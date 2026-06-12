Перець / © ТСН

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Терміни посіву насіння перцю у приміщенні та пересадження його в ґрунт можуть значно відрізнятися залежно від кліматичних умов вашого регіону.

Однак усім, хто вирощує перець цього літа, в червні доведеться виконати деякі з тих самих основних дій. Перці — не складні овочі. Якщо ви забезпечите їм місце з достатньою кількістю сонячного світла, відповідним ґрунтом і достатньою кількістю води, то, найімовірніше, вам все вдасться.

Отже, Gardening Know How назвав п’ять найважливіших завдань, які потрібно виконати для кущів перцю на будь-якому етапі розвитку в червні.

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Що потрібно вашим перцям у червні

Привіт, літо! Ви лише починаєте насолоджуватися перебуванням на свіжому повітрі, і це чудово, адже червень — дуже важливий місяць для саду. Ось що потрібно зробити з вашими перцями зараз, щоб отримати багатий урожай пізніше в цьому сезоні.

Дайте їм багато води

Усім молодим овочевим рослинам потрібна вода. Незалежно від того, де ви живете, червнева погода буде теплішою, ніж у травні, квітні чи будь-якому з попередніх місяців року.

Червень сигналізує про початок літа, з більшою кількістю сонця і спекотнішими днями, що ставить потребу перців у воді на перше місце у переліку справ на цей місяць. Це стосується як нещодавно пересаджених саджанців, так і вже вкорінених рослин.

Усім рослинам перцю потрібна вода на всіх етапах росту. Молодим саджанцям потрібен ґрунт, який завжди вологий, але в занадто вологому вони загинуть. Пересадженим саджанцям забезпечте глибоке, повільне поливання двічі-тричі на тиждень залежно від погоди.

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Переконайтеся, що вони отримують достатньо сонця

Так, деякі овочі більшим з задоволенням ростуть у тіні, ніж на сонці — наприклад, салат, — але перець не належить до цієї групи. Він швидко росте та потребує багато годин прямого сонячного світла щодня, щоб давати свої хрусткі й соковиті плоди.

Недостатнє сонячне світло означає високі, довгоногі рослини та поганий урожай. Одним із ваших завдань у червні щодо перцю буде перевірка його сонячного коефіцієнта та виконання необхідних дій — чи то очищення гілок над ним, чи пересадження, якщо необхідно, щоб забезпечити достатньо освітлення.

Скільки сонця потрібно перцю? Якомога більше. Тобто він потребує щонайменше 6 годин прямого сонця на день і не скаржитиметься, якщо ви дасте йому до 12 годин. Ідеальна ситуація для рослини — це місце, яке отримує пряме ранкове сонце та трохи денної тіні, а не відсутність ранкового і повне денне сонце, яке може спричинити на перці сонячні опіки.

Стежте за шкідниками

Червнева погода така гарна, що вся родина проводить більше часу на подвір’ї. Але ви не самотні. Різноманітні шкідники також полюбляють ранню літню погоду. Вони з’являються в саду, щасливі та голодні. Золоте правило для боротьби зі шкідниками в саду — важливо зловити їх якомога раніше. Це полегшує позбавлення від них.

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Шкідники, яких ви, ймовірно, побачите в червні, можуть залежати від місця вашого проживання. Але майже скрізь є попелиця, європейський кукурудзяний метелик, кукурудзяний вушний червець і перцева личинка. Попелиця утворює колонії на листках перцевих рослин, часто на нижньому боці, і таким чином висмоктує сік. Інші три види комах пошкоджують плоди.

Моніторинг щодо шкідників означає огляд перцевих рослин щотижня або навіть двічі на тиждень. Шукайте попелицю на нижньому боці листя. Олія німу ефективна проти всіх цих шкідників.

Прищипуйте ранні квіти

Це складно для деяких садівників, але доведеним є факт, що прищипування ранніх квітів на перцевих рослинах — це гарна стратегія на перспективу. Ранні квіти висмоктують енергію з рослини в той час, коли вони повинні зосередитися на розвитку міцного коріння і листя.

Прищипування цих квіток зробить ваші рослини життєздатнішими та здоровішими. Це також може означати, що ви отримаєте більше перців з кожного куща. А ще це гальмує передчасне плодоношення рослини і дає їй шанс дозріти, перш ніж вона дасть плоди.

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Додайте захисний шар мульчі

Мульча — це свого роду магія. Вона захищає коріння рослин від стрибків і перепадів температури, створюючи захисний шар між ґрунтом і зовнішними факторами. Мульча також може утримувати вологу в ґрунті, особливо під палючим сонцем, і зменшувати ризик потрапляння ґрунтових патогенів на нижнє листя рослин перцю під час дощу.

Який тип мульчі треба використовувати? Виберіть щось натуральне, продукт, який з часом розкладеться у ґрунті: листя, солому або скошену траву.

Переконайтеся, що мульча насправді не торкається стебел рослин, інакше це може спричинити грибкові захворювання. Під час укладення мульчі також не поспішайте обрізати листя, яке звисає найнижче. Це ще один спосіб зменшити розбризкування ґрунту.

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