознак хвороби приберіть територію, видаливши та утилізувавши все уражене листя. Очистьте землю навколо троянд, щоб запобігти поширенню хвороби. Переходьте до хімічних фунгіцидів лише за необхідності.

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