Що потрібно жоржинам у липні: 5 важливих завдань для тих хто мріє про відро квітів протягом осені

Жоржина / © ТСН

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Перші квіти жоржин щойно розпустилися, і хіба вони не чудові? Але липень — не час сидіти склавши руки, розслаблятися та насолоджуватися красою.

Липень — це важкий місяць для рослин жоржин, і те, наскільки добре ви доглядатимете за ними зараз, визначає, скільки квітів ви отримаєте, наскільки неймовірно великими вони виростуть і як довго триватиме краса восени.

Як доглядати за жоржинами в липні, розповідає GardeningKnowHow.

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У липні жоржини зайняті вирощуванням стебел, листя, квітів та бутонів, що витрачає багато енергії та вологи. Вони також стикаються з довгими, спекотними днями — і хоча сонце стимулює ріст, високі температури стресують рослини. Неможливо сказати, як довго триватиме спека, що робить ці важливі липневі садівничі роботи, щоб підтримувати жоржини щасливими та здоровими, ще важливішими.

Хоча ваші жоржини, ймовірно, цвістимуть протягом наступного місяця або близько того, навіть за мінімального догляду, вони швидко перестануть цвісти, як тільки закінчиться перший потік. Однак доглядайте за своїми рослинами в липні, і вони продовжуватимуть цвісти восени набагато більшими та красивішими квітами. Завдяки літній спеці багато сортів жоржин вже цвітуть глибшими, інтенсивнішими кольорами. Тож подбайте про ці важливі садівничі роботи в липні, і це може бути ваше найвидовищніше видовище жоржин.

Рясно поливайте

Коли справа доходить до того, що потрібно жоржинам у липні, волога є головним у списку. Хоча важливо не переливати щойно посаджені бульби, оскільки вони можуть легко згнити, тепер, коли ваші рослини вкоренилися, їм потрібна велика кількість вологи. У розпал літа, якщо немає опадів, потрібно поливати жоржини, що ростуть у ґрунті, приблизно тричі на тиждень. Жоржини, вирощені в контейнерах, ймовірно, потребуватимуть поливу щодня або, за екстремальних температур, двічі на день.

Поливайте ґрунт біля основи рослин, а не самі рослини, щоб запобігти грибковим проблемам. Вирішіть поливати рослини зранку, і це зменшить випаровування, щоб більше цієї дорогоцінної вологи досягало коріння. Якщо ваша мульча рідшає до середини літа, ви також можете розглянути можливість повторного мульчування органічною мульчею. Вона зафіксує цю вологу в ґрунті та трохи прохолоднішими буде бульбам.

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Регулярно удобрюйте

Жоржини / © ТСН

Як тільки ви помітите квіткові бруньки або якщо ваша рослина вже активно цвіте, вам слід підгодовувати жоржини раз на 7-14 днів. Розчинне добриво дає рослинам миттєвий поштовх, що значно полегшує контроль над надходженням поживних речовин. Тому що більшість домашніх садівників не помічають однієї речі: якщо квітучу рослину удобрюють під час спеки, їй знадобиться більше вологи для сприяння додатковому зростанню, яке стимулює підживлення. Якщо ви забезпечите цю вологу, чудово. Але якщо ні, рослина зазнає великого непотрібного стресу.

У умовах спеки важливо враховувати це перед удобренням. Найкраще зменшити кількість удобрень за екстремальних температур, а використання розчинного добрива дозволяє легко коригувати рівень підживлення щотижня. І пам’ятайте, хоча ніколи не слід недорозводити рослинне добриво, ви можете перерозводити його, щоб забезпечити більш щадне посилення поживними речовинами.

Щоб забезпечити рясний цвіт цієї пори року, вам потрібне добриво з високим вмістом калію. Використовуйте універсальне добриво для квітів. Якщо ви вирощуєте помідори і вже маєте рідке добриво для помідорів, ви можете використовувати його.

Зів’ялі квіти

Зрізання зів’ялих квітів допоможе вашій жоржині зосередитися на вирощуванні більшої кількості квітів, а не на утворенні насіння. Регулярне зрізання зів’ялих квітів, кожні кілька днів, є важливою частиною догляду за липневими жоржинами та має величезне значення для того, скільки квітів дасть рослина. Тож, якщо ви цікавитеся, як отримати більше квітів жоржин, не пропускайте це завдання: чим швидше ви видалите ці зів’ялі квіти, коли пелюстки почнуть в’янути, тим більше енергії ви перенаправите.

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Проведіть по стеблу зів’ялої квітки вниз і зріжте трохи вище наступної бруньки, пари листків або головного стебла. З цим рослині набагато легше впоратися, ніж обрізати вище та залишати голий кінець стебла, який може згнити.

Найскладніше у видаленні відцвілих жоржин — це зрозуміти, що є повністю відцвілим цвітінням, а що — новим бутоном, тому що вони обидва можуть бути дуже схожими. Однак легко помітити різницю, коли знаєте на що звертати увагу.

Нові бутони круглі, щільні, тверді на дотик, коли ви їх стискаєте, і можуть мати краплю кольору в центрі.

Відцвілі квіти більш загострені та конусоподібні, трохи м’які на дотик, коли ви їх стискаєте.

Зробіть швидкі пастки для вуховерток

Середина літа — це найкращий сезон вуховерток, і ці істоти добре відомі тим, що гризуть дірки в листі жоржин і псують квіти. Ви, ймовірно, не помітите самих вуховерток, оскільки вони нічні, але характерними ознаками є нерівні отвори або рвані краї на листках та подрібнені бутони. Ви також можете побачити на листках темні посліди вуховертки, відомі як фрасс.

Якщо вас не турбує ця шкода або вона мінімальна, не хвилюйтеся — вуховертки — корисні комахи для вашої садової екосистеми, оскільки вони їдять попелицю, кліщів та молодих равликів. Однак, якщо ви хочете зменшити шкоду, винуватців легко зловити за допомогою саморобних пасток для вуховерток.

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Наповніть зволоженою соломою або сушеною травою невеликі горщики для рослин або пластикові стаканчики та переверніть їх на бамбукові палиці, встромлені в землю навколо ваших жоржин (хоча слідкуйте за бульбами). Вуховертки заповзають у ці затишні, темні місця після годування, тому вранці їх легко перемістити, і вам не доведеться переміщувати їх далеко. Хоча у них є крила, вуховертки рідко долають відстань більше 30 метрів.

Обрізайте жоржини для пишних квітів

Якщо ви хочете виростити кілька неймовірно великих жоржин, то це додаткова робота, яку потрібно виконати. Видалення бруньок передбачає видалення бічних бруньок на стеблі, щоб змусити рослину спрямувати всю свою енергію на вирощування центральної квітки. І результати можуть бути неймовірними! Видалення бруньок у жоржин також забезпечує довші стебла для зрізаних квітів.

Ви отримаєте набагато менше квітів загалом, якщо видалите бруньки, але якщо ви хочете виростити кілька ефектних зрізаних квітів для особливої ​​нагоди або просто спробувати щось нове зі своїми жоржинами цього року, це того варте. Вам не потрібно видаляти всі стебла на вкоріненій рослині, то чому б не спробувати це з одним або двома стеблами.

Видалення бруньок — це швидка та проста робота. Подивіться на стебло жоржини, і ви зазвичай побачите, що на ньому є більша центральна брунька та кілька бічних бруньок з обох боків. Просто прищипніть або відламайте всі бічні бруньки — робіть це рано вранці, коли рослина повністю зволожена, а жорсткі стебла набагато легше ламаються.

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