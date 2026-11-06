Жоржина / © ТСН

Реклама

Перші осінні заморозки різко й несподівано ставлять крапку в житті квітників. Для жоржин, які ще кілька днів тому рясніли величезними, мов тарілки, квітками, перетворення на мляві, зморщені рослини під дією морозу стає справжнім шоком.

Для тих, хто лише починає вирощувати жоржини, така раптова загибель надземної частини може стати справжнім ударом. Проте, хоча стебла й листя в’януть, а цвітіння припиняється, самі бульби залишаються живими — вони здатні давати нові пагони й квіти протягом десятиліть.

Реклама

Не засмучуйтеся: ви знову зможете милуватися цією розкішною красою, якщо вчасно вживете правильних заходів. Дні одразу після перших заморозків є вирішальними для того, щоб наступного року бульби дали нові паростки. Ці рослини, що походять із Мексики та Центральної Америки, потребують особливого догляду, щоб успішно пережити найближчі місяці. Якщо бульби опиняться в промерзлому ґрунті або в перезволоженій зимовій землі, вони можуть легко згнити й загинути.ʼ

Реклама

Як потрібно доглядати за жоржинами після перших заморозків, розповідає GardeningKnowHow.

Щоб ваші улюблені сорти тішили вас рік у рік, потрібно вирішити, як саме жоржини зимуватимуть: чи викопувати бульби для зберігання в приміщенні, чи — у регіонах із м’якшим кліматом — забезпечити їм належний захист та укриття безпосередньо в ґрунті. Вибір методу залежить від вашої кліматичної зони, дренажних властивостей ґрунту та погодних умов. Хоча спочатку це може здаватися складним, підготовка жоржин до зими — процес досить простий. Незалежно від того, чи вирішите ви викопати бульби, чи залишити їх у землі, ось як правильно підготувати жоржини до зими.

Коли викопувати жоржини

Якщо ви хочете, щоб бульби жоржин пережили зиму, вкрай важливо правильно обрати час для їхнього викопування; також варто враховувати вашу зону морозостійкості. Ніколи не викопуйте жоржини до перших заморозків. Мороз дає рослині біохімічний сигнал про те, що вегетаційний період завершився. У відповідь рослина спрямовує залишки енергії в підземну частину, наповнюючи бульби поживними речовинами для підготовки до періоду спокою. Тому, якщо залишити почорнілі стебла недоторканими приблизно на тиждень після заморозків, бульби встигнуть досягти повної зрілості.

Вибір способу зимівлі залежить від того, де ви живете. Якщо ви перебуваєте в 6-й зоні морозостійкості або холодніших регіонах, бульби найкраще викопувати щоосені. Промерзання ґрунту взимку в таких широтах може бути згубним для незахищених бульб. У 7-й зоні ситуація неоднозначна: викопування все ж рекомендується, проте в піщаному ґрунті з хорошим дренажем бульби можуть перезимувати під надійним укриттям. У регіонах із м’яким південним або прибережним кліматом (зони 8–11) багато сортів жоржин можуть безпечно зимувати в ґрунті — за умови, що він добре дренований, а бульби мають певний захист.

Реклама

Необов’язково викопувати бульби одразу після перших заморозків. Дайте надземній частині рослини відмерти природним шляхом: доки листя залишається зеленим, воно продовжує накопичувати енергію, яка потім зберігається в бульбах. Не варто переривати цей процес завчасно. Однак, якщо ви живете в регіоні з дуже холодним кліматом, де ґрунт може промерзнути раніше, ніж відімре листя, — зволікати не варто. Стежте за прогнозом погоди, щоб вирішити, коли саме викопувати бульби. Головне завдання — дати їм повністю дозріти, не допустивши водночас промерзання. У теплішому кліматі у вас більше свободи дій.

Тип і сорт жоржин також мають значення. Великоквіткові сорти утворюють масивні гнізда бульб, які потребують тривалішого просушування, тоді як компактні формують щільні кореневі грудки, які висихають швидко. Незалежно від того, які саме жоржини ви вирощуєте, ці поради допоможуть вам гарантувати, що наступного літа вони знову розквітнуть у всій своїй красі.

Зріжте відмерлі стебла жоржин

Перший крок — зрізати стебла та листя. Коли листя почорніє, а коренева система матиме тиждень на те, щоб увібрати останні запаси крохмалю, можна ставати до роботи. Використовуючи гострий секатор, зріжте основні стебла на висоті 10–15 см від землі.

Важливо залишити короткі міцні пеньки стебел: за них зручно триматися, коли ви викопуєте важкі гнізда бульб, до того ж це зменшує навантаження на вразливі шийки бульб. До цих пеньків також можна прикріпити бирки з назвою сорту. Головне — зрізайте стебла безпосередньо перед викопуванням. Стебла жоржин порожнисті всередині; якщо зрізати їх заздалегідь і залишити на грядці під час сильних дощів, вода накопичуватиметься навколо бульб, що призведе до їхнього загнивання. Проводьте обрізання в сухий ранок і того ж дня викопуйте бульби — це вбереже їх від проблем, пов’язаних із надмірною вологістю.

Реклама

Обережно викопайте бульби із землі

Тепер можна ставати до викопування бульб, але робіть це повільно й обережно. Бульбокорені та тонка шийка, що з’єднує їх із кореневою шийкою (основою стебла), можуть легко зламатися. Якщо під час викопування ці перемички зламаються, перекрутяться або тріснуть, бульба стане непридатною. Використовуйте садові вила: обкопайте рослину на відстані кількох дюймів від неї. Підважте коріння вилами, заглиблюючи зубці на відстані 25–30 см від головного стебла. Нахиляйте ручку вил назад, щоб розпушити ґрунт, рухаючись по колу навколо рослини.

Обережно підніміть увесь кущ, тримаючись за вкорочені стебла, але не смикайте їх різко. Після того як ви дістали рослину, акуратно струсіть із неї грудки землі. Огляньте коріння та видаліть (відріжте) м’які, розм’яклі або пошкоджені бульби. Однак не варто розділяти бульби саме зараз: місця зрізів можуть стати вразливими до гнилі або інфекцій під час зимового зберігання. Щоб запобігти гниттю, можна присипати стебла порошком сірки (наприклад, фунгіцидом на основі сірки). Як альтернативу місця зрізів на стеблах можна присипати невеликою кількістю кориці.

Просушування та зберігання бульб

Бульби жоржин / © ТСН

Перед тим як закладати бульби на зберігання, їм потрібно дати трохи часу, щоб вони просохли. Розкладіть їх догори дном на дерев’яних решітчастих піддонах, дротяних сітках або газетах у затіненому, добре провітрюваному місці, захищеному від заморозків, за температури 13–18°C. Залиште бульби просихати на 2–3 дні, доки їхня шкірка не стане сухою та на дотик нагадуватиме шкіру. Однак не перетримуйте їх занадто довго, щоб бульби не почали зморщуватися або всихати.

Складіть просушені бульби в ємності, що пропускають повітря: картонні коробки, дерев’яні ящики (наприклад, з-під яблук) або пластикові контейнери з прочиненими кришками. Розмістіть бульби в стерильному субстраті, який регулює рівень вологості, — наприклад, у сухому вермикуліті, агроперліті, великій деревній стружці або кокосовому волокні (без домішок торфу). Можна використовувати перліт, який слугуватиме м’якою підстилкою для бульб у стані спокою, а також вбиратиме зайву вологу, запобігаючи появі плісняви ​​взимку. Стежте за тим, щоб бульби не торкалися одна одної.

Перенесіть ємність до темного неопалюваного приміщення — наприклад, до льоху, кутка підвалу або гаража, де температура не опускається нижче нуля. Вона має залишатися стабільною в межах 4–10°C. Для зберігання бульб потрібен баланс між вологістю та сухістю. Протягом зими кілька разів перевіряйте їхній стан. Якщо вони занадто вологі — перекладіть їх у сухіший матеріал, якщо занадто сухі — злегка обприскайте водою.

Захист жоржин, що залишаються в ґрунті

Якщо ви перебуваєте в зонах 8–11 (або в захищеному мікрокліматі зони 7) бульби жоржин можна залишати зимувати в ґрунті. Однак успіх залежить від трьох чинників: м’якої зими, відмінного дренажу ґрунту та наявності укриття.

У важкому глинистому ґрунті, який взимку залишається перезволоженим, бульби згниють, навіть якщо повітря надворі буде теплим. Дочекайтеся перших заморозків, від яких листя почорніє, а потім зріжте стебла на висоті 5–8 см. Одразу накрийте зрізи порожнистих стебел невеликими пластиковими скляночками (перевернутими догори дном), обгорніть їх фольгою або нанесіть краплю садового вару — це запобіжить потраплянню дощової води всередину стебла.

Після обрізання відмерлих стебел вкрийте поверхню ґрунту товстим шаром (10–15 см) пухкої органічної мульчі. Можна використати, наприклад, якісну мульчу з кори, яка захищає від циклів замерзання й відтавання та стримує ріст бур’янів. Також для захисту від холодів підійде чиста солома або подрібнене сухе листя — вони допоможуть зберегти ґрунт пухким і забезпечити його аерацію.

Догляд за жоржинами в контейнерах

Жоржини, що ростуть у контейнерах, дуже вразливі до перепадів температур (замерзання й відтавання). Якщо залишити горщик на відкритому місці, бульби можуть перетворитися на лід усього за кілька годин, а керамічні чи теракотові ємності — тріснути. На зиму контейнери краще перенести в захищене місце. Головне — стежити, щоб ґрунт залишався сухим, а в приміщенні для зберігання не було мінусових температур. Коли заморозки знищать надземну частину рослини, зріжте стебла на висоті 10 см, припиніть поливання і дайте ґрунту в горщику повністю висохнути. У регіонах із холоднішим кліматом перенесіть горщик до неопалюваного гаража, сараю або підвалу, де температура тримається в межах 2–7°C. Якщо в зонах із м’яким кліматом немає можливості занести рослини до приміщення, щільно приставте контейнери до захищеної стіни будівлі (бажано з південного боку).

Обгорніть контейнери кількома шарами мішковини або теплоізоляційної бульбашкової плівки, а поверх ґрунту насипте шар соломи. Мішковинні покриття — це чудовий «дихальний» варіант для захисту рослин у горщиках від зимових вітрів і холодів. Як альтернативу бульби можна викопати та зберігати — так само, як це роблять із жоржинами, що ростуть у відкритому ґрунті. Вийміть кореневу грудку з горщика, обережно струсіть ґрунт і покладіть очищені бульби в ящики з вермікулітом.

Завершення сезону зовсім не означає, що ви більше не зможете милуватися своїми жоржинами. Доклавши зараз трохи зусиль, ви зможете насолоджуватися цими розкішними квітами рік у рік. Догляд за жоржинами після перших осінніх заморозків не потребує складних методів чи багато часу. Достатньо лише пів години, щоб зрізати пошкоджені морозом стебла, обережно вийняти бульби із землі та помістити їх на зимове зберігання — або ж захистити їх, якщо ви вирішите залишити їх на місці. Якщо ви вирішите викопати та сховати бульби цього місяця, вам залишиться лише час від часу перевіряти їх протягом зими. Наступного року ваші бульби будуть у чудовому стані й готові подарувати вам ще більш захопливе цвітіння.

Новини партнерів

Новини партнерів