Три елементи, які робять вашу кухню застарілою: дизайнери розповіли, як осучаснити інтерʼєр

Кухня / © Credits

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Якщо й існує якась одна якість, яка є метою всіх дизайнерів інтер’єру, — це позачасовість. Надія на те, що через п’ять, десять чи двадцять років приміщення залишиться таким же функціональним, красивим і елегантним, як і раніше, — ось мрія кожного дизайнера. Застарілий інтер’єр — це повна протилежність позачасовому; і хоча ми всі намагаємося уникати створення просторів, які можна чітко прив’язати до конкретного десятиліття, певною мірою це неминуче.

Наприклад, якщо вітальня оздоблена килимом із довгим ворсом або має заглиблену зону для спілкування («conversation pit»), цілком імовірно, що інтер’єр був створений у 1960-х чи 1970-х роках. Так само велика кількість елементів із нержавійної сталі та білі стіни — типові ознаки будинків 1990-х років. Це наштовхнуло на думку: які саме риси роблять сучасні кухні застарілими, і чи існують альтернативи, що допоможуть зробити простір більш «позачасовим»?

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Про те, які елементи роблять вашу кухню несучасною, дизайнери розповіли House&Garden.

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Кінець епохи вбудованих кухонь

Часто у відповідь на один конкретний тренд — якщо можна так висловитися — виникає інший, цілком протилежний. Останнім часом схоже, люди хочуть, щоб кухня сприймалася радше як набір окремих предметів меблів, аніж як типовий, готовий гарнітур, виконаний в єдиному кольорі. Ера вбудованих кухонь добігає кінця. Серед фаворитів зараз — старовинні буфети, які доречні як у традиційному, так і в сучасному інтер’єрі.

Найкращий спосіб уникнути надмірної одноманітності, притаманної деяким вбудованим кухням, — це додати антикварні речі. Чи то старовинна полиця для тарілок, відреставрована глибока керамічна мийка, чи то різні за стилем стільці біля обіднього столу — усе це допомагає уникнути враження, ніби весь інтер’єр був створений одномоментно, як це зазвичай буває з готовими кухонними гарнітурами. Використання текстилю — наприклад, замість фасадів шаф або на абажурах ламп — також допоможе створити на кухні еклектичну атмосферу, де функціональність відходить на другий план.

Позбудьтеся закритих шаф над стільницею

Протягом тривалого часу навісні шафи над стільницею слугували зручним місцем для прихованого зберігання всілякого начиння: посуду, склянок, келихів і напівпорожніх упаковань із сухими продуктами. Хоча такі шафи є корисним доповненням кухні, від якого не варто відмовлятися, багато хто сьогодні вирішує поєднувати їх із відкритими полицями. Простір без закритих шаф одразу сприймається як абсолютно новий. Коли він залишається візуально вільним — особливо на рівні очей, — він стає набагато приємнішим і відкритішим.

Якщо дозволяє площа, можна взагалі відмовитися від будь-яких систем зберігання над стільницями. Речі, якими ви не користуєтеся кожен день, можна розміщувати у коморі або підсобному приміщенні, оскільки на кухні вони можуть створювати відчуття безладу.

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Кухонний острів відходить у минуле

Дотримуючись тенденції до поєднання різноманітних елементів в інтер’єрі кухні, багато дизайнерів схиляються до думки, що через кілька років ми згадуватимемо класичний кухонний острів як явище, що відходить у минуле.

Вони бувають громіздкі й масивні, якщо їх неправильно спроєктувати, вони можуть порушити ергономіку кухні. Ідея сидіти на високих стільцях біля краю острова з келихом вина, спостерігаючи, як інші готують або миють посуд, — це вже цілковитий пережиток минулого.

Натомість дедалі популярнішим стає використання різностильових меблів, що надає приміщенню відчуття багатошаровості. Великий обідній стіл, розташований по центру, забезпечує додаткову робочу поверхню для нарізання продуктів і трапез, але водночас не має надто громіздкий та застиглий вигляд, створюючи невимушену атмосферу.

Замість кухонного острова віддайте перевагу антикварним робочим столам, зокрема кондитерським столам із мармуровою стільницею. Вони чудово вписуються в інтер’єр кухні в заміському стилі й допомагають уникнути відчуття надмірної «відшліфованості».

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