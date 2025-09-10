Що робити, якщо ваше ліжко скрипить: 6 способів змусити його замовкнути

Ліжко / © Credits

Реклама

Гігієна сну дуже важлива для психічного і фізичного здоровʼя. Тому дуже важливо, щоб ваше ліжко не скрипіло, коли ви повертаєтеся уві сні.

Неприємні звуки можуть зʼявитися через те, що пружинний блок досягає кінця свого терміну служби, нещільно закріплені з’єднувачі або вологість у вашій кімнаті, і це лише деякі з причин.

На щастя, їх можливо виправити. Насправді, є кілька швидких і простих способів зробити це. За допомогою експертів TheSpruce знайшли шість лайфгаків, щоб нарешті позбутися скрипучого ліжка.

Реклама

Підтримка за допомогою шурупів

Коли йдеться про каркаси ліжка з опорними дерев’яними рейками, вони можуть бути джерелом скрипу. Коли ви рухаєтесь на ліжку, дерев’яні рейки, що підтримують матрац або пружинний блок, можуть зміщуватися та створювати шум.

Це можна виправити, попередньо просвердливши отвори та встановивши шурупи, щоб забезпечити стабільність та мінімізувати рухи.

Також перевірте, чи правильно розміщені ваші дерев’яні планки, оскільки вони часто можуть зміщуватися та призводити до скрипу.

Затягніть ослаблені кріплення та болти

Каркаси ліжок з дерева зазвичай скріплюються кріпленнями. З часом вони можуть ослабнути та спричинити скрип.

Реклама

Виправлення таке ж просте, як затягнути будь-які з’єднання за допомогою гайкового ключа або викрутки. Аналогічно, з металевими каркасами все, що вам потрібно зробити, — це затягнути ослаблені болти.

Заповніть прогалини

Якщо ви помітили, що ваше узголів’я незакріплене та сильно рухається, це, найімовірніше, є причиною скрипу вашого ліжка.

Вам потрібно буде зняти матрац і перевірити, чи немає ослабленого з’єднання. Якщо це так, скористайтеся наведеним вище способом і затягніть усі кріплення або болти. Якщо ви помітили щілину між ліжком і узголів’ям, ви також можете заповнити щілину дерев’яними прокладками, щоб зробити її менш хитливою.

Осушіть кімнату

Деякі ліжка виготовлені з використанням пазових та шипових з’єднань, методу обробки дерева, який з’єднує два його шматки, а не металевих болтів або кріплень. Такі типи ліжок можуть скрипіти через вологу та водяну пару, що накопичується в цьому місці з вологого приміщення, що легко може статися в теплі місяці. Щоб усунути скрип, спробуйте осушити кімнату, щоб мінімізувати тертя між дерев’яними з’єднаннями та позбутися будь-якого небажаного шуму.

Реклама

Вода розширює деревину, а вилучення пари з повітря може зменшити кількість вологи, що залишилася в деревині, і зменшити скрип.

Заміна пружинного блоку

Якщо ви довго шукали, звідки лунає скрип, можливо, вам доведеться уважно оглянути свій пружинний блок. Чим довше ви використовуєте його, тим більша ймовірність того, що з часом він почне скрипіти. Якщо пружинний блок шумить, необхідно замінити його новим.

Якщо сумніваєтеся, використовуйте клей

Якщо ви пробували багато способів, і нічого не допомагає, ви завжди можете використати клей. Можна склеювати стики каркаса ліжка, щоб зробити його стабільнішим. Але використовуйте це лише в крайньому разі — після нанесення клею його буде важко, якщо не неможливо, видалити.

Клей — це універсальний засіб від усіх проблем, але він також робить майже неможливим роз’єднання будь-яких стикiв, тому ви повинні бути впевнені, куди ви його наносите.

Реклама

Спробуйте зробити позначки олівцем, перш ніж наносити клей, просто щоб бути особливо обережними.