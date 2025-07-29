Що потрібно зробити просто зараз: щоб зберегти красу свого саду: корисні поради

Троянда

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Ще є трохи часу, щоб вийти на вулицю та виконати одну важливу справу для своїх рослин, яку необхідно зробити до кінця місяця.

Еxpress.co.uk поділився порадами досвідченої садівниці, яка назвала кілька найважливіших завдань, які ви повинні виконати протягом наступних кількох днів. А якщо ви хочете більше квітів у своєму саду, одне завдання має бути на першому місці у вашому списку.

Що треба зробити

Експертка рекомендує виділити кілька хвилин на перевірку садових рослин, зокрема на наявність мертвих або тих, які вмирають, квітів.

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Прогуляйтеся садом з ножицями в руках і просто видаліть усі квіти, які відцвіли. Це не тільки наведе порядок, але й значно подовжить сезон цвітіння, стимулюючи появу нових квітів.

Обрізування відцвілих пуп’янків можна проводити в будь-який час року, але якщо у вашому саду є рослини, які цвітуть пізно, наприклад, хризантеми чи герані, то липень — ідеальний час для цього. Так само найближчі вихідні — ідеальна нагода оглянути ваші садові кущі та трохи доглядати за ними, якщо це необхідно.

Якщо у вас є раноцвітучі кущі, які відцвіли, то зараз остання можливість їх обрізати. Таким чином, вони будуть мати гарний та охайний вигляд і все ще матимуть час, щоб їхні нові пагони дозріли та показали найкращий вигляд наступного року.

Як видалити відцвілу квітку рослин

За словами експертів Королівського садівничого товариства, найпростіший спосіб видалити відцвілу квітку рослин — це прищипнути або відламати зів’ялі квіти пальцями.

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Однак, якщо ваші рослини мають товсті, жорсткі або волокнисті стебла, рекомендується використовувати секатор, ножиці або ніж для видалення відцвілої квітки.

Просто зріжте відцвілу квітку, переконавшись, що зріз розташований трохи вище наступної бруньки або листка на стеблі.

Дата публікації 11:58, 15.07.24 Кількість переглядів 52 Рятуємо рослини у спеку! Як доглядати за садом влітку? – Поради Антоніни Лесик